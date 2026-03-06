Perú

Melcochita revela mensaje de su hija en plena discusión con Monserrat Seminario: “No me quiero ir de Lima”

En medio del enfrentamiento televisivo, el cómico mostró un mensaje que habría recibido de su hija, mientras el conflicto por la custodia sigue creciendo

Guardar
La conductora intervino durante el enfrentamiento y recordó que un juez de menores podría considerar la opinión de las hijas. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Melcochita y Monserrat Seminario volvió a escalar públicamente luego de un intenso enfrentamiento televisivo en el programa de Magaly Medina, donde ambos protagonizaron un intercambio de acusaciones, explicaciones y reproches relacionados con la convivencia familiar, la crianza de sus hijas y el proceso legal que atraviesan tras su separación.

Durante la emisión del programa este 5 de marzo, el diálogo entre las partes se volvió cada vez más tenso. La discusión comenzó cuando se abordó el tema de la capacidad del artista para cuidar a sus hijas, cuestionamiento que Monserrat no dudó en responder con una crítica directa. “No se cuida él, va a estar cuidando a mis hijas”, expresó en un inicio Monserrat tras solicitar permiso al artista por escrito para llevarse a las niñas del país.

Ante ello, Magaly Medina intentó matizar la situación señalando que el rol de un padre no necesariamente implica encargarse de todas las tareas domésticas. “Pero a veces solamente es la presencia, no necesita cuidarlas. Él puede contratar una empleada, una nana, alguien que esté ahí y él tiene la presencia del padre, ¿no? No, él no necesita hacerles la lonchera, no necesita, digamos, cuidarlas, cocinarles”, comentó la conductora.

Tenso cruce entre Melcochita y
Tenso cruce entre Melcochita y Monserrat en TV: acusaciones, denuncia y disputa por sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

Otro punto delicado que surgió durante la conversación fue la asistencia de las menores al colegio. Según explicó Magaly, Melcochita habría señalado que cuando él estaba de gira las niñas no siempre asistían a clases. Ante ese comentario, Monserrat ofreció su versión.

“Mira, mis hijas a veces no iban al colegio, pero cuando no iban yo le sacaba el certificado médico porque ellas paraban enfermas. Una con la vesícula y la otra con el asma”, explicó.

La discusión también giró en torno al tema financiero, especialmente sobre los estados de cuenta bancarios que el cómico estaría solicitando. Magaly preguntó directamente por qué no los entregaba si, según el artista, se trataba de dinero generado por su trabajo. “Dime, ¿por qué no le das los estados de cuenta? Porque finalmente era su plata”, señaló la periodista.

Tenso cruce entre Melcochita y
Tenso cruce entre Melcochita y Monserrat en TV: acusaciones, denuncia y disputa por sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat Seminario se pronuncia sobre estados de cuenta de Melcochita

Monserrat respondió que no se negaba a mostrarlos, pero que prefería hacerlo personalmente. “Yo le he dicho que cuando él esté acá, yo le puedo demostrar el estado de cuenta”, indicó. Cuando la conductora sugirió enviarlos por WhatsApp o al abogado, ella reiteró su negativa. “No a terceras personas… porque comienza a divulgar todo”, sostuvo.

En ese punto explicó que su abogado debía coordinar directamente con la defensa del artista. “Mi abogado con su abogado que hablen, que coordinen todo. Yo a Israel le mandé el teléfono a mi abogado y hasta ahorita no lo ha llamado”, afirmó.

Magaly Medina recordó entonces que el caso no era menor, pues se trata de una denuncia presentada ante una fiscalía especializada en violencia contra la mujer y el grupo familiar. “Ten en cuenta que Melcochita es un hombre muy mayor, entonces es considerado para la ley un adulto mayor”, explicó.

Tenso cruce entre Melcochita y
Tenso cruce entre Melcochita y Monserrat en TV: acusaciones, denuncia y disputa por sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

Expresan agresión mutua

La conversación tomó un giro aún más delicado cuando surgieron acusaciones sobre supuestos episodios de violencia dentro de la relación. Monserrat lanzó una pregunta directa al artista. “Pablo, ¿por qué tú no cuentas cuando tú me levantabas la mano?”, dijo. Melcochita reaccionó de inmediato negándolo. “¿Yo cuándo te he levantado la mano?”, respondió.

La discusión continuó con nuevas acusaciones cruzadas. Monserrat recordó un episodio televisivo en el que el cómico habría insinuado que ella lo golpeaba. “Cuando tú dijiste en la televisión que yo te había pegado”, señaló. Sin embargo, Melcochita respondió con otra acusación. “¿No me ahorcaste una vez?”, preguntó durante el programa.

