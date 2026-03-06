¿Por qué se registraron relámpagos y truenos en Lima Este? El Senamhi explica inusual fenómeno meteorológico

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú detalla por qué se registró este fenómeno poco habitual en la capital y advierte sobre la continuidad de lluvias y el aumento de temperaturas en la región. Fuente: TVPerú Noticias

La aparición de relámpagos y truenos en el este de Lima sorprendió anoche a residentes de distritos como Chosica, Ate y Huaycán. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el fenómeno es inusual en la capital y ocurre mientras se esperan más lluvias y un aumento de temperatura en la costa y la sierra central y sur del país.

Las imágenes compartidas por habitantes y conductores a través de redes sociales y sistemas de monitoreo satelital mostraron destellos eléctricos y lluvias que se extendieron por diversos puntos de Lima Este.

Los datos satelitales recogidos mostraron que la actividad eléctrica se concentró en sectores próximos a Chosica y Chaclacayo, con acumulados de hasta 0,5 milímetro de lluvia en Matucana, según detalló la ingeniera Angie Flores, especialista en meteorología del Senamhi, en entrevista con TVPerú Noticias. El fenómeno no solo se limitó a relámpagos dentro de la nube, sino que también incluyó descargas eléctricas dirigidas hacia la tierra, una situación inusual para los limeños.

Un impresionante rayo atraviesa el cielo oscuro durante una tormenta eléctrica, iluminando la noche con su intensa energía. (Freepik)

La reacción de los residentes fue inmediata. Testimonios reportados por diversos medios y mensajes compartidos en redes sociales reflejaron sorpresa, inquietud y, en algunos casos, temor. “Muchos incluso salieron a rezar creyendo que se acerca una fuerte tormenta”, relataron vecinos de Huaycán y Chosica, quienes no están habituados a este tipo de episodios atmosféricos.

Las descargas eléctricas en Lima Este, explicadas por el Senamhi

Para comprender las causas detrás de este fenómeno, la ingeniera Angie Flores, especialista en meteorología del Senamhi, brindó detalles sobre la evolución de las condiciones atmosféricas en la región. Según Flores, la tormenta registrada en la cuenca media de Lima se originó por una combinación de calor diurno, humedad en el ambiente y vientos favorables que intensificaron el desarrollo de la nubosidad.

Relámpagos y truenos se pudieron ver en Chosica y Huarochirí. América TV

Flores explicó: “Esta es una tormenta bastante grande en la cuenca media de Lima. Por ejemplo, para Matucana tenemos un acumulado de 0,5 milímetro de lluvia (...) aquí están las descargas eléctricas para Lima Este”. Utilizando imágenes satelitales, la especialista señaló la formación de nubes con gran desarrollo vertical y la presencia de descargas eléctricas identificadas en los distritos donde se reportó el fenómeno.

La especialista del Senamhi aclaró que, si bien es temporada de lluvias y la presencia de nubosidad es común, lo que resultó novedoso fue la manifestación de descargas eléctricas hacia el suelo, y no solo dentro de las nubes-

“Quizás lo novedoso del día de ayer es que justamente se ha observado que las descargas eléctricas no han sido solamente dentro de la nube, sino hacia la tierra también”, sostuvo en diálogo con TVPerú Noticias. Ante la consulta sobre la frecuencia de estos fenómenos, Flores sostuvo que “no es algo común para Lima” y que estos episodios pueden volver a repetirse si se presentan las condiciones adecuadas.

Flores indicó: “No podemos descartar que puedan ocurrir nuevamente. Si se dan las condiciones favorables, posiblemente está la probabilidad en que pueda volver a ocurrir. Sin embargo, no estamos acostumbrados en Lima a ver estos episodios de relámpagos y truenos.”

Vecinos de Lima Este sorprendidos por truenos y relámpagos

El inusual espectáculo de relámpagos generó una oleada de mensajes y registros en redes sociales, donde los residentes de Chosica, Ate, Huaycán y Chaclacayo compartieron imágenes y videos de los destellos. La comunidad reaccionó con diversas expresiones de asombro, miedo y solidaridad, reflejando la poca familiaridad de los limeños con este tipo de tormentas eléctricas.

Vecinos de distritos como Chosica, Chaclacayo y Ate reportaron relámpagos y truenos durante la noche. El fenómeno coincidió con lluvias en la Carretera Central y actividad eléctrica detectada por satélite en Huarochirí. Villa el Salvador

Los primeros reportes ciudadanos describieron cómo se iluminaba brevemente el cielo acompañado de estruendos audibles en varios barrios. Usuarios que transitaban de noche por la Carretera Central, especialmente en el tramo de Corcona, informaron lluvias intensas e invitaron a los conductores a extremar precauciones para evitar accidentes. Las advertencias ciudadanas insistieron en reducir la velocidad y mantener una adecuada distancia entre vehículos.

Avisos de incremento de temperatura, lluvias intensas y medidas de seguridad

Las condiciones meteorológicas previas y actuales en Lima y otras regiones del país han favorecido el desarrollo de fenómenos poco frecuentes. La ingeniera Angie Flores advirtió que, tras varios días con sensación de frescura debido a vientos del sur, las próximas jornadas estarán marcadas por el debilitamiento de estos vientos y un incremento de temperatura diurna. El Senamhi ha emitido un aviso vigente desde Piura hasta Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se esperan valores de temperatura “próximos a los 36°C”, clasificando estas áreas en una zona de alerta naranja por fuerte calor.

En paralelo, Flores informó sobre un aviso de lluvias de fuerte intensidad en la selva, con una vigencia entre el siete y el nueve del corriente mes. También detalló que los incrementos de caudal en los ríos son monitoreados y que el Senamhi mantiene actualizada la información hidrológica y meteorológica en su sitio web para consulta ciudadana.

Senamhi reporta jornada “muy lluviosa” en la costa norte tras intensas precipitaciones y vientos asociados. (Foto: Agencia Andina)

El Instituto Nacional de Defensa Civil reforzó el llamado a la población para prepararse ante la posibilidad de nuevos fenómenos naturales, recomendando permanecer bajo techo durante tormentas eléctricas, evitar áreas abiertas, desconectar dispositivos eléctricos sensibles y mantenerse informado exclusivamente a través de canales oficiales. El Senamhi concluyó que la vigilancia de las cuencas y la difusión oportuna de avisos son esenciales para reducir riesgos y proteger a la comunidad, especialmente ante la previsión de eventos similares en los próximos días y la continuidad de la temporada de lluvias en la sierra y la selva peruana.