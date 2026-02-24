Presentan nuevo proyecto para el noveno retiro AFP y ya van tres en el Congreso

Alfredo Pariona Sinche propone otro retiro de AFP. El noveno acceso ya tiene tres propuestas que lo empujan en el Congreso. - Crédito Congreso

Una raya más al tigre. Como todos los últimos años, el Congreso está volviendo a plantear el retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000) para todos los afiliados, tan solo a un mes de que acabasen las solicitudes del octavo acceso.

Esta medida permtiría que cualquier aportante al Sistema Privado de Pensiones puedan solicitar un monto de los aportes que han realizado a su cuenta individual de capitalización de sus fondos para su jubilación.

Así, tras dos primeros proyectos presentados, ya Alfredo Pariona Sinche de la Bancada Socialista ha presentado el tercer proyeto para viabilizar nuevamente esta medida: “La presente ley tiene por objeto autorizar de manera facultativa a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el noveno retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de 4 UIT”.

El octavo retiro AFP estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Nuevo proyecto del retiro AFP

El retiro de AFP no deja el centro del debate público. Tras viabilizar el octavo acceso a las pensiones, con solicitudes que se podían enviar hasta el pasado enero y depósitos que llegarán hasta mayo, el Congreso plantea que el nuevo retiro tenga el mismo proceso que el anterior.

“El procedimiento para el retiro extraordinario y facultativo de los fondos pensionarios son los siguientes: Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual a la AFP en la que administran sus fondos pensionarios. Se abona un monto de hasta una UIT cada treinta días calendario, realizándose el primer desembolso a los treinta días calendario de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado”, señala el texto de la propuesta.

Además, la propuesta añade la mención a la ‘protección’ de los fondos. “El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados”, aclara.

Nuevo retiro de AFP podría ser aprobado, pero varios afiliados ya retiraron casi todos sus fondos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Sin embargo, “lo señalado en el presente artículo no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado”.

Los proyectos hasta ahora

Ya son tres los proyectos de retiro AFP que ha presentado el Congreso y que buscan validar un tercer acceso. Sin embargo, ya recientemente los afiliados han accedido al octavo y no han acumulado mayores montos.

Primer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero

Segundo proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero

Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero.