Andrea Llosa, su regreso a la TV con ‘La Verdad a Prueba’, las críticas de Magaly Medina y su dura opinión sobre Marisel Linares

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV tras 20 años.

Andrea Llosa vuelve a la televisión con el estreno de ‘La Verdad a Prueba’ en Panamericana TV, tras finalizar su etapa en ATV. El programa se estrenará el 9 de marzo y mantendría uno de los elementos más asociados a su trayectoria: las pruebas de ADN. En entrevista con Infobae Perú, la conductora revela detalles del formato, comparte su postura frente a las críticas de Magaly Medina y también opina sobre la situación que atraviesa la periodista Marisel Linares.

- Marcas el inicio de una nueva etapa en tu carrera con ‘La Verdad a Prueba’

Regreso a Panamericana TV después de 20 años. Aquí comencé como reportera y ahora vuelvo para conducir un programa que busca descubrir la verdad en historias de la vida real. A través de poligrafistas, expertos en microexpresiones, detectives y especialistas en ciberseguridad, buscamos ayudar a quienes tienen dudas sobre temas personales, como infidelidades, traiciones o conflictos familiares.

La popular presentadora Andrea Llosa se prepara para un nuevo desafío profesional al unirse a Panamericana Televisión, luego de su reciente partida de ATV (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El formato mantiene las pruebas de ADN que te han caracterizado en la televisión?

Sí, el público lo pide muchísimo. Las pruebas de ADN siguen presentes, porque forman parte de la búsqueda de la verdad y es lo que la audiencia asocia conmigo. Recibo constantemente mensajes en mis redes preguntando por esa sección. Además, el programa suma nuevos especialistas, como forenses y expertos en ciberseguridad, lo que permite abordar distintos tipos de investigaciones.

Se te asocia tanto con las pruebas de ADN que has sido mencionada en el trend de Hugo García...

[ríe] Qué maleados son. Sí, sí, claro. [ríe] Pobre chico, ¡cómo lo joden! Le han puesto HugoTin, ¿no? Qué maldea la gente. Sí me han etiquetado varias personas. La gente ya no tiene piedad. La gente también cree que soy la dueña de Laboratorios Biolinks, pero no es así, ya quisiera, pero bueno, sí contemplamos realizar estar pruebas que la gente tanto me pide.

Tu salida de ATV causó mucha sorpresa, ¿fue difícil tomar la decisión de retirarte?

Sí. fue una decisión que tomé, difícil, pero basada básicamente en el feeling, en el sentimiento, porque son 20 años. No solo eso, sino que yo siempre he estado agradecida con ATV, porque de hecho yo empecé como reportera de Día D ahí. Me jalaron del 5 para ATV, fui a Día D y después me dieron el programa de Nunca Más. Lo presenté como piloto y ellos aceptaron. Luego me llamaron para hacer Andrea. Entonces, al final decidí no renovar. Fue una decisión que yo tomé después de una conversación y una negociación bastante larga.

El fin de Andrea y Nunca Más, programas de Andrea Llosa. ATV

Y ahora regresas a Panamericana TV...

Sí, me llamaron y listo, aquí estoy. Me llamaron para hacer un programa que al inicio no era exactamente esto; pero yo, además de ser conductora, soy directora, entonces me pude venir con gran parte de mi equipo, con mi productora general, con mi jefe de producción, con mis investigadores. Es así como le dimos la vuelta al formato que me propuso Panamericana, que es lo que a mí me gusta, crear algo distinto.

Ahora vas a poder trabajar sin críticas de colegas de tu propio canal (en referencia a Magaly Medina)

[se ríe] Escúchame. Yo siempre he trabajado tranquila. Toda mi vida he trabajado tranquila. Recuerda que yo no trabajaba en San Isidro (local de ATV). Yo trabajaba en Barranco. Si te refieres a esto (Magaly), la vez que yo he respondido o hablado de ella es cuando he estado harta, pero normalmente, no.

“No me vengan a manipular”: Magaly Medina enfrenta a Andrea Llosa por el rating. ATV/ Magaly TV La Firme.

En qué circunstancias le has respondido a Magaly...

