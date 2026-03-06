Perú

Melcochita desmiente ser ludópata y exige estados de cuenta a Monserrat Seminario: “Ahí se va a saber la verdad”

El comediante habló sobre su crisis matrimonial, aseguró que su esposa manejaba todo su dinero y pidió que se revisen los estados de cuenta bancarios

El artista respondió a las versiones en su contra y afirmó que solo revisando los movimientos bancarios se sabrá la verdad. ZTV/ peru-entretenimiento.

En medio de la polémica que rodea su vida personal, el reconocido comediante peruano Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, decidió hablar públicamente sobre la crisis matrimonial que atraviesa con su esposa Monserrat Seminario. Durante una entrevista con la conductora Magaly Medina, el artista respondió a las acusaciones que han surgido en los últimos días, negó tener problemas con el juego y aseguró que buscará que la justicia revise los estados de cuenta bancarios para esclarecer qué ocurrió con su dinero.

El diálogo comenzó en un tono íntimo cuando se abordó el lado más emocional del conflicto. Magaly Medina señaló que los hombres también pueden expresar su dolor, una afirmación que llevó al comediante a sincerarse sobre cómo enfrenta los momentos difíciles. “Los hombres también lloran, Melcochita”, comentó la conductora durante la conversación.

Ante ello, el artista respondió con una reflexión que dejó ver su vulnerabilidad. “Claro, pero lloro por dentro o que no me vea nadie, porque no falta la gente negativa que diga: ‘Mira, lloró Melcochita’. No, yo lloro solo”, expresó.

Melcochita rompe el silencio sobre acusaciones de ludopatía y exige ver cuentas bancarias. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita advierte que llora por sus hijas

El humorista añadió que suele buscar consuelo en la fe cuando atraviesa situaciones complicadas. “Yo también me confieso solo. Apago mi luz y el Señor me escucha. Le digo: ‘Señor, mire esto…’”, relató.Durante la entrevista, la conductora le planteó la posibilidad de que hubiera sido mejor tomar la decisión de separarse hace mucho tiempo. Sin embargo, Melcochita explicó que durante años mantuvo su matrimonio por una razón fundamental: sus hijas.

“Pensaba en mis hijas. ¿Qué iba a hacer con mis hijas si las dejaba o las abandonaba?”, respondió. Según explicó, su principal preocupación siempre fue el bienestar de las menores y mantenerse cerca de ellas. En medio del diálogo también surgió uno de los temas más polémicos del caso: las acusaciones de ludopatía. La periodista le preguntó directamente si era cierto que frecuentaba casinos y gastaba dinero en apuestas.

“¿Es cierto que te gustaba ir al casino y que te gastabas la plata?”, preguntó la conductora. El comediante negó de inmediato esa versión. “No, no, no”, respondió con firmeza. Según explicó, su presencia en algunos casinos se debía únicamente a encuentros sociales con conocidos.

“El dueño del casino era mi amigo. Íbamos a tomarnos nuestras aguas”, explicó. Incluso contó que en ocasiones el propietario del lugar le ofrecía fichas para jugar. “Me decía: ‘Melcochita, ¿quieres jugar?’. Yo le decía que no, pero igual me daba quinientos o seiscientos dólares en fichas porque era mi amigo”, relató.

Melcochita rompe el silencio sobre acusaciones de ludopatía y exige ver cuentas bancarias. Captura: Magaly TV La Firme.

Acepta que jugaba en casino, pero no fuertes cantidades

Pese a ello, aseguró que si en algún momento jugaba lo hacía con cantidades mínimas. “Si jugaba, jugaba cincuenta centavos o treinta centavos, de vez en cuando”, explicó. Sin embargo, durante la entrevista el artista insinuó que el verdadero problema podría estar en otro lado. Según afirmó, algunas personas cercanas le habrían contado que su esposa realizaba apuestas importantes cuando acudía al casino.

“Cuando yo la llevaba, amigos me contaban que ella jugaba a la ruleta y al póquer en grandes cantidades”, aseguró. A raíz de esas sospechas, el comediante afirmó que quiere revisar los movimientos bancarios para conocer exactamente qué ocurrió con el dinero que ganó durante años de trabajo.

“Yo quiero que me dé los resultados del banco, los estados de cuenta”, insistió. Fue su abogado, identificado como Ysrael Castillo, quien aclaró el término al señalar que se trataba precisamente de los estados de cuenta bancarios.

Melcochita rompe el silencio sobre acusaciones de ludopatía y exige ver cuentas bancarias. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Según explicó Melcochita, su esposa no ha querido entregarle esa información. “No me los quiere dar porque ahí sale todo”, afirmó. El artista sostiene que en esos documentos quedaría registrado el destino de cada gasto. “Ahí sale todo: dónde han gastado y dónde ha ido la plata”, señaló.

Ante ello, la conductora le comentó que un juez podría ordenar la revisión de esas cuentas si el caso llega a instancias legales. El abogado del comediante confirmó que ese es precisamente el camino que están evaluando. “Ese es el paso que estamos siguiendo: primero invitarla a conciliar y, si no, tendremos que ir a un juicio”, explicó el letrado. La finalidad sería determinar en qué se gastó el dinero que ingresaba por el trabajo del artista.

Melcochita rompe el silencio sobre acusaciones de ludopatía y exige ver cuentas bancarias. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita quiere estados de cuenta

Durante la conversación, Melcochita también explicó que él no tenía cuentas bancarias propias, por lo que el dinero era manejado por su esposa. “Yo no tengo cuenta. Ella era la que tenía la cuenta”, afirmó. Su abogado precisó que esto ocurrió porque el artista tenía problemas con la SUNAT, lo que lo llevó a evitar abrir cuentas a su nombre. “Entonces todo lo depositaba ella”, explicó.

El comediante aseguró que solo quiere revisar los movimientos del año 2025, ya que considera que ahí se podría entender lo ocurrido. “Yo solamente quiero ver el resultado de cuenta del 2025, para que usted vea”, señaló. Según explicó, en esos registros aparecen diversos gastos. “Ahí sale todo: Adidas, Caja Piura, McDonald’s… todo toma, toma, toma”, comentó.

Para el artista, esos documentos permitirían aclarar definitivamente la situación. “Ahí sale todo: casino, tanto; fulano de tal, tanto; mandando para esto, tanto”, añadió. En otro momento de la conversación, la periodista le preguntó cómo era posible que su esposa manejara todo el dinero si, según él mismo había señalado, ella no trabajaba.

Melcochita rompe el silencio sobre acusaciones de ludopatía y exige ver cuentas bancarias. Captura: Magaly TV La Firme.

