El papa lamenta ante los cardenales que la Iglesia "cerrase la puerta" a víctimas de abuso

Ciudad del Vaticano, 10 ene (EFE).- El papa León XIV lamentó esta semana, durante el consistorio con cardenales de todo el mundo, que la Iglesia "cerrase la puerta" a las víctimas de abusos, lo que hizo que su dolor "fuese más fuerte", informó este sábado la Santa Sede.

"El abuso en sí mismo causa una herida profunda que tal vez dure toda la vida; pero muchas veces el escándalo en la Iglesia se debe a que se cerró la puerta y no se acogió a las víctimas, ni se les acompañó con la cercanía de auténticos pastores", dijo León XIV el jueves en su discurso al término de la reunión con los cardenales.

En el discurso, divulgado este sábado por la sala de prensa del Vaticano, León XIV afirmó que "muchas veces el dolor de las víctimas ha sido más fuerte por el hecho de no haber sido acogidas y escuchadas". EFE

