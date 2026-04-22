Conmebol oficializó el cambio de sede del Sporting Cristal vs Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

El duelo clave de la Copa Libertadores 2026 por el Grupo F cambia de sede y se jugará en Matute, un recinto con capacidad para 33.000 hinchas, donde Sporting Cristal buscará sumar puntos fundamentales ante el líder brasileño Palmeiras (Facebook / Sporting Cristal)

La Conmebol comunicó que el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Palmeiras correspondiente a la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, situado en la capital peruana.

El cambio de escenario obedece a criterios operativos y de infraestructura, definidos por la Dirección de Competiciones y Operaciones del organismo sudamericano. El encuentro, programado para el martes 5 de mayo a las 17:00 (hora local), mantendrá su fecha y horario previamente establecidos.

El organismo rector del fútbol sudamericano, mediante una resolución publicada en su portal institucional, precisó que la elección del estadio responde a la necesidad de garantizar los estándares técnicos exigidos para la competencia.

Esta decisión implica que el equipo dirigido por Zé Ricardo ejercerá la localía en Matute, recinto con capacidad para 33.000 espectadores, tras haber disputado su primer compromiso del grupo en el estadio Miguel Grau del Callao. De acuerdo con la Conmebol, el ajuste no afecta la programación del torneo y busca asegurar el desarrollo óptimo del certamen continental.

Motivos del cambio de sede y antecedentes recientes

La Conmebol dispuso el traslado del duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras a Matute por criterios técnicos y logísticos, priorizando estándares internacionales para el desarrollo del torneo. (Facebook / Sporting Cristal)

El traslado de la sede para el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras se fundamenta en aspectos logísticos, como la disponibilidad de escenarios y las condiciones estructurales requeridas por la Conmebol. La Dirección de Competiciones y Operaciones, encargada de supervisar el cumplimiento de dichos estándares, enfatizó que el objetivo principal es la correcta organización de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal ya tiene experiencia reciente en el Estadio Alejandro Villanueva, donde enfrentó a Carabobo en la fase previa del torneo. En esa ocasión, el conjunto limeño cayó 2-1 en el tiempo reglamentario, pero avanzó a la zona de grupos tras imponerse en la definición por penales. Además, en el mismo escenario recibirá al Junior de Barranquilla de los compromisos coperos, el club del Rímac deberá volver a Matute para medirse con Alianza Lima, el 9 de mayo, por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Según el portal oficial de la Conmebol, “la modificación de la sede se realiza con el fin de cumplir con los requisitos técnicos y operativos establecidos para partidos internacionales”. De esta manera, Sporting Cristal afrontará tres encuentros en Matute en un lapso de 11 días, lo que supone un desafío logístico y deportivo para la institución.

Impacto en la fase de grupos y situación de Sporting Cristal

La modificación de la localía podría influir en el rendimiento del equipo celeste, que afronta un partido clave ante el líder del grupo en busca de consolidar su posición. (Facebook / Sporting Cristal)

El cambio de localía representa un elemento crucial para las aspiraciones de Sporting Cristal en la fase de grupos. El equipo peruano, que comparte el Grupo F con Palmeiras, Cerro Porteño y Junior, actualmente ocupa la segunda posición con tres puntos, igualado con el conjunto paraguayo. La clasificación en esta instancia se determina por el saldo en los enfrentamientos directos, según el reglamento específico de la edición 2026 de la Copa Libertadores.

El partido ante Palmeiras es considerado determinante para las posibilidades del cuadro celeste de avanzar a la siguiente ronda. La expectativa de una significativa asistencia de aficionados en Matute podría influir en el rendimiento del equipo, que busca consolidarse como protagonista a nivel continental. El club brasileño, actual líder del grupo, llega a Lima tras una polémica victoria en el duelo anterior frente a Sporting Cristal, resultado que incrementa la tensión de este nuevo choque.

El Estadio Alejandro Villanueva, tradicional hogar de Alianza Lima, cuenta con las condiciones requeridas para albergar partidos internacionales, según los informes técnicos de la Conmebol. La infraestructura, sumada a la localía compartida por Sporting Cristal en este tramo del certamen, genera un escenario inédito para el fútbol peruano en la presente edición del torneo.

Con el apoyo de la 12

Desde la dirigencia celeste valoraron la nueva localía como una oportunidad para convocar más hinchas, en un partido que genera alta expectativa por su relevancia internacional. (Facebook / Sporting Cristal)

Tras el anuncio oficial del cambio, el organismo remarcó que la decisión fue coordinada con las autoridades deportivas peruanas y con los clubes involucrados.

Fuentes del club rimense expresaron confianza en que la nueva localía permitirá un mejor desempeño del equipo y una mayor convocatoria de hinchas. “Esperamos que la afición nos acompañe en Matute y que podamos cumplir con las expectativas en este tramo decisivo de la Copa”, señaló un representante institucional de Sporting Cristal en diálogo con medios locales.

El encuentro está programado para el martes 5 de mayo, a las 17:00, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, con capacidad para 33.000 asistentes y todas las garantías técnicas exigidas por la Conmebol para la disputa de partidos internacionales.