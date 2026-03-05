Perú

MML reabre bypass Las Torres y habilita ambos sentidos en la autopista Ramiro Prialé: de Lima a Chosica en 45 minutos

La obra de 1.4 kilómetros y seis carriles beneficiará a más de un millón de vecinos de los distritos de Lima Este, agilizando el tránsito y mejorando la conectividad en la zona

Guardar
Nueva infraestructura vial en Ramiro
Nueva infraestructura vial en Ramiro Prialé beneficiará a más de un millón de vecinos de Lima Este. (Foto: FB/EMAPE)

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó sobre la reapertura del bypass Las Torres, infraestructura vial ubicada en la autopista Autopista Ramiro Prialé, que desde ahora cuenta con ambos sentidos habilitados. La medida busca mejorar la circulación vehicular en uno de los puntos con mayor congestión en la zona este de la capital.

La inauguración de la vía fue encabezada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien señaló que la puesta en funcionamiento de esta infraestructura permitirá agilizar el tránsito en un corredor clave para miles de conductores que se movilizan diariamente entre el centro de la ciudad y los distritos de Lima Este.

Reabren el bypass Las Torres
Reabren el bypass Las Torres en la autopista Ramiro Prialé: tránsito bidireccional y reducción de tiempos de viaje en Lima Este. (Foto composición: FB/EMAPE)

Infraestructura reducirá tiempos de traslado

El bypass Las Torres tiene una extensión de 1.4 kilómetros y cuenta con seis carriles, tres en cada sentido. La obra incluye estructuras de concreto, señalización vial y un sistema de iluminación integral diseñado para garantizar condiciones adecuadas de circulación tanto durante el día como en horas de la noche.

De acuerdo con la comuna metropolitana, la habilitación completa de la vía permitirá establecer un tránsito continuo a lo largo de este tramo de la autopista. Con ello se busca reducir significativamente los tiempos de desplazamiento para quienes se dirigen hacia el este de la capital.

Habilitan bypass Las Torres y
Habilitan bypass Las Torres y amplían autopista Ramiro Prialé: mejoras en conectividad y prevención en Lima Este. (Foto: FB/EMAPE)

De Lima a Chosica en 45 minutos

Según estimaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el tiempo de viaje desde el centro de Lima hasta Chosica podría reducirse de aproximadamente dos horas y media a unos 45 minutos gracias a la habilitación del bypass. La obra forma parte de un conjunto de intervenciones destinadas a mejorar la conectividad en esta zona de la ciudad.

La infraestructura beneficiará directamente a más de un millón de vecinos de distritos y sectores de Lima Este como Lurigancho-Chosica, Chaclacayo, Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla, Santa Clara, Huaycán y Ñaña, zonas donde el crecimiento urbano ha incrementado la demanda de vías de transporte más eficientes.

Alcalde de Lima inaugura bypass
Alcalde de Lima inaugura bypass Las Torres y anuncia reducción de congestión en corredor clave de Lima Este. (Foto: FB/EMAPE)

Avance del puente Morón supera el 90 %

Durante una visita a Lima Este, el alcalde también supervisó los trabajos del Puente Morón, infraestructura que presenta un avance del 93.5 %. Se trata de una estructura modular metálica de 94 metros de longitud que contará con dos carriles para vehículos y una pasarela peatonal.

La obra se instalará sobre el Río Rímac y permitirá integrar de manera directa los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo. De acuerdo con la municipalidad, más de 500 mil vecinos se verán beneficiados con esta conexión, que facilitará el acceso a servicios, transporte y actividades comerciales.

Durante la marcha blanca, la
Durante la marcha blanca, la vía funcionará solo en horario diurno, mientras se culmina la instalación del alumbrado público y se coordinan los últimos detalles técnicos. - Municipalidad de Lima

Trabajos de prevención en el río Rímac

En el mismo recorrido, el alcalde inspeccionó las labores de enrocado, limpieza y descolmatación realizadas en el río Rímac como parte de las acciones de prevención ante el incremento del caudal durante la temporada de lluvias.

