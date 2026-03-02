Pamela López reacciona con ironía ante planes de boda de Christian Cueva y Pamela Franco: ”a mí me encanta la idea”

Con frases punzantes y mucho sarcasmo, Pamela López sorprendió al reaccionar públicamente al nuevo compromiso entre Christian Cueva y Pamela Franco, mientras su divorcio sigue sin resolverse y la polémica crece entre las partes ( QTV Network / Q Bochinche!)

La reciente confirmación de Christian Cueva sobre sus intenciones de casarse con Pamela Franco ha generado una oleada de reacciones en el entorno mediático y familiar del futbolista. La respuesta más llamativa llegó de parte de Pamela López, aún esposa legal del deportista, quien abordó con ironía y comentarios punzantes el anuncio de la futura boda.

Mientras Cueva y Franco comparten públicamente su estabilidad sentimental y proyectos a futuro, en el plano judicial, la separación formal entre Cueva y López permanece estancada.

El proceso legal, lejos de resolverse, suma nuevas tensiones a partir de disputas sobre la custodia y manutención de los hijos, así como de acusaciones cruzadas entre ambas partes.

La reacción de Pamela López ante la boda anunciada por Cueva

Pamela López respondió con ironía a la boda anunciada por Christian Cueva y Pamela Franco, lanzando frases sarcásticas que encendieron redes y reavivaron la disputa mediática. (+QTV Network / Q Bochinche!)

Durante una intervención en el pódcast Q’ bochinche! de +QTV Network, Pamela López abordó con notoria ironía la noticia de la inminente boda entre el futbolista y la cantante. “Me encanta la idea de que la señora clandestina, hoy oficializada, ocupe mi lugar. De verdad, de señora, me encantaría que eso suceda, porque solo así va a experimentar todo lo que yo sentí”, afirmó López, entre risas y con un tono que alternó sarcasmo y desafío.

En la misma conversación, la esposa legal de Cueva no dejó pasar la oportunidad de deslizar comentarios directos hacia Franco. “Su vestido puede ser negro como su corazón. Le dedicaría ‘Mi mayor venganza’ y que se quede con él. Todo esto con mucho cariño, porque fue lo que tú elegiste”, agregó, en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios especializados.

López también planteó dudas sobre la fortuna de su sucesora, señalando: “Ella sabrá si es una bendición o es la saladera”, en referencia a los desafíos que, a su juicio, implica mantener una relación con el mediocampista.

El compromiso de Christian Cueva y Pamela Franco

Lejos de la controversia, Christian Cueva defendió públicamente su relación con Pamela Franco y aseguró que planea formalizar su unión cuando su situación legal lo permita. (Instagram / Pamela Franco)

En contraste con la respuesta de su aún esposa, Christian Cueva reiteró en una reciente entrevista con el programa Sí va a salir su intención de formalizar su relación con la cantante Pamela Franco. El deportista calificó a Franco como “su mayor sostén” y “la persona en quien confía”, subrayando que la artista ha sido fundamental para su recuperación personal y profesional.

“El amor de mi vida, la persona en quien confío y mi compañera en todo momento”, expresó el mediocampista sobre Franco, destacando el papel que ella jugó durante los momentos más complejos de su carrera.

Según contó, la presencia de Franco le permitió proyectar nuevos sueños y establecer bases sólidas para el futuro: “Con ella tengo sueños y muchos proyectos que quiero cumplir. Definitivamente, es con ella con quien quiero construir todo lo que viene”, puntualizó el jugador.

La noticia, ampliamente difundida por la prensa local, ha colocado a Franco en el centro de la escena mediática. Las imágenes compartidas por la pareja, como la fotografía en Disney donde se identifican como “Mickey y Minnie”, refuerzan el mensaje de unidad y complicidad que ambos buscan transmitir a sus seguidores.

Cueva y López siguen casados

El divorcio entre Pamela López y Christian Cueva permanece sin avances, mientras surgen nuevas disputas por manutención y custodia de sus hijos. (Instagram / Pamela López)

El proceso de divorcio entre Pamela López y Christian Cueva continúa sin avances concretos, según confirmó hace unas semanas Gino Zamora, abogado de López. En un comunicado publicado en redes sociales, Zamora precisó que las negociaciones entre las partes no lograron destrabar los puntos clave para una separación amistosa, por lo que ambos siguen figurando como esposos ante la ley.

“Aún no se separan”, sintetizó Zamora, aclarando que, aunque existe disposición al diálogo, las diferencias persisten y el proceso permanece abierto. La situación se complica por las demandas de manutención y la disputa por la custodia de los hijos, aspectos que han derivado en nuevas estrategias legales y declaraciones públicas de ambas partes. Medaly Barrientos, abogada de Cueva, anunció que solicitarán la tenencia compartida de los menores, argumentando que los niños estarían expuestos a situaciones emocionales adversas bajo el entorno materno.

Barrientos sostuvo que cuentan con material audiovisual que respaldaría su petición y que revela la influencia del conflicto en los hijos de la pareja. Este escenario prolonga la tensión familiar, mientras la separación legal y la reorganización de la vida de ambos protagonistas permanecen en suspenso.