Perú

IA llega a colegios públicos de Lima: Alumnos recibirán apoyo para frenar avance de los ‘ninis’

Un programa piloto llevará inteligencia artificial a 110 colegios para reforzar matemáticas y orientar a estudiantes de quinto de secundaria sobre su futuro académico y laboral

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Un grupo de estudiantes con uniformes escolares sentados en mesas individuales usan laptops blancas frente a una pantalla grande con un crucigrama y una profesora
Estudiantes de colegio en Perú participan activamente en una clase interactiva utilizando laptops y una pantalla digital bajo la supervisión de su profesora. (Andina)

Un total de 6,600 estudiantes de quinto de secundaria de instituciones públicas de Lima Metropolitana participarán en un nuevo programa que incorporará inteligencia artificial dentro de las aulas para reforzar el aprendizaje de matemáticas y ayudar en la elección de estudios superiores o caminos laborales.

La propuesta, denominada 'Eligiendo Mi Camino’, es impulsada por el Banco Mundial, la plataforma educativa uDocz, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), la firma tecnológica Anthropic y otras organizaciones aliadas.

Respuesta a una problemática educativa

El proyecto se pone en marcha en un escenario complejo para la educación peruana. Datos citados por los organizadores señalan que solo uno de cada diez estudiantes del sistema público culmina la secundaria con un nivel adecuado en matemáticas. A ello se suma que apenas tres de cada diez jóvenes logra ingresar a estudios superiores.

Esta situación limita las oportunidades de desarrollo y eleva el riesgo de que miles de adolescentes queden excluidos tanto del sistema educativo como del mercado laboral, incrementando la población denominada NINI (jóvenes que ni estudian ni trabajan). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Perú ocupa el quinto lugar a nivel mundial en cantidad de adolescentes NINI.

Dos herramientas clave dentro del aula

Un profesor de pie frente a estudiantes sentados en escritorios individuales con computadoras en un aula de informática en Perú
Un profesor instruye a estudiantes peruanos en un aula de informática moderna, donde desarrollan habilidades digitales esenciales para su futuro. (Andina)

La iniciativa contempla la implementación de dos soluciones tecnológicas enfocadas en el último año escolar.

La primera consiste en un tutor virtual especializado en matemáticas, diseñado para estudiantes de quinto de secundaria y adaptado a las competencias establecidas por el Ministerio de Educación hacia 2026. El sistema permitirá detectar dificultades de aprendizaje y brindar apoyo personalizado.

La segunda herramienta será un asistente de orientación vocacional, con el que los alumnos podrán identificar intereses, revisar opciones formativas y conocer alternativas vinculadas al empleo.

Aplicación en 110 colegios de Lima

Durante su etapa inicial, prevista entre marzo y julio, el programa llegará a 110 colegios públicos de Lima Metropolitana.

La estrategia se desarrollará en horario de clases y con acompañamiento directo de docentes previamente capacitados, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar el uso adecuado de la inteligencia artificial y aprovecharla como apoyo pedagógico.

IA como complemento y no reemplazo

Desde uDocz señalaron que la tecnología fue pensada para fortalecer la labor del maestro y no para sustituirlo. La herramienta busca intervenir en tiempo real cuando el estudiante presenta dificultades y ofrecer una experiencia más personalizada de aprendizaje.

Los promotores del programa consideran que esta experiencia podría abrir una nueva etapa en la educación pública, al incorporar sistemas de IA diseñados específicamente para el entorno escolar y no soluciones genéricas.

De obtener resultados positivos, el modelo podría replicarse en otras ciudades del país y convertirse en una alternativa para reducir brechas educativas y mejorar la transición de los jóvenes hacia estudios superiores o el trabajo formal.

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