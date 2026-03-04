Perú

Hombre pidió mover un auto de la puerta de su casa y fue asesinado por menor de edad en El Agustino

El autor del ataque es un adolescente de 16 años que intervino en la discusión y ahora permanece no habido tras la muerte del padre de familia

Un vehículo estacionado en la puerta de una vivienda causó una gresca entre dos familias de El Agustino que acabó con la vida de un padre de familia | Video: Buenos Días Perú

Una pelea vecinal por un vehículo estacionado frente a una vivienda terminó en tragedia en el distrito de El Agustino. Juan Pablo Choque murió tras ser apuñalado durante una gresca que, según su familia, se inició cuando reclamaron que retiraran una camioneta que obstruía el ingreso a su casa. El autor del crimen es un menor de edad.

El hecho ocurrió la noche del último martes. De acuerdo con el testimonio del hijo de la víctima —quien también resultó herido—, todo comenzó cuando regresó a su vivienda y encontró una camioneta roja bloqueando la puerta. Al no obtener respuesta de los propietarios, decidió tocar el vehículo para activar la alarma y llamar su atención.

“Si no querían que tocara su carro, debieron moverlo. No estaba buscando pelea, solo que liberen la entrada de mi casa”, relató el joven al noticiero Buenos Días Perú, mostrando heridas en la cabeza y piernas que —según afirma— le fueron ocasionadas durante el ataque.

El reclamo derivó en una discusión que rápidamente escaló a agresiones físicas. Según la versión de la familia afectada, dos hermanos salieron del inmueble contiguo y comenzaron a golpearlo. En medio de la trifulca, Juan Pablo Choque padre intervino para defender a su hijo.

Una disputa vecinal en El Agustino por una camioneta mal estacionada escaló trágicamente, culminando en un asesinato captado en estas imágenes de videovigilancia. (Buenos Días Perú)

La pelea se extendió por varios metros de la calle. Testigos registraron parte del enfrentamiento. En las imágenes se observa la intervención de varias mujeres que intentan controlar a los iracundos hombres. Minutos después, Choque cayó gravemente herido tras recibir varias puñaladas con un arma blanca que portaba uno de los agresores y murió desangrado.

El hijo de la víctima señaló que también fue atacado con cuchillos y que sobrevivió “de milagro”, según le indicaron los médicos en el hospital. “Me dijeron que por poco yo también terminaba en la morgue”, declaró entre lágrimas durante el velorio.

La Policía Nacional (PNP) confirmó la detención de uno de los implicados, identificado por la familia como Adrián, también llamado Faustino, quien habría sujetado al padre de familia mientras lo apuñalaban. Sin embargo, el menor de 16 años sindicado como autor directo de la puñalada mortal permanece no habido, al igual que otro integrante de la familia involucrada.

El velorio se realiza en la misma calle donde ocurrió el crimen, a pocos metros de la vivienda de los acusados. La familia exige justicia y cuestiona que una disputa cotidiana haya terminado con la muerte del padre de familia.

