Samahara Lobatón descarta reconciliación con Youna y asegura que los coqueteos en redes “son puro show”

La influencer peruana dejó claro en televisión que no existe un regreso sentimental con Youna y que la cordialidad entre ambos solo se mantiene por el bienestar de la pequeña que tienen en común (América TV / América Hoy)

En medio de especulaciones por sus recientes transmisiones junto a Youna, Samahara Lobatón decidió fijar posición pública y despejar dudas sobre una eventual reconciliación.

La hija de Melissa Klug explicó que la cercanía actual con el padre de su hija mayor se basa únicamente en la crianza compartida y en el apoyo que le brinda tras el diagnóstico de cáncer que enfrenta en Estados Unidos.

La influencer sostuvo que no existe intención de retomar el vínculo sentimental y calificó los intercambios afectuosos en redes como parte de una dinámica de entretenimiento que ambos acordaron exponer.

Una relación cordial por el bienestar de su hija

Samahara explicó que su cercanía con Youna responde únicamente a la crianza compartida y al apoyo mutuo tras el diagnóstico que él enfrenta. (Instagram/samaharalobatonklug)

Samahara relató que la comunicación con Youna mejoró meses atrás, antes de que iniciaran las transmisiones conjuntas en TikTok. Según explicó, el cambio se produjo durante su último viaje a Estados Unidos, cuando viajó para dar a luz a su hijo menor. En ese periodo conversaron con mayor serenidad y cada uno asumió el rumbo que había tomado su vida.

“Lo he dicho muchas veces somos papás de una hermosa niña y nos llevamos bien hace muchos meses atrás. Él antes de ser el papá de mi hija era mi amigo muchos años”, expresó en América Hoy.

La influencer indicó que ese entendimiento previo resultó clave cuando el barbero recibió el diagnóstico de cáncer. “Cuando viajé para tener a mi ultimo hijo como que cada uno ya había tomado un rumbo en su vida, pudimos conversar y llevamos la fiesta en paz. Justo nos amistamos y a los dos meses le diagnostican su enfermedad entonces creo que hubiera sido mucho más difícil si no hubiera sido la relación que teníamos... Lo de ahora es puro show”, señaló.

Para Samahara, mantener estabilidad como padres facilita enfrentar una situación médica compleja. Su respaldo incluyó la difusión de una rifa destinada a financiar el tratamiento de Youna en Estados Unidos, gesto que despertó versiones sobre un posible regreso sentimental.

Los coqueteos en TikTok y la respuesta en televisión

Tras los en vivos que despertaron rumores, Samahara negó una reconciliación y afirmó que todo forma parte de una dinámica pactada. (Instagram/samaharalobatonklug)

Las transmisiones en vivo que ambos protagonizaron en TikTok generaron miles de visualizaciones y comentarios. En esos espacios intercambiaron bromas y frases afectuosas que muchos interpretaron como señales de reconciliación.

Consultada en el programa América Hoy, Samahara negó cualquier posibilidad de retomar la relación. “Con nadie no voy a regresar con nadie estoy soltera este es mi año es mi año”, respondió con firmeza.

También se refirió a los aparentes coqueteos durante los en vivos. “Es parte de la novela turca auspiciado por el Larco Herrera, así lo hemos puesto. Voy a estar soltera”, afirmó entre risas.

En el mismo espacio televisivo, la conductora Janet Barboza se arrodilló en tono enfático para pedirle que no regresara ni con Youna ni con Bryan Torres. “Me voy a arrodillar porque quiero pedirle a los santos... Júrame por favor que no vas a regresar con Bryan ni con Youna”, dijo. La escena provocó risas en el set, pero la influencer mantuvo su postura.

Desde otro programa de espectáculos, Youna explicó que la exposición de su buena relación respondió a la necesidad de apoyo para la rifa. “La relación con ella está muy bien desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos decidido exponerlo ahora debido a que yo estaba haciendo una rifa porque le pedí apoyo. Conforme hicimos ‘lives’, ya comenzaron las bromas y salió esto de la novela turca”, manifestó.

El barbero dejó abierta la puerta a un eventual cambio en el futuro. “No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca. Por el momento estamos bien, de esta manera. Nos reímos muchísimo”, declaró en otra intervención.

Disculpas públicas y nuevos desencuentros

La relación incluyó tensiones y disculpas en transmisiones, donde ambos reconocieron errores y marcaron límites. (Instagram/samaharalobatonklug)

La historia reciente entre ambos incluyó episodios de tensión. En una transmisión anterior, Samahara interrumpió un en vivo de Youna y lo calificó de “egoísta y narcisista”. Días después regresó a otra conexión para ofrecer disculpas.

“Nos peleamos pues, ¿acaso ustedes no se pelean?”, respondió ante la consulta de un usuario. Luego reconoció su reacción. “Ya te lo dije, discúlpame porque yo reaccioné mal, pero no he sido la única que ha reaccionado mal y tú lo sabes. Youna no tiene la culpa de nada, yo tengo la culpa de absolutamente todo, él es un santo, ¿eso quieres escuchar? Yo me molesté ayer porque hubo mucha falta de comunicación”, afirmó.

Youna agradeció el gesto. “Te quiero mucho, gracias por reconocer tus errores y decir la verdad. Esto nos afecta a ambos porque nos ven como locos y la gente no nos toma en serio”, respondió.

En otra transmisión, ante la pregunta directa sobre si aún la amaba, el barbero fue claro. “No, no la amo, pero sí le estoy dando todas las razones por la que la quiero. Pero no un te quiero normal, pero te quiero más que un te quiero”, sostuvo.

Pese a los momentos de cercanía, también anunciaron distanciamiento. “Y mi situación con Samahara cambia ahora en adelante. Lo siento mucho para todos los que disfrutaban como conversábamos. Ya no va a ser así. Creo que cada persona demuestra quién es con sus actos”, expresó Youna en una transmisión posterior.

Samahara optó por no profundizar en nuevos enfrentamientos. “Él está pasando por un mal momento, así que ya no quiero pelearme con él de nuevo. Es mejor que las cosas queden ahí. Ya fue todo”, declaró.