Minedu abre inscripción a la evaluación de dominio de lenguas originarias, dirigida a más de 90.000 docentes en todo el país

Minedu convoca a más de 90.000 docentes para la evaluación de dominio de lenguas indígenas| Foto: Minedu

Más de 90.000 docentes en todo el Perú han sido convocados por el Ministerio de Educación (Minedu) para participar en la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026, un proceso clave que busca mejorar la calidad de la educación intercultural bilingüe acreditando formalmente las competencias orales y escritas en lenguas originarias.

Este año, la inscripción y acreditación se erigen como requisitos indispensables para la integración efectiva al sistema nacional de educación intercultural bilingüe y la actualización del Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias (RND-Bilingües).

La EDLO 2026 tiene como propósito principal garantizar que los maestros posean el nivel de conocimiento necesario para la enseñanza en idiomas indígenas, lo cual es una condición excluyente para quienes deseen formar parte del sistema educativo intercultural bilingüe. El ministro de Educación, Erfurt Castillo, explicó a El Peruano que la convocatoria permitirá mantener actualizado el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias, instrumento fundamental para identificar a los profesionales capacitados oficialmente.

De acuerdo con la nueva Resolución Ministerial N.º 331-2025-MINEDU, los docentes deberán acreditar de manera formal sus competencias orales y escritas para continuar ejerciendo labores dentro del enfoque intercultural. Aquellos cuya acreditación pierda vigencia este año o quienes aspiren a certificar o mejorar sus niveles, podrán presentarse a la evaluación.

Una docente lee un libro a estudiantes, representando el compromiso con la educación intercultural bilingüe en Perú, en línea con la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026. (Foto: Minedu)

La convocatoria aspira a que más de 90.000 maestros participen en el proceso, cifra que representa una de las movilizaciones profesionales más amplias vinculadas a la educación bilingüe en el país. Esto refuerza los esfuerzos estatales para que la instrucción en los territorios con mayor porcentaje de población indígena sea impartida por profesionales debidamente certificados.

Requisitos para la inscripción en la evaluación de docentes bilingües

La inscripción a la evaluación se encuentra abierta para docentes que cuenten con el título de profesor o licenciado en Educación y que deseen rendir la prueba, según los criterios informados por el Minedu. Este proceso está dirigido tanto a quienes no forman parte del Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias como a los que requieren renovar su acreditación porque esta pierde vigencia durante el presente ciclo.

Además, maestros que busquen mejorar su nivel de dominio en lengua indígena también podrán postularse, según la directiva establecida en la convocatoria. El requisito esencial es que el aspirante adjunte una copia escaneada de su título profesional en el momento de registrar la solicitud de inscripción. Este cambio normativo, introducido por la Resolución Ministerial vigente, busca brindar mayor transparencia y rigor en el proceso de selección y acreditación.

Una maestra peruana interactúa con un alumno en un aula, reflejando el compromiso del Minedu con la Evaluación de Dominio de la Lengua Indígena u Originaria de Docentes (EDLO) 2026 para una educación intercultural bilingüe de calidad. (Foto: Minedu)

El cumplimiento de estos requisitos será verificado por el Ministerio de Educación, que controla la idoneidad de los participantes antes de permitirles acceder a la evaluación, garantizando así que quienes aprueben sean efectivamente competentes y cumplan con las exigencias del sistema.

Pasos y plazos para el registro en la EDLO 2026

El proceso de inscripción a la EDLO 2026 es íntegramente virtual a través de la plataforma oficial PerúEduca. Los docentes podrán realizar su registro hasta el lunes 23 de marzo, fecha límite establecida por el Ministerio de Educación y citada por El Peruano. Al momento de la inscripción, es imprescindible adjuntar el título profesional escaneado, dado que la normativa recién aprobada así lo exige para validar la postulación.

Para asegurar que todos los postulantes puedan solventar dudas e inquietudes durante el proceso, el Minedu ha habilitado una serie de canales de atención y orientación. Se encuentran disponibles el formulario online en https://ticket-tablet.minedu.gob.pe/, las líneas telefónicas (01) 615-5890 y 0800 40210, así como la mesa de ayuda virtual en gob.pe/mesadeayudacbdperueduca.

También se puede acceder a soporte a través de los anexos 26721, 26714 y 26725 del número (01) 615-5800, los números de WhatsApp 989 183 789 y 989 184 062, y el correo electrónico evaluacionlo@minedu.gob.pe, todos estos dirigidos por el Minedu.