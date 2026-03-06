Perú

Relámpagos y truenos sorprenden a vecinos de Lima Este: actividad eléctrica fue visible desde Chosica, Chaclacayo y Huaycán durante la noche

El fenómeno sorprendió a residentes, donde no es frecuente observar actividad eléctrica. Algunos vecinos reaccionaron con preocupación ante el cambio repentino del clima

Guardar
Vecinos de distritos como Chosica, Chaclacayo y Ate reportaron relámpagos y truenos durante la noche. El fenómeno coincidió con lluvias en la Carretera Central y actividad eléctrica detectada por satélite en Huarochirí. Villa el Salvador

La noche en la zona este de Lima cambió de forma repentina. Un cielo oscuro comenzó a iluminarse con destellos breves, seguidos por estruendos que se escucharon en distintos barrios. Vecinos de varios distritos levantaron la mirada al cielo ante un fenómeno poco frecuente para la ciudad.

Los primeros reportes llegaron a través de ciudadanos que compartieron imágenes y mensajes desde diferentes puntos. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de avisos sobre relámpagos y truenos que se extendían por sectores de Lima Este. El fenómeno sorprendió a muchos residentes, que no suelen presenciar este tipo de actividad eléctrica en la capital.

La preocupación aumentó con el paso de la noche. Conductores y viajeros que transitaban por rutas cercanas también informaron sobre lluvias en algunos tramos, lo que generó advertencias entre quienes circulaban por la zona.

Reportes de truenos y relámpagos en Lima Este

Fenómeno nocturno inesperado: relámpagos y
Fenómeno nocturno inesperado: relámpagos y truenos sorprendieron a vecinos de varios distritos de Lima Este. (Composición: Infobae)

Vecinos de los distritos de Chosica y Chaclacayo informaron sobre truenos y relámpagos que iluminaron el cielo durante la noche. Las imágenes captadas por ciudadanos muestran descargas eléctricas visibles desde distintos puntos de la zona.

Seguidores que compartieron información en redes sociales alertaron sobre el fenómeno. Según esos reportes, el estruendo de los truenos sorprendió a muchas personas en sus viviendas. Algunos residentes expresaron su preocupación ante el cambio repentino del clima.

“Se escuchan truenos y se observan relámpagos en los distritos de Chosica y Chaclacayo”, indicaron reportes ciudadanos difundidos durante la noche.

Vecinos de Huaycán, en el distrito de Ate, también informaron que lograron observar los destellos en el cielo. Desde varios sectores de Lima Este se pudo ver la actividad eléctrica.

En algunas zonas, el ruido de los truenos generó reacciones inmediatas entre los residentes. Según testimonios compartidos por vecinos, “muchos incluso salieron a rezar creyendo que se acerca una fuerte tormenta”.

Actividad eléctrica detectada por satélite

registros indicaron actividad eléctrica en
registros indicaron actividad eléctrica en la parte baja de la provincia de Huarochirí.. - Crédito: Facebook / Chimbote Perú Hace Noticias

De acuerdo con información difundida por reportes ciudadanos y monitoreo satelital, se registró actividad eléctrica en la parte baja de la provincia de Huarochirí.

El seguimiento del fenómeno permitió identificar descargas eléctricas en esa zona cercana a Lima Este. La información coincide con los reportes de vecinos que observaron relámpagos desde diferentes distritos.

Los registros del satélite mostraron que la actividad se concentró en sectores próximos a los distritos mencionados.

Lluvias reportadas en la Carretera Central

Usuarios que transitaban por la Carretera Central informaron sobre lluvias en el sector de Corcona. Los conductores compartieron avisos para advertir a otros viajeros sobre las condiciones de la vía.

“Se registran lluvias en el sector de Corcona”, indicaron los reportes difundidos por personas que circulaban por esa ruta durante la noche.

Ante esta situación, los usuarios recomendaron precaución al manejar. La presencia de agua en la pista podría aumentar el riesgo para los vehículos.

