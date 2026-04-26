Brian Arias y Osnar Noronha sufren serias lesiones que los alejarán de la Universidad César Vallejo por siete meses

Arias y Noronha estarán en el dique seco por siete meses. - Crédito: César Vallejo

La Universidad César Vallejo está en la obligación de reconfigurar su alineación por lo que resta de la Liga 2. En sus filas hay dos futbolistas, de una correcta consideración por parte de José Guillermo del Solar, que se mantendrán en el dique seco por un largo periodo debido a serias lesiones.

El joven central Brian Arias y el experimentado atacante Osnar Noronha quedan desmarcados del plantel ‘poeta’ por una lesión en la rodilla. Tras exhaustivas revisiones médicas se ha confirmado que los dos deberán pasar por quirófano y luego cumplir con una larga rehabilitación en el área de sanidad del club.

“Noronha sufre rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda más desgarro de menisco interno en el cuerpo y cuerno anterior; tiempo de recuperación entre seis a siete meses. Brian Arias padece una rotura completa de ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda más desgarro de tercer grado de menisco interno en componente posterior con tiempo de recuperación entre seis a siete más aproximadamente”, detalló UCV.

El parte médicos de las lesiones de Arias y Noronha. - Crédito: UCV

Campaña frustrada

Ante la falta de oportunidades en Alianza Lima, Brian Arias decidió emprender una nueva aventura en el fútbol peruano sin importarle dónde. Así, aceptó una cesión por un año a la Universidad César Vallejo, en cuya disciplina iba a ganar mayor regularidad afirmándose como un central de proyección.

Hubo, eso sí, alguna posibilidad para que Arias retornara a La Victoria nada más durante las primeras semanas entrenando en la Casa Poeta. Por la salida polémica de Carlos Zambrano, el DT Guede manejó la opción de la vuelta del joven y espigado defensor, pero finalmente se decidió, de manera conjunta, que se respetara el préstamo.

Entretanto, Osnar Noronha había comenzado nuevamente en la UCV después de una experiencia corta con Cienciano durante el año pasado. Atraído por el proyecto de ascenso, el ‘Paiche’ se mudo nuevamente a la ciudad de Trujillo, donde conserva muy gratos recuerdos.

Entre el 2022, 2023 y 2024, Noronha fue un habitual puntual en las filas del ‘poeta’, aunque su desenvolvimiento fue de más a menos. En su última campaña poco o nada pudo hacer para evitar el descalabro del descenso a la división de plata. A nivel estadístico, registró 17 goles y 9 asistencias.

Osnar Noronha, de formarse al borde del Amazonas, trabajar como mototaxista, sufrió un desaire en Grecia a jugar con Paolo Guerrero en César Vallejo - Composición: Infobae Perú.

Borrón y cuenta nueva

La temporada 2025 de la Universidad César Vallejo en la Liga 2 estuvo marcada por la reconstrucción y la urgencia de regresar a la máxima categoría. Tras su descenso desde la Liga 1, el club trujillano realizó una profunda renovación del plantel, con la salida de numerosos jugadores y la intención de iniciar un nuevo proyecto competitivo enfocado en el ascenso.

Vallejo compitió en un formato exigente y logró mantenerse en la pelea, avanzando en fases decisivas y sosteniendo el objetivo de volver a primera división . Incluso protagonizó partidos clave, como el clásico trujillano ante Mannucci, reflejo de la intensidad del campeonato.

Aunque el camino no fue sencillo, la UCV mostró ambición y capacidad competitiva. Para el 2026, la consigna es clara: consolidar el proyecto y concretar el ansiado ascenso.