Los trabajos se ejecutaron en una extensión aproximada de cuatro kilómetros, desde la calle Huancayo hasta la sede de la Universidad Peruana Unión en Lurigancho-Chosica. Estas intervenciones buscan mejorar la capacidad hidráulica del río y reforzar la protección del talud en la margen derecha.

Bypass Las Torres ya opera
Bypass Las Torres ya opera en ambos sentidos y permite llegar de Lima a Chosica en 45 minutos. (Foto: FB/EMAPE)

Prevención y ampliación vial en Lima Este

Las labores forman parte de un plan de prevención iniciado en octubre del año pasado en los ríos Río Chillón, Río Rímac y Río Lurín. Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, hasta la fecha se han intervenido alrededor de 15 kilómetros de cauces con el objetivo de reducir riesgos ante posibles emergencias.

Además, el burgomaestre verificó la culminación de la ampliación de tres kilómetros adicionales de la autopista Ramiro Prialé, en el tramo comprendido entre la calle Lateral Pesca y el puente Los Girasoles de Huampaní. La intervención incluyó nuevas pistas y el mejoramiento integral de la vía con doble carril en ambos sentidos, generando un trayecto continuo desde la Vía de Evitamiento hasta Chosica y beneficiando a cerca de dos millones de ciudadanos de Lima Este.

Temas Relacionados

Municipalidad de LimaBypass Las TorresChosicaLima Esteperu-noticias

Más Noticias

Gabriela Herrera es la quinta participante confirmada para La Granja VIP: “no le temo al conflicto”

La cantante y figura televisiva fue anunciada este martes como la quinta concursante oficial del reality, que será transmitido por Panamericana Televisión a partir del próximo lunes 16 de marzo

Gabriela Herrera es la quinta

Venta de entradas a Machu Picchu bajo polémica: denuncian reservas y cancelaciones masivas que bloquean cupos en el sistema estatal

El gremio solicita intervención del Ministerio Público por presunto fraude informático y sabotaje al libre acceso de turistas

Venta de entradas a Machu

Maricielo Effio preocupa y conmueve a sus seguidores con valiente mensaje sobre la soledad: “Saldré adelante”

La reconocida actriz y bailarina peruana, conocida por su larga trayectoria artística, refleja coraje y honestidad al abordar sus emociones a través de un mensaje que inspira a quienes atraviesan duros desafíos personales

Maricielo Effio preocupa y conmueve

Embajada de Canadá en Perú emite alerta urgente por estafas que usan IA para ofrecer visas falsas y robar dinero a víctimas

Según la advertencia, los estafadores se hacen pasar por intermediarios o supuestos asesores de inmigración y utilizan correos, sitios web o perfiles falsos para convencer a las víctimas de pagar supuestos trámites migratorios

Embajada de Canadá en Perú

Isabella Ladera arremete contra locutor peruano por dudar de su embarazo con Hugo García: “Este mamarracho es un ignorante”

La modelo venezolana arremetió contra “El Misha”por dudar de su tiempo de mbarazo y la paternidad de Hugo en radio Onda Cero Perú.

Isabella Ladera arremete contra locutor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Ética aprueba

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica radical cambio

Magaly Medina critica radical cambio de imagen de Maju Mantilla: “La quieren convertir de mosquita muerta a vampiresa”

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Marisel Linares en la mira de la justicia: ¿Qué pena podría enfrentar por falsificación de documentos?

Gabriela Herrera es la quinta participante confirmada para La Granja VIP: “no le temo al conflicto”

Maricielo Effio preocupa y conmueve a sus seguidores con valiente mensaje sobre la soledad: “Saldré adelante”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Carabobo: día,

Sporting Cristal vs Carabobo: día, hora y canal TV del partido de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys

Gastón Bolaños regresa al octágono ante Jeong Yeong Lee en el UFC 326 de La Vegas en busca de un nuevo triunfo

Ángel Comizzo es el primer entrenador destituido de la Liga 1 2026 y se despedirá del cargo frente a FC Cajamarca

A qué hora juega Cienciano vs Melgar: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026