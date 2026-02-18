Perú

Andrea Llosa enfrenta a Magaly Medina y expone las cifras de su rating: "Ella no es ambiciosa, es una suerte de Gollum"

La conductora mostró en sus redes que mucha veces 'Magaly TV La Firme' no subía las cifras que ella dejaba como "colchón".

La tensión entre Andrea Llosa y Magaly Medina alcanzó un nuevo capítulo después de que la conductora de “Andrea” utilizara sus redes sociales para responder con cifras y argumentos a los recientes comentarios de la polémica periodista de ATV

Andrea desmintió la versión de Medina sobre el supuesto “colchón” de bajo rating que recibía cada noche y, de paso, cuestionó duramente el individualismo de su colega.

Magaly Medina recuerda el “colchón de rating” de Andrea

En la edición del lunes 16 de febrero de 'Magaly TV: La Firme’, la conductora arremetió contra el espacio previo a su programa y recordó que, en temporadas anteriores, cuando su antecesora era Andrea Llosa, solía quejarse del “colchón” de audiencia que le dejaba:

“Ya sobreviví a la otra, por lo menos la otra hacía más y yo me quejaba porque me dejaba cuatro puntos y yo me quejaba. Me quejaba porque yo soy ambiciosa, yo necesito siempre más. A mí me gusta ganar, a mí no me gusta quedarme en la mediocridad”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente circularon en redes sociales, donde seguidores de ambos programas se preguntaron quién tenía razón en el debate sobre el arrastre de audiencia y el verdadero impacto de sus ratings.

La periodista habló sin filtros sobre el bajo arrastre de audiencia y pidió decisiones para mejorar la programación. ATV / Magaly TV La Firme

Andrea Llosa responde y expone cifras de rating de Medina

Cansada de lo que consideró una versión parcial y simplista, Andrea Llosa recurrió a sus historias de Instagram para responder de manera frontal.

“No ando metida en chismes con gente simplona. Además, me he enterado que esta persona anda hablando de un supuesto colchón fofo con hueco que yo le dejaba. Cuando habla de colchón, habla de mi trabajo y del trabajo de mi equipo. Cuatro puntos dices que te dejaba, ¿no?”, cuestionó.

Llosa no solo replicó el argumento, sino que presentó datos concretos: “Primera semana de noviembre del 2025. Lunes, 3 de noviembre, le dejamos 6,4 y ella lo bajó a 5,4. Bueno, el martes le irá mejor. Martes 4, le dejamos 6,3 y ella lo subió a 7, le sirvió el colchón. Miércoles 5, le dejamos 6,5 y ella, uy, lo bajó, qué roche, lo bajó hasta 5.5 puntos”, detalló.

Las cifras mostradas por la conductora evidencian que, en varias ocasiones, ‘Magaly TV La Firme’ no solo no subía el rating que le dejaba “Andrea”, sino que incluso descendía hasta dos puntos en la medición.

Andrea Llosa respondió a Magaly
Andrea Llosa respondió a Magaly Medina publicando cifras de rating y desmintiendo que su “colchón” fuera bajo, mostrando casos donde la audiencia incluso descendía.

“No es cierto lo que dice”: Andrea Llosa aclara los números

Andrea Llosa fue honesta al reconocer que su programa pudo haber hecho 4 puntos en algunas ocasiones, pero insistió en que esa no era la constante ni el promedio general de su espacio en la parrilla de ATV.

“Ahora les he mostrado solamente noviembre (2025), así sin querer, les he mostrado solo noviembre. Tampoco me voy a poder abusar en todos los archivos del rating desde hace no sé cuántos años. ¿Que hemos hecho en algún momento cuatro puntos? Claro que sí, seguramente más de una vez, pero no es la realidad, no es lo que dice esta persona”, subrayó.

Más allá de la discusión numérica, Llosa aprovechó para lanzar una reflexión sobre la importancia del compañerismo en televisión: “Acá no se trata del colchón, se trata de trabajar en equipo. Y cuando digo equipo, no solo hablo del equipo del programa, hablo del canal, de ser compañera con los otros programas. A eso me refiero, a que a todo el canal le vaya bien. Esa es la idea”.

Y fue aún más directa al comparar la actitud de Magaly Medina con la de un personaje de ficción: “Ella no es ambiciosa, es una suerte de Gollum. Todo para ella. Cree que todos tienen que trabajar para ella. No, así no es. No eres la dueña del canal”.
La conductora de “Andrea” criticó
La conductora de “Andrea” criticó la falta de compañerismo y el individualismo en la televisión, comparando a Magaly con “Gollum”.

¿Quién tiene la razón? Debate abierto en la industria

El cruce de cifras y declaraciones ha generado debate entre los televidentes y la industria sobre el verdadero peso del rating heredado y el sentido del trabajo en equipo en la televisión peruana.

Mientras Magaly Medina enfatiza su ambición y liderazgo, Andrea Llosa apuesta por la colaboración y el reconocimiento al equipo.

Por ahora, la polémica deja en claro que los egos y las rivalidades siguen marcando la pauta detrás de cámaras, mientras la audiencia sigue atenta a los próximos movimientos de ambas figuras.

Magaly TV La Firme y el descenso en su rating

La cuenta de tiktok ‘El rating manda 5′ compartió el rating de la última semana de ‘Magaly TV la Firme’:

  • Lunes 9 de febrero: 7.0 puntos
  • Martes 10 de febrero: 5.4 puntos
  • Miércoles 11 de febrero: 5.3 puntos
  • Jueves 12 de febrero: 4.8 puntos
  • Viernes 13 de febrero: 4.5 puntos

La caída progresiva ha intensificado el debate sobre la estrategia de programación en ATV y el futuro del buque insignia de la farándula peruana.

El rating de 'Magaly TV La Firme' desde el lunes 9 de febrero al 13 de febrero. TikTok: El rating manda 5

