Perú

Tres denunciantes acusan al sacerdote Marco Agüero Vidal de abuso sexual en San Borja, un caso por el que sería suspendido

Infobae ha conocido que en el acta policial figuran al menos tres denuncias contra el diocesano por abusos en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría. El caso ya es investigado tanto por la policía como por autoridades eclesiásticas

Guardar
Al menos tres personas denunciaron
Al menos tres personas denunciaron al sacerdote Marco Antonio Agüero Vidal por abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja, Lima

Al menos tres personas han acusado al sacerdote diocesano Marco Antonio Agüero Vidal de abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, ubicada en el distrito limeño de San Borja, según información obtenida este miércoles por Infobae Perú a partir de las denuncias incluidas en el acta policial.

La madre de una de las víctimas declaró en la radio Exitosa que los tocamientos indebidos ocurrieron durante el sacramento de la confesión, pero el registro policial recoge los testimonios de otras dos denunciantes, en un caso que ya está bajo conocimiento del Arzobispado de Lima.

Este medio también supo que la institución recibió denuncias anónimas a inicios de año y, a raíz de ellas, inició una investigación, aunque no se contaba con pruebas hasta la madrugada del último martes, cuando se realizó una protesta en la parroquia en la cual los feligreses expresaron su rechazo ante la acusación.

El sacerdote, quien alega inocencia, fue trasladado a la comisaría en calidad de intervenido. Imágenes difundidas por la emisora lo mostraron sonriente, con un morral, escoltado por efectivos al abandonar el lugar.

El sacerdote fue intervenido, trasladado
El sacerdote fue intervenido, trasladado a la comisaría y retirado temporalmente de la parroquia, aunque luego ofició misa tras recuperar su libertad

La intervención derivó en un acta policial donde aparecen identificadas las denunciantes y se consignan elementos probatorios. Infobae confirmó que, de inmediato, el sacerdote fue notificado de que dejaba de estar a cargo de la parroquia y no debía celebrar misa ni participar en actividades en ese templo.

No obstante, ofició misa este miércoles tras recuperar su libertad, por lo que las autoridades eclesiásticas consideran suspenderlo de manera preventiva hasta que finalicen tanto las investigaciones policiales como el proceso canónico. Este último corresponde a una indagación interna de la Iglesia, independiente de la vía judicial, en la que se informa a la Santa Sede sobre lo ocurrido.

En 2021, el Arzobispado de Lima creó la Comisión de Escucha para recibir quejas formales sobre casos de abuso y violencia. Dicha comisión, instaurada bajo la gestión del cardenal Carlos Castillo y conformada por laicos especializados en psicología, salud mental y derecho, tendrá la función de ampliar las investigaciones y contactar a las presuntas víctimas, según fuentes familiarizadas con el caso.

Agüero Vidal fue designado por el Arzobispado de Lima como administrador temporal de Nuestra Señora de la Alegría en agosto de 2025, dentro de una serie de cambios realizados en diversas iglesias de la ciudad.

La Red de Sobrevivientes Perú
La Red de Sobrevivientes Perú ofreció acompañamiento a las denunciantes. El papa León XIV reiteró su preocupación por la falta de acogida a las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia

En 2023 se desempeñó como párroco en la parroquia San Ricardo, en La Victoria, donde Castillo asistió a la ceremonia de toma de posesión. Durante ese periodo, enfrentó protestas tras ordenar el retiro de un grupo de religiosas que llevaba más de dos décadas en el templo.

Nacido en Lima en 1964, el sacerdote trabajó como docente en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima hasta 2025. Allí obtuvo el bachillerato en Sagrada Teología en 1992, la licenciatura en 2002 y la maestría en Teología Dogmática en 2015.

La Red de Sobrevivientes Perú, liderada por José Enrique Escardó —primer denunciante de los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)— y dedicada a recopilar casos de agresión sexual cometidos por sacerdotes, además de brindar apoyo a las víctimas, se puso a disposición de las denunciantes mediante el correo red@sobrevivientes.pe.

En enero pasado, el papa León XIV lamentó que la Iglesia “cerrase la puerta” a las víctimas de abusos, lo que hizo que su dolor “fuese más fuerte”.

“El abuso en sí mismo causa una herida profunda que tal vez dure toda la vida; pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se debe a que se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas, ni se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores”, dijo en su discurso al término de la reunión con los cardenales.

Temas Relacionados

Marco Agüero VidalAbuso sexualSan BorjaArzobispado de Limaperu-noticias

Más Noticias

'Valentina Valiente': conoce a los protagonistas y personajes de la nueva telenovela de Latina

Con un reparto liderado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, la ficción presenta familias ensambladas, rivales, amores imposibles y mucha intriga, apostando por el regreso de artistas con gran trayectoria y elenco juvenil

'Valentina Valiente': conoce a los

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron nuevamente su relación: “No estamos juntos hace un buen tiempo”

La modelo brasilera confirmó la separación del futbolista en un chat difundido por ‘Mesa Caliente’, señalando que llevan tiempo distanciados.

Ana Paula Consorte y Paolo

Magdyel Ugaz regresa a las novelas como protagonista de la nueva producción de Michelle Alexander: “Se viene un novelón”

Alexander y Ugaz vuelven a trabajar juntas después de 23 años, tras su éxito en “Dina Paucar: La lucha por un sueño”.

Magdyel Ugaz regresa a las

MTC activa cobertura del Fondo SOAT para víctimas de accidentes de tránsito cuyo chofer se da a la fuga

La medida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones permite que familiares o personal de emergencia activen la protección del Fondo SOAT, agilizando el acceso a atención médica y compensaciones en casos donde el responsable del accidente no es identificado

MTC activa cobertura del Fondo

Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys

El campeón de la Copa de Letonia ha tocado la puerta de la ‘misilera’ para conocer las condiciones de préstamo del joven lateral peruano. Existen diálogos formales y se espera una resolución pronto

Sebastián Aranda, en el punto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE lanza ‘Pregúntale a tu

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

Plan de Seguridad de Balcázar incluye más leyes y presencia militar, pero no resuelve la falta de recursos en la Fiscalía

Alfonso López Chau no declaró empresa en su hoja de vida porque nunca funcionó, dice Ahora Nación

ENTRETENIMIENTO

'Valentina Valiente': conoce a los

'Valentina Valiente': conoce a los protagonistas y personajes de la nueva telenovela de Latina

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron nuevamente su relación: “No estamos juntos hace un buen tiempo”

Magdyel Ugaz regresa a las novelas como protagonista de la nueva producción de Michelle Alexander: “Se viene un novelón”

Ricardo Darín presenta en Lima la obra teatral ‘Escenas de la vida conyugal’: lugar, fecha y precio de las entradas

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre la permanencia de Edson Dávila y Janet Barboza en América TV: “Tuvieron una mejor oferta”

DEPORTES

Sebastián Aranda, en el punto

Sebastián Aranda, en el punto de mira del FK Auda de la Virslīga: se trabaja una cesión con el Sport Boys

Sporting Cristal vs Carabobo 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Sport Boys alcanza acuerdo con Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras desvinculación de Alianza Lima por denuncia de abuso sexual