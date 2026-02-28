Perú

Youna se despide de su hija con Samahara Lobatón y la pequeña conmueve con promesa: “Vengo para tu cumpleaños”

Durante la despedida a su padre en Estados Unidos, Xianna conmovió a todos al asegurarle entre abrazos que volvería a estar con él para celebrar su próximo cumpleaños, despertando ternura en medio de su lucha contra el cáncer

Un momento conmovedor entre Youna y su hija, Xianna, durante su despedida, ya que la pequeña regresa a Lima con su mamá, Samahara Lobatón, después de haber estado una semana en Estados Unidos. Entre besos y abrazos, la pequeño conmovió: 'Venga para tu cumpleaños'. Video: TikTok Youna

El viaje de Samahara Lobatón y su hija Xianna a Estados Unidos marcó un capítulo profundamente emotivo en la historia de la influencer con su expareja. El reencuentro con Youna, barbero y padre de la niña, no solo sirvió para fortalecer la relación familiar, sino que estuvo envuelto en el contexto más desafiante: la lucha de Youna contra un cáncer que, tras nuevas mutaciones, lo obliga a permanecer en Norteamérica para seguir un tratamiento especializado.

Un reencuentro familiar que conmueve a seguidores

Durante varios días, Youna y Samahara compartieron en sus redes sociales escenas de convivencia familiar junto a Xianna, mostrando complicidad, bromas y hasta un beso en vivo propuesto como reto por sus seguidores en TikTok. Las imágenes de la expareja bailando, riendo y compartiendo momentos en restaurantes despertaron nostalgia y esperanza entre los fans, que no tardaron en bautizar esta historia como la “novela turca” de la farándula nacional.

Incluso Melissa Klug, madre de Samahara, fue testigo del acercamiento y expresó su apoyo, privilegiando el bienestar emocional de su hija y su nieta ante todo. El clima de armonía entre Samahara y Youna fue celebrado en redes sociales.

“Estos juegos terminarán enamorándolos”, “Qué lindos se ven, bendiciones para su bebé”, “Se nota que hay química”, “Qué bonito momento”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en TikTok y otras plataformas. Sin embargo, la influencer fue enfática en que no existe una reconciliación sentimental.

El video de la despedida
El video de la despedida de Youna y Xianna, con la promesa de la niña de volver para el cumpleaños de su papá, se viralizó en Instagram.
“Nuestra relación de amistad la tenemos desde hace muchos años y somos muy amigos”, aclaró Samahara, quien subrayó que el viaje fue planificado para que Xianna pudiera pasar tiempo con su papá, en un contexto marcado por la enfermedad.

La despedida y la promesa que conmovió a todos

La parte más sensible de esta visita llegó con la despedida. Una semana después de estar juntos, Youna, consciente de la gravedad de su situación y del largo tratamiento que enfrenta, compartió un video en el que se despide de Xianna antes de que ella y Samahara regresen a Perú.

En las imágenes, el barbero le pide a su hija que obedezca a su madre y la llena de besos, mientras la pequeña le hace una promesa que tocó el corazón de todos los que siguen su historia: “Vengo para tu cumpleaños”. El compromiso verbal de Xianna, quien se mostró fuerte y cariñosa, se convirtió en el símbolo de esperanza y unión familiar.

Youna, visiblemente conmovido, agradeció el gesto y reafirmó a su hija que la espera en mayo para celebrar juntos su cumpleaños número 28. Esta escena, difundida en historias de Instagram, se viralizó y generó una ola de mensajes de aliento para el joven, quien afronta una leucemia ahora más agresiva y con nuevas mutaciones, según su última biopsia.

Samahara y Youna comparten un íntimo y divertido momento, cantando una canción romántica, entre risas y besos que demuestran su gran complicidad. TikTok Youna

Rumores de reconciliación y el rol de la familia

El acercamiento entre Samahara y Youna fue interpretado por parte del público como el inicio de una posible reconciliación. Los gestos de cariño en público, bailes y el beso en vivo alimentaron la ilusión de sus fans, pero la hija de Melissa Klug fue clara: “No hay posibilidad de que retomemos la relación, nosotros nos estamos llevando muy bien como amigos”. Para la influencer, la prioridad es el bienestar de Xianna y la convivencia cordial con el padre de la niña.

Melissa Klug, por su parte, expresó que prefiere ver a su hija y nieta cerca de Youna y alejadas de Bryan Torres, ex de Samahara, cuya relación terminó marcada por la controversia y episodios de violencia. “Verla feliz me deja tranquila”, afirmó la empresaria, dejando claro que respalda cualquier decisión que mantenga la estabilidad emocional de su familia.

La familia también celebró la recuperación del hijo menor de Samahara, quien hace poco recibió el alta médica tras una hospitalización. Este clima de bienestar general, a pesar del difícil contexto de salud de Youna, fue valorado por todos los involucrados.

La historia de Samahara Lobatón y Youna ha sido seguida con atención por miles de peruanos, quienes han visto pasar a la pareja por etapas de conflicto, distanciamiento y ahora una madurez basada en la paternidad compartida y el respeto mutuo. El viaje a Estados Unidos, más allá de los rumores, fue un gesto de empatía y solidaridad familiar, donde el foco estuvo en Xianna y en la importancia de que la niña mantenga el vínculo con su padre.

Youna comparte una amena conversación con su expareja Samahara Lobatón y su madre, Melissa Klug, quien demuestra la buena relación que tienen apoyándolo en sus proyectos y tratándolo con mucho cariño.

Youna, por su lado, sigue afrontando valientemente su tratamiento contra el cáncer, apoyado por el cariño de su hija y la familia extendida que lo acompaña a la distancia. El joven barbero ha agradecido públicamente el respaldo de Samahara y la oportunidad de compartir tiempo con Xianna, reconociendo que, aunque la enfermedad no tiene cura, la esperanza y el amor de su entorno hacen la diferencia en su calidad de vida.

Mientras la “novela turca” de Samahara y Youna sigue sumando capítulos, la promesa de Xianna de regresar para el cumpleaños de su papá queda como un recordatorio de la fuerza de los lazos familiares y del significado profundo de la paternidad incluso en los momentos más adversos.