Las advertencias difundidas entre conductores señalaron la necesidad de reducir la velocidad y mantener distancia entre unidades.

Recomendaciones ante tormentas eléctricas

Frente a este tipo de fenómenos, especialistas y autoridades suelen emitir recomendaciones de seguridad para la población.

Entre las medidas más difundidas se encuentra evitar permanecer en zonas abiertas durante tormentas eléctricas. También se aconseja desconectar aparatos eléctricos sensibles para prevenir daños.

Otra recomendación frecuente consiste en mantenerse informado a través de reportes oficiales o alertas emitidas por autoridades y servicios meteorológicos.

Conoce los fenómenos naturales de la temporada

Ante la situación actual, el Instituto Nacional de Defensa Civil reforzó su llamado a la población para que esté preparada y sepa cómo actuar frente a diferentes fenómenos naturales. Es fundamental que la ciudadanía esté informada sobre los riesgos asociados a estas situaciones y siga las recomendaciones de las autoridades para proteger su vida y la de sus seres queridos.

  • Lluvias intensas: es una precipitación líquida de agua constante e intensa.
  • Aluvión: es una violenta corriente de lodo que transporta de manera rápida rocas de gran tamaño y arrasa todo a su paso.
  • Huaico: es un término de origen peruano derivado de la palabra quechua “huayco”, que significa quebrada, y está referida a un aluvión de magnitudes ligeras a moderadas, que se registra con frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente durante el período de lluvias.
  • Derrumbe: caída repentina de una porción de suelo, roca o material inestable. El derrumbe suele darse por la presencia de fallas o grietas en la tierra. Generalmente, ocurren en lugares empinados o con mucha pendiente.
  • Deslizamiento: Movimiento en el cual un volumen de tierra, roca y material inestable se desplaza ladera abajo a través de una superficie de rotura curva o plana.
  • Inundación: desbordes de las aguas de los ríos, lagos y mares que cubren temporalmente los terrenos bajos, los cuales se conocen como zonas inundables. Suelen ocurrir debido a lluvias intensas, marejadas y tsunamis.
  • Tormenta eléctrica: es una lluvia que se caracteriza por la presencia de rayos, relámpagos y truenos (efecto sonoro), que pueden ser muy peligrosos si las personas se encuentran sin refugio.

Temas Relacionados

relámpagotruenosLima EsteChosicaChaclacayoHuaycánSanta Claralluviaperu-noticias

Más Noticias

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

La madre del ‘Depredador’ fue contactada por televisión luego de que la modelo brasileña confirmara el fin de su relación. ¿Qué dijo?

Doña Peta sorprende con reacción

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el 7 y 8 de marzo para entregar DNI electrónico tras demoras provocadas por fallas en el sistema

Las demoras registradas el jueves en el sistema de Reniec obligaron a cientos de personas a esperar durante horas en largas filas para recoger su DNI electrónico. Usuarios expresaron su malestar por las dificultades ocasionadas en la entrega del documento

Reniec anuncia jornadas extraordinarias el

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, ambos equipos tuvieron que definir la llave en los remates desde los 12 pasos. El ‘papá’ conocerá a sus rivales el próximo jueves 19 de marzo

Cienciano clasificó a fase de

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

La influencer evidenció la buena relación entre su pareja Sebastián González y la hija que tuvo con el exfutbolista en una emotiva sesión de fotos.

Darinka Ramírez muestra la buena

Personas con obesidad presentan mayor riesgo de deshidratación y golpes de calor en verano

Autoridades sanitarias sugieren adoptar medidas preventivas como el consumo frecuente de agua, ropa ligera y permanecer en ambientes ventilados para reducir riesgos

Personas con obesidad presentan mayor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Doña Peta sorprende con reacción

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán: “Dulce espera en familia”

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias preparan el junte salsero más esperado en Lima

Flavia Laos revela que no tiene planes de colaborar con Leslie Shaw: "Estoy colaborando con internacionales ahorita"

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña