Apagón en Lima Este: Explosión por globos metálicos deja sin luz a más de 47 mil familias

Un incidente en la subestación de Santa Clara interrumpió el suministro eléctrico en diversos distritos de la capital. Luz del Sur reportó que hechos similares se repitieron 86 veces en 2025

La tarde de este jueves 19 de febrero, una explosión causada por globos metálicos en la infraestructura eléctrica de la subestación Santa Clara dejó sin servicio a más de 47 mil familias de AteChosica y Chaclacayo, distritos ubicados al este de Lima Metropolitana.

Según información difundida por Luz del Sur, cámaras de seguridad registraron el momento en que dos globos en forma de corazón, desplazados por el viento, se acercaron a la zona de alta tensión y, al hacer contacto con los cables, generaron una descarga luminosa que provocó el corte general de energía.

El video difundido por la empresa muestra la secuencia exacta: los globos flotan hasta alcanzar los cables y, tras un destello, la electricidad se interrumpe en amplias zonas de Lima Este.

Desde Luz del Sur indicaron que los sistemas de protección de la planta respondieron de inmediato. Gracias a este mecanismo, el daño en las instalaciones fue limitado y el restablecimiento del servicio pudo iniciarse sin contratiempos mayores.

Una situación similar afectó a otros distritos en años recientes. En su reporte anual, Luz del Sur detalló que en 2025 ocurrieron 86 eventos relacionados con globos metálicos, que afectaron a más de 175 mil viviendas y locales comerciales, tanto públicos como privados, en diferentes puntos de la capital.

Los datos de la empresa revelan que las zonas más impactadas por este tipo de incidentes incluyen Pachacámac (36.972 casos), Villa El Salvador (35.625), la propia área de Santa Clara (32.828), Cieneguilla (28.265) y Santa Anita (24.507).

Riesgo por celebraciones

El uso de globos metálicos con helio para celebraciones se ha convertido en una causa frecuente de interrupciones eléctricas en la red limeña.

Estos globos, por su composición conductora, pueden permanecer suspendidos varios días y, al entrar en contacto con líneas de alta tensión, provocar cortocircuitos peligrosos.

Según explicó Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur, “los globos metálicos, por su composición conductora, pueden generar situaciones de alto riesgo al entrar en contacto con nuestras redes eléctricas. Estas situaciones afectan la continuidad del servicio y pueden dejar sin energía, por ejemplo, a hogares que tienen equipos médicos en funcionamiento”.

Las estadísticas de la compañía revelan que esta problemática no solo afecta a residencias, sino también a centros de salud, comercios y espacios públicos que dependen de la continuidad del suministro eléctrico.

En algunos casos, la interrupción del servicio ha generado dificultades adicionales para quienes requieren equipamiento médico o refrigeración de medicamentos en sus hogares.

Medidas y llamados a la prevención

Ante la reincidencia de estos incidentes, Luz del Sur recomendó a la ciudadanía evitar soltar globos metálicos en la vía pública y optar por alternativas decorativas más seguras, como adornos biodegradables que no conduzcan electricidad.

La empresa recordó que basta con que un solo globo alcance una línea de alta tensión para desencadenar un apagón en varios distritos, afectando a decenas de miles de usuarios.

La compañía también instó a reportar cualquier situación que represente un riesgo eléctrico a sus canales de atención. Las autoridades municipales, por su parte, han iniciado campañas informativas para alertar sobre los peligros asociados al uso de globos metálicos cerca de instalaciones eléctricas.

