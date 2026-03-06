Perú

Minedu abre inscripción a la evaluación de dominio de lenguas originarias, dirigida a más de 90.000 docentes en todo el país

La inscripción está abierta para docentes titulados que busquen obtener, renovar o mejorar la certificación de dominio en lenguas originarias, requisito para ejercer en el sistema bilingüe

Guardar
Minedu convoca a más de
Minedu convoca a más de 90.000 docentes para la evaluación de dominio de lenguas indígenas| Foto: Minedu

Más de 90.000 docentes en todo el Perú han sido convocados por el Ministerio de Educación (Minedu) para participar en la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026, un proceso clave que busca mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe acreditando formalmente las competencias orales y escritas en lenguas originarias.

Este año, la inscripción y acreditación se erigen como requisitos indispensables para la integración efectiva al sistema nacional de educación intercultural bilingüe y la actualización del Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias (RND-Bilingües).

La EDLO 2026 tiene como propósito principal garantizar que los maestros posean el nivel de conocimiento necesario para la enseñanza en idiomas indígenas, lo cual es una condición excluyente para quienes deseen formar parte del sistema educativo intercultural bilingüe. El ministro de Educación, Erfurt Castillo, explicó a El Peruano que la convocatoria permitirá mantener actualizado el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias, instrumento fundamental para identificar a los profesionales capacitados oficialmente.

De acuerdo con la nueva Resolución Ministerial N.º 331-2025-MINEDU, los docentes deberán acreditar de manera formal sus competencias orales y escritas para continuar ejerciendo labores dentro del enfoque intercultural. Aquellos cuya acreditación pierda vigencia este año o quienes aspiren a certificar o mejorar sus niveles, podrán presentarse a la evaluación.

Una docente lee un libro
Una docente lee un libro a estudiantes, representando el compromiso con la educación intercultural bilingüe en Perú, en línea con la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026. (Foto: Minedu)

La convocatoria aspira a que más de 90.000 maestros participen en el proceso, cifra que representa una de las movilizaciones profesionales más amplias vinculadas a la educación bilingüe en el país. Esto refuerza los esfuerzos estatales para que la instrucción en los territorios con mayor porcentaje de población indígena sea impartida por profesionales debidamente certificados.

Requisitos para la inscripción en la evaluación de docentes bilingües

La inscripción a la evaluación se encuentra abierta para docentes que cuenten con el título de profesor o licenciado en Educación y que deseen rendir la prueba, según los criterios informados por el Minedu. Este proceso está dirigido tanto a quienes no forman parte del Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias como a los que requieren renovar su acreditación porque esta pierde vigencia durante el presente ciclo.

Además, maestros que busquen mejorar su nivel de dominio en lengua indígena también podrán postularse, según la directiva establecida en la convocatoria. El requisito esencial es que el aspirante adjunte una copia escaneada de su título profesional en el momento de registrar la solicitud de inscripción. Este cambio normativo, introducido por la Resolución Ministerial vigente, busca brindar mayor transparencia y rigor en el proceso de selección y acreditación.

Una maestra peruana interactúa con
Una maestra peruana interactúa con un alumno en un aula, reflejando el compromiso del Minedu con la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026 para una educación intercultural bilingüe de calidad. (Foto: Minedu)

El cumplimiento de estos requisitos será verificado por el Ministerio de Educación, que controla la idoneidad de los participantes antes de permitirles acceder a la evaluación, garantizando así que quienes aprueben sean efectivamente competentes y cumplan con las exigencias del sistema.

Pasos y plazos para el registro en la EDLO 2026

El proceso de inscripción a la EDLO 2026 es íntegramente virtual a través de la plataforma oficial PerúEduca. Los docentes podrán realizar su registro hasta el lunes 23 de marzo, fecha límite establecida por el Ministerio de Educación y citada por El Peruano. Al momento de la inscripción, es imprescindible adjuntar el título profesional escaneado, dado que la normativa recién aprobada así lo exige para validar la postulación.

Para asegurar que todos los postulantes puedan solventar dudas e inquietudes durante el proceso, el Minedu ha habilitado una serie de canales de atención y orientación. Se encuentran disponibles el formulario online en https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/, las líneas telefónicas (01) 615-5890 y 0800 40210, así como la mesa de ayuda virtual en gob.pe/mesadeayudacbdperueduca.

También se puede acceder a soporte a través de los anexos 26721, 26714 y 26725 del número (01) 615-5800, los números de WhatsApp 989 183 789 y 989 184 062, y el correo electrónico evaluacionlo@minedu.gob.pe, todos estos dirigidos por el Minedu.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónRegistro Nacional de Docentes Bilingüesdocente biligüeslenguas originariasperu-noticias

Más Noticias

Campaña promueve la formalización del trabajo del hogar en el marco del Día Internacional de la Mujer

La campaña es impulsada por diversas organizaciones del país y busca que las trabajadoras del hogar cuenten con un seguro de salud y pensión para su jubilación

Campaña promueve la formalización del

Trompos: quinta edición de la exposición solidaria que impulsa el acceso a la cultura infantil en Lima

Más de 35 artistas presentan trompos de madera intervenidos en una muestra y subasta solidaria a beneficio de la Escuela de Arte Puckllay

Trompos: quinta edición de la

Jean Deza no pudo entrenar con Sport Boys por deuda pendiente con Santos de Nazca

La llegada de Jean Deza a Sport Boys quedó en suspenso tras un conflicto contractual con Santos de Nazca, su anterior club. Aunque el delantero acudió citado al primer entrenamiento en el Callao, no pudo incorporarse al grupo debido a una deuda pendiente, lo que frena su oficialización como refuerzo rosado

Jean Deza no pudo entrenar

Dólar trepó a su precio más alto en cinco meses y tipo de cambio se acerca a los S/3,50

El tipo de cambio ya está a medio camino del precio que tenía en septiembre de 2025. El conflicto en Medio Oriente hizo retrocede la tendencia a la baja de la moneda

Dólar trepó a su precio

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín

El equipo de Pueblo Libre obtuvo la victoria sobre la USMP por decisión administrativa, lo que modificó la puntuación a pocos días de disputarse la novena jornada de la segunda fase

Así quedaría la tabla de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

PJ acepta pedido de José María Balcázar y posterga inicio del juicio por difamación para agosto de 2026

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón y Youna reavivan

Samahara Lobatón y Youna reavivan rumores de reconciliación tras besos en vivo en TikTok

Usuarios piden que se vaya ‘Esto es Guerra’ y regrese ‘Bienvenida la tarde’: “Prefiero a Andy V que a Patricio Parodi”

Alessandra Fuller sorprende al afirmar que Mayra Goñi y Rodrigo Brand, de ‘Valentina valiente’, se besaron en discoteca

Andrea Llosa, su regreso a la TV con ‘La Verdad a Prueba’, las críticas de Magaly Medina y su dura opinión sobre Marisel Linares

Melcochita revela mensaje de su hija en plena discusión con Monserrat Seminario: “No me quiero ir de Lima”

DEPORTES

Jean Deza no pudo entrenar

Jean Deza no pudo entrenar con Sport Boys por deuda pendiente con Santos de Nazca

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

Cienciano derrotó a Melgar en penales 5-4 y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026