El Papa lamenta que la Iglesia "cerrase las puertas" a las víctimas de abusos y pide acogerlas y escucharlas

El Papa León XIV ha lamentado durante un consistorio ante cardenales de todo el mundo que la Iglesia "cerrase sus puertas" a las víctimas de abusos y ha pedido escucharlas y acogerlas "con la cercanía de auténticos pastores".

El Sumo Pontífice hizo esta declaración durante el Consistorio extraordinario celebrado el 7 y el 8 de enero en el Vaticano que ha congregado a cerca de 170 cardenales, electores y no electores de todos los continentes, ha informado este sábado el Vaticano.

Aunque los temas centrales del Consistorio eran la misión y la sinodalidad, es decir, hace a la iglesia más participativa, León XIV hizo una mención especial al problema de los abusos, que en su opinión "sigue siendo verdaderamente una herida en la vida de la iglesia en muchos lugares".

LA HERIDA QUIZÁ DURA "TODA LA VIDA"

"El abuso mismo causa una herida profunda que quizá dura toda la vida", ha enfatizado el sucesor de Pedro, quien también ha lamentado que muchas veces los abusos en la Iglesia se han producido "porque la puerta ha estado cerrada y las víctimas no han sido acogidas, acompañadas con la cercanía de auténticos pastores".

El Papa ha recurrido a un testimonio de una víctima con la que pudo hablar recientemente y ha dicho que para la víctima "lo más doloroso era precisamente que ningún obispo quería escucharla". "La escucha es profundamente importante", ha subrayado León XIV.

En su discurso, también ha mencionado la importancia de la "formación de todos", tanto en lo que se refiere a seminarios como sacerdotes, obispos o colaboradores laicos. A su juicio, esa formación tiene que estar arraigada en la "vida ordinaria y concreta" de la iglesia local y las parroquias.

Asimismo, el Papa León XIV ha anunciado una nueva reunión de los cardenales a finales de junio con la idea de que dure dos días. Para el futuro, el Santo Padre ha propuesto que el consistorio se celebre de manera anual y se prolongue durante tres o cuatro días, de manera que haya un primer día de reflexión, oración y encuentro y otros dos o tres de trabajo.

El Papa ha zanjado su discurso trasladando su apoyo a las personas que sufren la pobreza o la guerra. "Y aquí, con ellos en nuestros corazones, queremos decir también que estamos cerca de ellos", ha dicho ante los cardenales.