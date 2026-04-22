Perú recibe a la élite del ciclismo extremo: riders de todo el continente se citan en Cusco en busca de la gloria

El Santísimo Downhill 2026 es la esperada competencia internacional de ciclismo extremo que se llevará a cabo en Urubamba, Cusco del 23 al 26 de abril - Crédito: American Series Santísimo Downhill 2026

Urubamba, en el corazón de Cusco, se incorpora este año al calendario del American Continental Series MTB con el Santísimo Downhill, un evento que gana relevancia en el escenario del ciclismo de montaña y se presenta como plataforma de clasificación al Mundial. Bajo la organización de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo (FDPC), la tradicional competencia gana relevancia y proyecta a la región como un punto clave del ciclismo de montaña en Sudamérica.

El certamen se desarrollará entre el 23 y el 26 de abril y convocará a 280 ciclistas, que enfrentarán una ruta a más de tres mil metros de altitud. Según la FDPC, la pista fue renovada en un 80 % respecto a la edición anterior. Esta actualización suma dificultad y atractivo, y representa un reto tanto para los corredores locales como para los visitantes internacionales.

La ciudad de Urubamba, reconocida principalmente por su riqueza paisajística y cultural, se convierte en escenario de un evento deportivo que trasciende fronteras y transforma la dinámica regional. Este año, el Santísimo Downhill será la segunda fecha del circuito, después de Brasil y antes de Guatemala.

La competencia forma parte del sistema de clasificación implementado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde 2023. Ahora, cada etapa otorga puntos que permiten avanzar hacia la Copa del Mundo de este deporte, lo que ha elevado el nivel de exigencia y la proyección del evento.

El nuevo formato ha cambiado la forma en que los ciclistas encaran la temporada. Ya no se trata de un solo campeonato de un día, sino de una sumatoria de etapas donde la regularidad y el rendimiento sostenido son clave para alcanzar el máximo nivel internacional.

Ciclistas de 12 países inician el descenso en la renovada pista de Urubamba, en el debut del Santísimo Downhill como fecha oficial del American Continental Series MTB. Crédito: Difusión

Presencia de figuras internacionales

La dimensión internacional se refleja en la lista de inscritos. Llegarán atletas de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, México, Bolivia, Colombia, Venezuela, Canadá, Uruguay y Perú. Entre los locales destacan Brenner Montes, quien fue cuarto en los recientes Juegos Panamericanos, además de Sebastián Alfaro y Sofía Bermeo.

El evento también tendrá a referentes internacionales como el argentino Gonzalo Gajdosech, que buscará revalidar su título, el chileno Hans Pulgar, el estadounidense Tyler Ervin y el brasileño Augusto Wening, actual campeón panamericano. La presencia de estos nombres confirma que Urubamba recibirá a la élite del mountain bike continental.

Categorías abiertas a profesionales y aficionados

El certamen contempla dos grandes bloques. Por un lado, las categorías UCI, que agrupan a ciclistas con licencia internacional y nacional en las divisiones élite, junior, máster y cadete. Por otro, las categorías promocionales, pensadas para aficionados y jóvenes organizados por año de nacimiento.

Todos los competidores se enfrentarán a un circuito técnico, con pendientes pronunciadas, saltos y obstáculos, en un entorno de altura que exige concentración y resistencia. El formato permite que tanto profesionales como promesas emergentes midan su nivel en igualdad de condiciones.

El flyer oficial del Santísimo Downhill 2026. Crédito: Difusión

Comunidad local y festival gastronómico

La comunidad de San Isidro de Chicón cumple un rol esencial en la realización del evento. Sus habitantes colaboran con la logística, facilitan terrenos y ayudan en la construcción de los segmentos técnicos. Además, durante los días del campeonato, organizan un festival gastronómico que ofrece platos tradicionales como trucha frita, chicharrones y chancho a la caja china. Esta actividad genera ingresos directos para las familias locales y fortalece el vínculo entre el deporte y la economía regional.

El evento cuenta con el respaldo de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Municipalidad Provincial de Urubamba y marcas privadas. Este apoyo institucional refuerza la proyección internacional del Santísimo Downhill y consolida a Cusco como región clave para el mountain bike.

La llegada del Santísimo Downhill a Urubamba marca un antes y un después para el ciclismo de montaña en Perú. El evento se consolida como una cita obligada para quienes aspiran a la élite internacional y sitúa a Cusco como destino estratégico en el calendario continental.