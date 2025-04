Pamela López presentó a sus hijos a su pareja Paul Michael: “¿relación sólida?”

Pamela López presenta a sus hijos a su pareja Paul Michael, consolidando su relación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Volteó la página. Pamela López, exesposa del futbolista Christian Cueva, continúa sorprendiendo a sus seguidores con su nueva relación sentimental con el salsero Paul Michael. Aunque su relación lleva poco tiempo, ya ha dado pasos significativos, como lo demuestra una reciente fotografía que fue enviada al ’Chismefono’ de Magaly TV La Firme.

En la imagen, se ve a López acompañada del cantante de salsa y uno de sus hijos, lo que deja claro que la también influencer ya le presentó a su nueva pareja a sus hijos. Según el espacio de Magaly Medina, la fotografía fue captada en un club para menores, un lugar habitual para las familias.

Michael aparece junto a Pamela y la niña, mostrando lo bien que se lleva con los hijos de la exesposa del popular ‘Cuevita’.

¿Qué dijo Pamela López sobre su relación con Paul Michel?

Aunque la relación entre Pamela López y Paul Michael no lleva mucho tiempo, la madre de familia ha sido clara en sus declaraciones sobre cómo se siente al lado del cantante. En una reciente transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales, López expresó su felicidad y afirmó que se encuentra en un buen momento sentimental.

“Hoy en día me he dado la oportunidad de conocer a alguien, la estamos pasando superbién, soy feliz y disfruto lo que estoy haciendo. ¿Si estoy enamorada? Lo que se ve no se pregunta”, comentó Pamela, mostrando su entusiasmo por la relación con el salsero.

Pamela López y la vez que negó a estar enamorada de Paul Michael

Hace poco, Pamela López dejó claro que, a pesar de los besos y abrazos que ha compartido con Paul Michael, no está enamorada de él. En una reciente entrevista para Magaly TV La Firme el pasado 10 de abril, la trujillana sorprendió a todos con su sinceridad al confesar que disfruta del momento, pero que no ha llegado a ese punto de enamorarse.

Sus declaraciones se dan en el marco de un ambiente lleno de cámaras y preguntas directas tras su conferencia de prensa para anunciar la nueva denuncia contra su expareja Christian Cueva por violencia económica.

Uno de los reporteros de Magaly Medina le preguntó a Pamela López qué sentía por el cantante de salsa. Con la franqueza que la caracteriza, la trujillana respondió sin titubeos: “No, no estoy enamorada, pero estoy bastante contenta. Estoy feliz, estoy tranquila.”

Pamela López le desea lo mejor a ‘El Diablo’ y Yahaira Plasencia

Pamela López habló sobre su relación actual con Luis Fernando Rodríguez, conocido como El Diablo, quien ha sido vinculado con el círculo cercano de Yahaira Plasencia. La trujillana desmintió que la relación de Luis Fernando con las personas de su entorno sea un intento de “sacarle pica” a Yahaira. Aunque ya no mantiene tanta cercanía con él, Pamela afirmó que sigue considerando a El Diablo como un amigo y no le guarda rencor.

“Él es mi amigo y seguirá siendo mi amigo, ya no habrá mucha cercanía porque cada quien está en sus cosas, pero no tengo nada contra él y si está con pareja o saliente, que sea feliz,” dijo Pamela.

Fiscalía archivó denuncias contra Christian Cueva y Pamela López

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía determinó que no existían suficientes pruebas para formalizar las acusaciones. De acuerdo con el documento oficial, que se detalla en el expediente:

“No procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Christian Alberto Cueva Bravo, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar – violencia física y psicológica”, y lo mismo ocurrió con Pamela López. La resolución añadió que: “Se archivará lo actuado, una vez transcurridos los plazos establecidos para recurrir”.