Cuando se miente y cuando se meten con la gente que quiero, con mi equipo o mi familia. La última vez respondí en mis redes y mostré pruebas, pero ya es un tema que me aburre. No tengo tiempo para tonterías. La verdad que mi vida es chévere, trabajo en un lugar privilegiado, tengo una familia sana afortunadamente. Hay que ser agradecido con la vida. Uno debe darle importancia a lo que se merece, si alguien te quita la tranquilidad es porque tú le das importancia.

Pero te siguen recordando el colchón que dejabas

Es que, en realidad, te juro que no me importa. No me interesa. No se trata de alguien que me importe en mi vida. Además, honestamente, no le doy tanta importancia a cosas que para mí son irrelevantes. Si respondí la última vez es porque me parece injusto hablar de un equipo que se saca la mugre, pero no me gusta estar metida en esos líos de responder a cada rato porque me parece feo, poco elegante.

Andrea Llosa regresa con su nuevo programa por Panamerica TV.

Se discute mucho sobre el tema de los “colchones” de rating en la televisión. ¿Cuál es tu visión?

Yo creo que cada uno hace su propio rating. Solamente que los colchones lo que te permiten muchas veces es no remar tanto desde abajo. Mira, el colchón es lo último que uno le deja al programa que sigue. Y yo al final de cada programa lo que hacía era abrir el sobre. Y el sobre era lo que todo el mundo quería ver, que es el ADN. Obviamente, ahí tenía los picos más altos. Entonces que no mienta. No quiero decir que todo el programa tenía picos. Obviamente, habían momentos e historias que hacían mejor rating, pero que no diga mentiras, sí le dejamos un colchón con picos altos, hasta noviembre, porque en diciembre los programas eras repetidos. Yo también tenía mi ‘colchón’, pero me parece horrible hablar de esos temas. Mávila Huertas también tiene otro colchón, es remar todos.

Al programa de Miguel Arce no le fue tan bien. ¿llegaste a verlo?

No lo vi en la tele. Lo vi en TikTok. Miguel Arce me cae bien. A, Suheyn (Cipriani) no, no la conozco. Pero a Miguel sí lo conocía porque trabajaba en Combate y creo que alguna vez lo entrevisté, siempre me pareció un chico súper chévere. Qué pena, Sí sé que no le fue bien. Lo lamento mucho porque la idea es que a todos le vaya bien. No estamos para desear que a alguien le vaya mal. Sabía que lanzó su programa, pero bueno, yo tampoco sé cómo me va a ir a mí. Ojalá me vaya bien.

Magaly Medina lanza dura crítica al programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani: “Empiezo con un miserable 0.5”. ATV / Magaly TV La Firme

¿Le darías algún consejo?

No, no me atrevería a darle un consejo, solo le deseo lo mejor. Ni hablar, no podría hacer eso, tendría que ser infeliz para decirle a otra persona cómo debe hacer su trabajo. Si no le fue bien ahora, ya le irá bien más adelante, no podría darle ningún consejo ni a él ni a nadie.

Sobre el caso Lizeth Marzano, ¿qué opinas del papel de Marisel Linares?

Yo no la conozco, pero sí sé quién es, coincidimos una vez. Me sorprende que no haya hablado. Imagino que muchos queremos hablar con ella, entrevistarla, pero ella ya elegirá y verá el momento indicado. Una pena, se malogró la carrera. por una mala decisión y un primer comunicado que estaba pésimo. Yo creo que lo más valioso que tenemos los periodistas es la credibilidad, sin eso, cómo hacemos. No sé cómo hará si quiere regresar, una pena, todo por proteger a su hijastro, que él si tiene una oportunidad para seguir adelante porque está vivo. Lizeth, no, porque ya está muerta. Eso es lo que me da más pena, que ya no está y los que sufren son sus familiares.

Marisel Linares. (Facebook)

Las investigaciones de los canales han jugado un rol importante en el caso Lizeth Marzano. ¿Lo consideras así?

Sí, claro, de eso se trata. La prensa tiene el deber de investigar, todos han aportado con sus investigaciones, no se trata solo de uno. Todos han levantado la voz, y eso me parece bien. Es la tarea de la prensa, denunciar cuando vemos algo que es injustio