En ese momento, la conductora intervino para abordar otra versión que había surgido previamente: el supuesto castigo físico a las hijas. “¿Es cierto que le pegabas con correa a tus hijas?”, preguntó Magaly. Monserrat negó haberlas golpeado con ese objeto, aunque reconoció que en ocasiones las reprendía con firmeza. “Las gritaba, eso sí, las gritaba”, admitió.

Tenso cruce entre Melcochita y
Tenso cruce entre Melcochita y Monserrat en TV: acusaciones, denuncia y disputa por sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita expone que sus hijas no quieren salir del país

Otro episodio que generó sorpresa fue cuando el artista afirmó haber recibido un mensaje de una de sus hijas en medio de la transmisión. Según dijo, el texto expresaba el deseo de la menor de permanecer en Lima. “Hola papá, no me quiero ir de Lima. Mi mamá nos quiere llevar a Sullana. Me quiero quedar contigo, papá. Papá, cuando mejores vas a regresar. Te extraño”, leyó ante cámaras.

Magaly Medina reaccionó señalando que la opinión de las menores podría tener peso en una eventual decisión judicial. “A partir de cierta edad un juez puede preguntarles con quién quieren vivir”, comentó, advirtiendo que los jueces suelen escuchar a los hijos en estos casos.

Tenso cruce entre Melcochita y
Tenso cruce entre Melcochita y Monserrat en TV: acusaciones, denuncia y disputa por sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat Seminario encara a su hija en vivo por escribir a Melcochita

La conductora también cuestionó que se recriminara a una de las adolescentes por comunicarse con su padre. “No puedes encarar a tu hija porque le escribió a su papá. Eso no hace una madre responsable”, sostuvo.

En medio del debate, Melcochita señaló que el caso seguirá su curso legal y que espera que los procedimientos determinen lo ocurrido. “En la terapia y en la cámara Gesell que ya fijó el fiscal, ahí se va a llegar a saber toda la verdad”, manifestó.

Finalmente, el artista reiteró su deseo de encontrar una solución que priorice a las menores. “Sería una bendición de Dios que me dejen con mis hijas”, expresó.

Tenso cruce entre Melcochita y
Tenso cruce entre Melcochita y Monserrat en TV: acusaciones, denuncia y disputa por sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

MelcochitaMonserrat SeminarioMagaly MedinaMagaly TV La FirmeATVperu-entretenimiento

Más Noticias

Ministro de Transportes responde a advertencia de paro de los taxistas y exhorta a que comprendan emergencia por el gas natural

El titular del MTC informó que su sector mantiene reuniones con los gremios, garantiza la continuidad del transporte masivo formal y evalúa medidas adicionales mientras se restablece el suministro tras la rotura del ducto en Cusco

Ministro de Transportes responde a

Kábala del jueves 5 de marzo de 2026: estos son todos los números ganadores del último sorteo

Consulta la lista oficial de números ganadores de la Kábala y descubre si tu jugada resultó premiada

Kábala del jueves 5 de

Tula Rodríguez conmueve al contar que su hija enfrenta tercera operación: “Es una niña valiente”

La conductora reveló que su engreída ingresó por tercera vez al quirófano y agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores

Tula Rodríguez conmueve al contar

Melcochita desmiente ser ludópata y exige estados de cuenta a Monserrat Seminario: “Ahí se va a saber la verdad”

El comediante habló sobre su crisis matrimonial, aseguró que su esposa manejaba todo su dinero y pidió que se revisen los estados de cuenta bancarios

Melcochita desmiente ser ludópata y

Melcochita asegura que denunció a su esposa por el bienestar de sus hijas: “Me aguantaba para que no escuchen pleitos”

El artista y su abogado explicaron en televisión los motivos de la denuncia y confirmaron que el proceso de divorcio ya está en marcha. Ademas, el comediante aseguró que sus hijas se someterán a evaluaciones psicológicas dentro del proceso legal

Melcochita asegura que denunció a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí regresa al Congreso

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez conmueve al contar

Tula Rodríguez conmueve al contar que su hija enfrenta tercera operación: “Es una niña valiente”

Melcochita desmiente ser ludópata y exige estados de cuenta a Monserrat Seminario: “Ahí se va a saber la verdad”

Melcochita asegura que denunció a su esposa por el bienestar de sus hijas: “Me aguantaba para que no escuchen pleitos”

Eva Ayllón regresa a los escenarios con 'Bolero #3' y un repertorio renovado para el 2026

Doña Peta sorprende con reacción tras ruptura de Paolo Guerrero y Ana Paula

DEPORTES

Cienciano clasificó a fase de

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña