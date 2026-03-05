Tres denunciantes acusan al sacerdote Marco Agüero Vidal de abuso sexual en San Borja, un caso por el que sería suspendido

Al menos tres personas denunciaron al sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal por abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja, Lima

Al menos tres personas han acusado al sacerdote diocesano Marco Antonio Agüero Vidal de abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, ubicada en el distrito limeño de San Borja, según información obtenida este miércoles por Infobae Perú a partir de las denuncias incluidas en el acta policial.

La madre de una de las víctimas declaró en la radio Exitosa que los tocamientos indebidos ocurrieron durante el sacramento de la confesión, pero el registro policial recoge los testimonios de otras dos denunciantes, en un caso que ya está bajo conocimiento del Arzobispado de Lima.

Este medio también supo que la institución recibió denuncias anónimas a inicios de año y, a raíz de ellas, inició una investigación, aunque no se contaba con pruebas hasta la madrugada del último martes, cuando se realizó una protesta en la parroquia en la cual los feligreses expresaron su rechazo ante la acusación.

El sacerdote, quien alega inocencia, fue trasladado a la comisaría en calidad de intervenido. Imágenes difundidas por la emisora lo mostraron sonriente, con un morral, escoltado por efectivos al abandonar el lugar.

El sacerdote fue intervenido, trasladado a la comisaría y retirado temporalmente de la parroquia, aunque luego ofició misa tras recuperar su libertad

La intervención derivó en un acta policial donde aparecen identificadas las denunciantes y se consignan elementos probatorios. Infobae confirmó que, de inmediato, el sacerdote fue notificado de que dejaba de estar a cargo de la parroquia y no debía celebrar misa ni participar en actividades en ese templo.

No obstante, ofició misa este miércoles tras recuperar su libertad, por lo que las autoridades eclesiásticas consideran suspenderlo de manera preventiva hasta que finalicen tanto las investigaciones policiales como el proceso canónico. Este último corresponde a una indagación interna de la Iglesia, independiente de la vía judicial, en la que se informa a la Santa Sede sobre lo ocurrido.

En 2021, el Arzobispado de Lima creó la Comisión de Escucha para recibir quejas formales sobre casos de abuso y violencia. Dicha comisión, instaurada bajo la gestión del cardenal Carlos Castillo y conformada por laicos especializados en psicología, salud mental y derecho, tendrá la función de ampliar las investigaciones y contactar a las presuntas víctimas, según fuentes familiarizadas con el caso.

Agüero Vidal fue designado por el Arzobispado de Lima como administrador temporal de Nuestra Señora de la Alegría en agosto de 2025, dentro de una serie de cambios realizados en diversas iglesias de la ciudad.

La Red de Sobrevivientes Perú ofreció acompañamiento a las denunciantes. El papa León XIV reiteró su preocupación por la falta de acogida a las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia

En 2023 se desempeñó como párroco en la parroquia San Ricardo, en La Victoria, donde Castillo asistió a la ceremonia de toma de posesión. Durante ese periodo, enfrentó protestas tras ordenar el retiro de un grupo de religiosas que llevaba más de dos décadas en el templo.

Nacido en Lima en 1964, el sacerdote trabajó como docente en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima hasta 2025. Allí obtuvo el bachillerato en Sagrada Teología en 1992, la licenciatura en 2002 y la maestría en Teología Dogmática en 2015.

La Red de Sobrevivientes Perú, liderada por José Enrique Escardó —primer denunciante de los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)— y dedicada a recopilar casos de agresión sexual cometidos por sacerdotes, además de brindar apoyo a las víctimas, se puso a disposición de las denunciantes mediante el correo red@sobrevivientes.pe.

En enero pasado, el papa León XIV lamentó que la Iglesia “cerrase la puerta” a las víctimas de abusos, lo que hizo que su dolor “fuese más fuerte”.

“El abuso en sí mismo causa una herida profunda que tal vez dure toda la vida; pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se debe a que se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas, ni se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores”, dijo en su discurso al término de la reunión con los cardenales.