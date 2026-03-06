Así fue la reacción del niño Alfredito al ver a Laura Huarcayo y ‘Bienvenida la tarde’ en Esto Es Guerra

El esperado reencuentro entre figuras legendarias de realities removió recuerdos entre los fans, mientras Laura Huarcayo y su equipo pusieron de cabeza las redes con bromas y momentos inolvidables para los amantes del entretenimiento peruano (América TV / Esto es Guerra)

La televisión peruana vivió una jornada marcada por la nostalgia y la sorpresa tras el anuncio de una edición especial de Esto es guerra , donde participaron figuras emblemáticas de Bienvenida la tarde.

El inesperado reencuentro, que incluyó la participación de Laura Huarcayo, desató reacciones inmediatas entre los seguidores del formato y provocó comentarios en redes sociales.

Uno de los momentos más comentados fue la respuesta del Niño Alfredito, interpretado por Alfredo Benavides, quien se refirió con humor a la ausencia de su personaje en el set, generando expectativa y risas entre los fanáticos de los realities peruanos.

La reacción del Niño Alfredito

El regreso de Laura Huarcayo y figuras de Bienvenida la tarde a Esto es guerra provocó la reacción del Niño Alfredito, cuyo comentario irónico se volvió viral y reavivó el recuerdo del programa. (TikTok/@alfredobenavidespe)

Durante la transmisión de Esto es guerra, la presencia de Laura Huarcayo y otros exintegrantes de Bienvenida la tarde fue uno de los temas más comentados por el público. Alfredo Benavides, a través de su personaje Niño Alfredito, expresó en tono de sorpresa: “¿Laura?” al ver a la rubia al mando del equipo de Bienvenida la tarde peroen Esto Es Guerra.

Sin embargo, las redes recordaron que, a pesar de la popularidad de su personaje, su contrato con ATV le impide participar en programas de América Televisión, lo que alimentó especulaciones entre los seguidores sobre un posible reencuentro en el futuro.

En redes sociales, usuarios destacaron la ausencia de Niño Alfredito en el set de Esto es guerra y pidieron su presencia, considerando la influencia que tuvo en el éxito de Bienvenida la tarde. La comunidad digital compartió memes y mensajes en los que resaltaron la importancia de mantener el humor y la competencia en la televisión peruana. La frase “su público lo pide” se convirtió en tendencia, subrayando la vigencia del personaje de Benavides.

El intercambio de referencias entre los conductores y las bromas de Niño Alfredito se sumaron a la expectativa generada por el evento, que prometía reunir a rivales y aliados de los realities más recordados del país. El entusiasmo de los fans reflejó el impacto que estos programas continúan teniendo en la cultura popular peruana.

Esto es guerra por el rating

El crossover televisivo que reunió a figuras de Combate, Bienvenida la tarde y Esto es guerra captó la atención de la audiencia y dominó el rating con 15.9 puntos en Lima y otras ciudades. (América TV / Esto es Guerra)

La edición especial de Esto es guerra, emitida por América Televisión, logró captar la atención de la audiencia con un rating de 15.9 puntos en Lima y seis ciudades, según cifras difundidas por la televisora. El evento reunió a exconcursantes de Combate y Bienvenida la tarde, entre ellos Andy V, Melissa Paredes, Andrea San Martín, Dorita Orbegoso y Sebastián Lizarzaburu. La conducción estuvo a cargo de Katia Palma y Mathías Brivio, quienes moderaron los retos y circuitos que evocaron las competencias más intensas de épocas anteriores.

El anuncio del crossover fue presentado en un spot promocional que resaltó el carácter inédito de la reunión: “Nunca antes tres programas de competencia estuvieron juntos en un mismo set”, indicó el video oficial. La expectativa se reflejó en un alza inusual de menciones en redes sociales, donde los espectadores compartieron recuerdos y opiniones sobre los posibles resultados de la noche.

Mientras tanto, la competencia por la audiencia se evidenció en el contraste con el estreno de la telenovela Valentina Valiente en Latina Televisión, que obtuvo 5.7 puntos de rating y quedó por debajo de la edición especial del reality. La jornada fue dominada por el género de competencia, reafirmando la preferencia del público por este tipo de formatos.

La historia de Bienvenida la tarde y Esto es guerra

Bienvenida la tarde y Esto es guerra marcaron distintas etapas de la televisión peruana con propuestas de humor y competencia que aún hoy mantienen vigencia entre el público. (Instagram/laurahuarcayo)

Bienvenida la tarde debutó en Latina en 2011 bajo la conducción de Laura Huarcayo y con personajes como La Carlota (Carlos Vílchez) y el Niño Alfredito (Alfredo Benavides). Su propuesta, basada en el humor y la interacción familiar, lo distinguió de otras producciones y lo consolidó como semillero de talentos hasta su cierre en 2015. El carácter relajado del programa y la incorporación de figuras populares le otorgaron un lugar especial en la memoria colectiva.

Por su parte, Esto es guerra se mantiene al aire desde 2012 en América Televisión, consolidándose como el reality de competencia más longevo de la televisión peruana. Su formato de desafíos físicos, equipos enfrentados y la constante renovación de su elenco han sido claves para sostener su liderazgo durante más de una década. La edición especial que reunió a antiguos rivales y aliados reflejó la capacidad del programa para reinventarse y atraer nuevas audiencias.

La divertida reacción de Alfredo Benavides con su icónico personaje revivió memes, peticiones de regreso y la eterna rivalidad que marcó una época dorada en los realities del Perú (TikTok/@alfredobenavidespe)