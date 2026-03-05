MML reabre bypass Las Torres y habilita ambos sentidos en la autopista Ramiro Prialé: de Lima a Chosica en 45 minutos

Nueva infraestructura vial en Ramiro Prialé beneficiará a más de un millón de vecinos de Lima Este. (Foto: FB/EMAPE)

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó sobre la reapertura del bypass Las Torres, infraestructura vial ubicada en la autopista Autopista Ramiro Prialé, que desde ahora cuenta con ambos sentidos habilitados. La medida busca mejorar la circulación vehicular en uno de los puntos con mayor congestión en la zona este de la capital.

La inauguración de la vía fue encabezada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien señaló que la puesta en funcionamiento de esta infraestructura permitirá agilizar el tránsito en un corredor clave para miles de conductores que se movilizan diariamente entre el centro de la ciudad y los distritos de Lima Este.

Infraestructura reducirá tiempos de traslado

El bypass Las Torres tiene una extensión de 1.4 kilómetros y cuenta con seis carriles, tres en cada sentido. La obra incluye estructuras de concreto, señalización vial y un sistema de iluminación integral diseñado para garantizar condiciones adecuadas de circulación tanto durante el día como en horas de la noche.

De acuerdo con la comuna metropolitana, la habilitación completa de la vía permitirá establecer un tránsito continuo a lo largo de este tramo de la autopista. Con ello se busca reducir significativamente los tiempos de desplazamiento para quienes se dirigen hacia el este de la capital.

De Lima a Chosica en 45 minutos

Según estimaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el tiempo de viaje desde el centro de Lima hasta Chosica podría reducirse de aproximadamente dos horas y media a unos 45 minutos gracias a la habilitación del bypass. La obra forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la conectividad en esta zona de la ciudad.

La infraestructura beneficiará directamente a más de un millón de vecinos de distritos y sectores de Lima Este como Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla, Santa Clara, Huaycán y Ñaña, zonas donde el crecimiento urbano ha incrementado la demanda de vías de transporte más eficientes.

Avance del puente Morón supera el 90 %

Durante una visita a Lima Este, el alcalde también supervisó los trabajos del Puente Morón, infraestructura que presenta un avance del 93.5 %. Se trata de una estructura modular metálica de 94 metros de longitud que contará con dos carriles para vehículos y una pasarela peatonal.

La obra se instalará sobre el Río Rímac y permitirá integrar de manera directa los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo. De acuerdo con la municipalidad, más de 500 mil vecinos se verán beneficiados con esta conexión, que facilitará el acceso a servicios, transporte y actividades comerciales.

Durante la marcha blanca, la vía funcionará solo en horario diurno, mientras se culmina la instalación del alumbrado público y se coordinan los últimos detalles técnicos. - Municipalidad de Lima

Trabajos de prevención en el río Rímac

En el mismo recorrido, el alcalde inspeccionó las labores de enrocado, limpieza y descolmatación realizadas en el río Rímac como parte de las acciones de prevención ante el incremento del caudal durante la temporada de lluvias.

Los trabajos se ejecutaron en una extensión aproximada de cuatro kilómetros, desde la calle Huancayo hasta la sede de la Universidad Peruana Unión en Lurigancho-Chosica. Estas intervenciones buscan mejorar la capacidad hidráulica del río y reforzar la protección del talud en la margen derecha.

Prevención y ampliación vial en Lima Este

Las labores forman parte de un plan de prevención iniciado en octubre del año pasado en los ríos Río Chillón, Río Rímac y Río Lurín. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta la fecha se han intervenido alrededor de 15 kilómetros de cauces con el objetivo de reducir riesgos ante posibles emergencias.

Además, el burgomaestre verificó la culminación de la ampliación de tres kilómetros adicionales de la autopista Ramiro Prialé, en el tramo comprendido entre la calle Lateral Pesca y el puente Los Girasoles de Huampaní. La intervención incluyó nuevas pistas y el mejoramiento integral de la vía con doble carril en ambos sentidos, generando un trayecto continuo desde la Vía de Evitamiento hasta Chosica y beneficiando a cerca de dos millones de ciudadanos de Lima Este.