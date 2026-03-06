Perú

Usuarios piden que se vaya ‘Esto es Guerra’ y regrese ‘Bienvenida la tarde’: “Prefiero a Andy V que a Patricio Parodi”

La nostalgia por el reality conducido por Laura Huarcayo se impone en TikTok, donde seguidores aseguran preferir el formato clásico y a figuras como Andy V por encima de los actuales competidores de EEG.

El debate sobre los programas de competencia en la televisión peruana se reavivó en redes sociales tras la participación de Laura Huarcayo y sus recordados competidores de 'Bienvenida la tarde’ en ‘Esto es Guerra‘. Los usuarios reaccionaron rápidamente luego de que se anunciara este reencuentro televisivo, recordando momentos memorables del fenecido programa de Latina.

Tras la emisión del programa, las redes terminaron sorprendiendo con un inesperado pedido: la salida de 'Esto es Guerra’ (EEG) y el regreso de 'Bienvenida la tarde’ (BLT). Incluso, muchos señalaron que empezaron a ver el programa de América TV tras el regreso del espacio de Laura Huarcayo.

El creador de contenido Ric Latorre se encargó de amplificar esta tendencia al compartir en su cuenta de TikTok los comentarios de seguidores que, entre bromas y nostalgia, expresan su preferencia por el formato que lideró la sintonía en años anteriores.

En el video, Latorre destacó la ola de mensajes que exigen un cambio en la parrilla televisiva. “Que se vaya ‘Esto es Guerra’ y que regrese ‘Bienvenida la tarde’. Falta Brunella Horna. Solo por ‘Bienvenida la tarde’ veré hoy. Revivió la televisión peruana”, lee el tiktoker, mientras la sección de comentarios se llenaba de mensajes similares.

“Prefiero a Andy V que a Patricio Parodi”, resalta uno de los usuarios, haciendo referencia a dos de los competidores más emblemáticos de ambos realities y avivando la polémica sobre quién es el verdadero favorito del público.

‘Bienvenida la tarde’ fue un fenómeno televisivo entre 2011 y 2015. Conducido por Laura Huarcayo y con figuras como Andy V, Dorita Orbegoso, Erick Varias, Brunella Horna, Melissa Paredes, entre otros, el programa se posicionó como un espacio que combinaba juegos, competencias y entretenimiento familiar, marcando a toda una generación.

Su estilo irreverente, los desafíos en vivo y la construcción de personajes carismáticos permitieron que BLT se convirtiera en un referente para los jóvenes y adolescentes de la época. El regreso de algunos de sus integrantes a la pantalla a través de ‘Esto es Guerra’, aunque sea por un encuentro especial, suele desatar una ola de nostalgia y comentarios positivos en redes.

En contraste, ‘Esto es Guerra’ ha mantenido su liderazgo en la televisión peruana desde su estreno en 2012, convirtiéndose en uno de los realities más longevos y polémicos del país. A lo largo de los años, EEG ha sido centro de atención por sus cambios de formato, la llegada y salida de figuras y la intensa competencia entre equipos. Sin embargo, la saturación del formato y la percepción de falta de renovación han provocado en parte del público el deseo de revivir alternativas como BLT, que muchos consideran más frescas y espontáneas.

Piden la presencia del ‘Niño Alfredito’

El video de Ric Latorre no solo recoge la opinión de los nostálgicos, sino que también expone algunas exigencias de los usuarios. Comentarios como “Grande Andy V”, “Solo falta el niño Alfredito y todo chévere” y “Por favor, solo veo EEG desde que regresó BLT” reflejan la fuerza de la memoria colectiva y el impacto que tuvo el programa en la audiencia. Incluso se menciona la ausencia de figuras como el niño Alfredito, quien ha pedido públicamente ser invitado a la televisión nuevamente.

El pedido de regreso de ‘Bienvenida la tarde’ no es nuevo, pero ha cobrado mayor fuerza tras el reencuentro vivido en el reality de América TV.

La divertida reacción de Alfredo Benavides con su icónico personaje revivió memes, peticiones de regreso y la eterna rivalidad que marcó una época dorada en los realities del Perú (TikTok/@alfredobenavidespe)

¿Cuánto rating logró el encuentro entre Bienvenida la tarde con EEG?

‘Esto es Guerra’ dominó el horario estelar con la edición especial que logró 15.9 puntos de rating en Lima + 6 ciudades, convirtiéndose en el programa más visto de la jornada. El reality apostó por un formato especial que reunió a figuras recordadas de Combate y Bienvenida la tarde, una estrategia que despertó gran expectativa entre los seguidores del género y generó una fuerte conversación en redes sociales.

La conducción estuvo a cargo de Katia Palma y Mathías Brivio, quienes lideraron una noche marcada por la nostalgia y el reencuentro entre antiguos competidores. Durante el programa se revivieron rivalidades, alianzas y dinámicas que marcaron una etapa importante de la televisión de entretenimiento en el país.

Melissa Paredes, Andy V y otros reaparecen con el recordado Bienvenida La Tarde. América TV

La presencia de personajes como Andy V, Melissa Paredes, Andrea San Martín y Dorita Orbegoso también contribuyó a captar la atención del público.

