Melcochita revela mensaje de su hija en plena discusión con Monserrat Seminario: “No me quiero ir de Lima”

La conductora intervino durante el enfrentamiento y recordó que un juez de menores podría considerar la opinión de las hijas. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Melcochita y Monserrat Seminario volvió a escalar públicamente luego de un intenso enfrentamiento televisivo en el programa de Magaly Medina, donde ambos protagonizaron un intercambio de acusaciones, explicaciones y reproches relacionados con la convivencia familiar, la crianza de sus hijas y el proceso legal que atraviesan tras su separación.

Durante la emisión del programa este 5 de marzo, el diálogo entre las partes se volvió cada vez más tenso. La discusión comenzó cuando se abordó el tema de la capacidad del artista para cuidar a sus hijas, cuestionamiento que Monserrat no dudó en responder con una crítica directa. “No se cuida él, va a estar cuidando a mis hijas”, expresó en un inicio Monserrat tras solicitar permiso al artista por escrito para llevarse a las niñas del país.

Ante ello, Magaly Medina intentó matizar la situación señalando que el rol de un padre no necesariamente implica encargarse de todas las tareas domésticas. “Pero a veces solamente es la presencia, no necesita cuidarlas. Él puede contratar una empleada, una nana, alguien que esté ahí y él tiene la presencia del padre, ¿no? No, él no necesita hacerles la lonchera, no necesita, digamos, cuidarlas, cocinarles”, comentó la conductora.

Otro punto delicado que surgió durante la conversación fue la asistencia de las menores al colegio. Según explicó Magaly, Melcochita habría señalado que cuando él estaba de gira las niñas no siempre asistían a clases. Ante ese comentario, Monserrat ofreció su versión.

“Mira, mis hijas a veces no iban al colegio, pero cuando no iban yo le sacaba el certificado médico porque ellas paraban enfermas. Una con la vesícula y la otra con el asma”, explicó.

La discusión también giró en torno al tema financiero, especialmente sobre los estados de cuenta bancarios que el cómico estaría solicitando. Magaly preguntó directamente por qué no los entregaba si, según el artista, se trataba de dinero generado por su trabajo. “Dime, ¿por qué no le das los estados de cuenta? Porque finalmente era su plata”, señaló la periodista.

Monserrat Seminario se pronuncia sobre estados de cuenta de Melcochita

Monserrat respondió que no se negaba a mostrarlos, pero que prefería hacerlo personalmente. “Yo le he dicho que cuando él esté acá, yo le puedo demostrar el estado de cuenta”, indicó. Cuando la conductora sugirió enviarlos por WhatsApp o al abogado, ella reiteró su negativa. “No a terceras personas… porque comienza a divulgar todo”, sostuvo.

En ese punto explicó que su abogado debía coordinar directamente con la defensa del artista. “Mi abogado con su abogado que hablen, que coordinen todo. Yo a Israel le mandé el teléfono a mi abogado y hasta ahorita no lo ha llamado”, afirmó.

Magaly Medina recordó entonces que el caso no era menor, pues se trata de una denuncia presentada ante una fiscalía especializada en violencia contra la mujer y el grupo familiar. “Ten en cuenta que Melcochita es un hombre muy mayor, entonces es considerado para la ley un adulto mayor”, explicó.

Expresan agresión mutua

La conversación tomó un giro aún más delicado cuando surgieron acusaciones sobre supuestos episodios de violencia dentro de la relación. Monserrat lanzó una pregunta directa al artista. “Pablo, ¿por qué tú no cuentas cuando tú me levantabas la mano?”, dijo. Melcochita reaccionó de inmediato negándolo. “¿Yo cuándo te he levantado la mano?”, respondió.

La discusión continuó con nuevas acusaciones cruzadas. Monserrat recordó un episodio televisivo en el que el cómico habría insinuado que ella lo golpeaba. “Cuando tú dijiste en la televisión que yo te había pegado”, señaló. Sin embargo, Melcochita respondió con otra acusación. “¿No me ahorcaste una vez?”, preguntó durante el programa.

En ese momento, la conductora intervino para abordar otra versión que había surgido previamente: el supuesto castigo físico a las hijas. “¿Es cierto que le pegabas con correa a tus hijas?”, preguntó Magaly. Monserrat negó haberlas golpeado con ese objeto, aunque reconoció que en ocasiones las reprendía con firmeza. “Las gritaba, eso sí, las gritaba”, admitió.

Melcochita expone que sus hijas no quieren salir del país

Otro episodio que generó sorpresa fue cuando el artista afirmó haber recibido un mensaje de una de sus hijas en medio de la transmisión. Según dijo, el texto expresaba el deseo de la menor de permanecer en Lima. “Hola papá, no me quiero ir de Lima. Mi mamá nos quiere llevar a Sullana. Me quiero quedar contigo, papá. Papá, cuando mejores vas a regresar. Te extraño”, leyó ante cámaras.

Magaly Medina reaccionó señalando que la opinión de las menores podría tener peso en una eventual decisión judicial. “A partir de cierta edad un juez puede preguntarles con quién quieren vivir”, comentó, advirtiendo que los jueces suelen escuchar a los hijos en estos casos.

Monserrat Seminario encara a su hija en vivo por escribir a Melcochita

La conductora también cuestionó que se recriminara a una de las adolescentes por comunicarse con su padre. “No puedes encarar a tu hija porque le escribió a su papá. Eso no hace una madre responsable”, sostuvo.

En medio del debate, Melcochita señaló que el caso seguirá su curso legal y que espera que los procedimientos determinen lo ocurrido. “En la terapia y en la cámara Gesell que ya fijó el fiscal, ahí se va a llegar a saber toda la verdad”, manifestó.

Finalmente, el artista reiteró su deseo de encontrar una solución que priorice a las menores. “Sería una bendición de Dios que me dejen con mis hijas”, expresó.

