Christian Cueva asegura que quiere casarse con Pamela Franco: “Es el amor de mi vida y quiero todo con ella”

El futbolista peruano sorprendió a todos al confirmar que planea casarse con la cantante Pamela Franco, destacando la estabilidad y el nuevo rumbo que ella ha traído a su vida amorosa y personal (América TV /Sí va a salir)

El futbolista Christian Cueva sorprendió al confirmar que planea formalizar su relación con la cantante de cumbia Pamela Franco, a quien calificó como su mayor sostén y la persona con la que desea compartir su futuro.

En una entrevista con el programa ‘Sí va a salir’, el mediocampista peruano enfatizó que Franco representa un punto de inflexión en su vida, pues gracias a ella ha recuperado el equilibrio personal y profesional.

El anuncio adquiere especial relevancia debido a que Cueva aún mantiene un vínculo legal con su esposa, Pamela López, situación que añade complejidad a sus aspiraciones matrimoniales. Sin embargo, el deportista fue enfático al declarar que sus sueños y proyectos están firmemente ligados a Franco y que ambos comparten planes de boda.

El anuncio de Christian Cueva

Christian Cueva proclamó que Pamela Franco es el amor de su vida y la mujer que lo sostuvo en sus peores crisis, al punto de proyectar junto a ella un futuro definitivo. (América TV /Sí va a salir)

Durante una conversación con ‘Sí va a salir’, Christian Cueva dejó en claro que su relación con la intérprete Pamela Franco ha significado mucho más que un simple romance. Al referirse a la artista, el futbolista utilizó palabras que reflejan la profundidad de su vínculo: “Es el amor de mi vida, la persona en quien confío y mi compañera en todo momento”.

Cueva reconoció que en los momentos más difíciles de su carrera, Franco fue el pilar que lo ayudó a recuperar el rumbo y aspirar a nuevas metas. Según relató, la cantante se convirtió en su principal fuente de confianza, acompañándolo cuando atravesó crisis profesionales y personales.

El mediocampista afirmó que la presencia de Franco en su vida le permitió reencontrarse consigo mismo y proyectarse hacia el futuro. “Con ella tengo sueños y muchos proyectos que quiero cumplir. Definitivamente, es con ella con quien quiero construir todo lo que viene”, señaló. Estas declaraciones, difundidas ampliamente por la prensa local, consolidan a Franco como una figura central en el proceso de recuperación emocional de Cueva.

Planes de boda pero ¿y Pamela López?

Aunque anunció su intención de casarse con Pamela Franco, Christian Cueva enfrenta un impedimento legal al continuar unido formalmente a Pamela López. (América TV /Sí va a salir)

Si bien el anuncio de Christian Cueva sobre sus intenciones de matrimonio fue recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores, la situación legal del futbolista añade un matiz particular al contexto. Cueva continúa casado formalmente con Pamela López, hecho que impide por ahora la concreción de los planes nupciales con Franco. El propio jugador reconoció esta circunstancia, señalando que, a pesar de las dificultades, mantiene la convicción de avanzar hacia el altar junto a su actual pareja.

En sus declaraciones, Cueva no eludió la complejidad de su situación familiar. Expresó que la relación con Franco no solo representa un nuevo comienzo, sino también la oportunidad de dejar atrás un periodo marcado por la incertidumbre personal. Fuentes cercanas al entorno del futbolista indicaron que la pareja ya conversa sobre detalles relacionados con la boda y que ambos desean cumplir con los requisitos legales antes de oficializar la unión.

La noticia generó repercusión en el ámbito del espectáculo y el deporte, ya que implica un giro importante en la vida personal de uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano. Las imágenes compartidas por la pareja, como la fotografía en Disney donde se identifican como “Mickey y Minnie”, refuerzan el mensaje de estabilidad y complicidad que buscan transmitir.

Repercusiones públicas y próximos pasos

Entre apoyo y críticas, Cueva reafirmó que su prioridad es consolidar su proyecto de vida con Franco, pese a la atención constante del público. (América TV /Sí va a salir)

El anuncio realizado por Christian Cueva no pasó desapercibido en redes sociales ni entre la opinión pública. Diversos programas de televisión y plataformas digitales han recogido las declaraciones del futbolista, quien no dudó en manifestar su admiración por Pamela Franco y la influencia positiva que ella ejerce en su vida. “Ella llegó cuando más lo necesitaba y me ayudó a retomar el control”, expresó el deportista en una de sus intervenciones.

Mientras se resuelven los aspectos legales vinculados a su separación de Pamela López, la pareja continúa haciendo planes en común y compartiendo momentos de intimidad con sus seguidores. Cueva enfatizó que la confianza y el apoyo mutuo son los cimientos de su relación con Franco, aspecto que él considera fundamental para afrontar los desafíos que se presenten en el futuro.

Por ahora, la oficialización del compromiso matrimonial queda supeditada a la culminación de los trámites legales pendientes, aunque tanto Cueva como Franco han dejado en claro que el proyecto de vida en pareja es una prioridad absoluta para ambos.