Perú

Tener sed ya es un signo de deshidratación: cinco alertas que tu cuerpo manifiesta por falta de agua

Nutricionista explica que la deshidratación puede aparecer cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que recibe, situación frecuente en temporadas de calor

Guardar
Primer plano de unos labios
Primer plano de unos labios agrietados, mostrando resequedad y descamación en la piel. La imagen resalta la importancia del cuidado hidratante y la protección ante condiciones climáticas adversas, destacando la necesidad de atención médica en casos prolongados de sequedad labial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de verano, las altas temperaturas pueden provocar que el cuerpo pierda líquidos con mayor rapidez. Si esta pérdida no se compensa con una adecuada hidratación, pueden aparecer síntomas de deshidratación que, de no atenderse a tiempo, podrían derivar en complicaciones de salud.

Especialistas advierten que muchas personas cometen el error de esperar a sentir sed para beber agua, cuando en realidad ese ya es un signo de que el organismo necesita líquidos.

“Muchas personas esperan a sentir sed para hidratarse, pero la sed ya es un signo de deshidratación. En verano necesitamos anticiparnos”, señala Jenny García, jefa de Nutrición a Domicilio de SANNA División Ambulatoria.

La nutricionista explica que el calor intenso, el consumo excesivo de bebidas azucaradas y la falta de planificación en las comidas pueden aumentar el riesgo de deshidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividad física al aire libre.

Cinco síntomas que alertan deshidratación

Los expertos recomiendan prestar atención a ciertas señales del cuerpo que pueden indicar falta de líquidos:

1. Sed intensa: Es una de las primeras señales de alerta. Aparece cuando el organismo ya ha comenzado a perder más líquidos de los que recibe.

2. Orina oscura: Cuando el cuerpo está deshidratado, la orina suele volverse más concentrada y adquiere un color más oscuro de lo habitual.

3. Dolor de cabeza: La falta de líquidos puede afectar el funcionamiento del cerebro y provocar cefaleas o sensación de presión en la cabeza.

4. Fatiga o debilidad: La deshidratación reduce el volumen de sangre y puede generar cansancio, mareos o sensación de debilidad.

5. Boca seca o sensación de sequedad: La disminución de saliva es otro síntoma frecuente cuando el cuerpo necesita reponer líquidos.

Cómo prevenir la deshidratación en verano

Los especialistas recomiendan mantener una hidratación constante durante el día y no esperar a sentir sed para beber agua. El Minsa recomienda que los adultos consuman entre 2 y 3 litros de líquidos al día, dependiendo de su estado de salud y exposición al calor.

Además, sugieren complementar la ingesta de líquidos con alimentos ricos en agua como sandía, melón, mandarina, papaya, pepino y lechuga.

También aconsejan reducir el consumo de bebidas azucaradas y mantener una adecuada conservación de los alimentos para evitar infecciones gastrointestinales que puedan agravar la pérdida de líquidos.

Una correcta hidratación es fundamental para mantener el equilibrio del organismo, especialmente durante los días de mayor calor. Por ello, reconocer los síntomas a tiempo puede ayudar a prevenir problemas de salud más graves.

Enfermedades asociadas a la deshidratación

Especialistas del EsSalud y del Ministerio de Salud del Perú advierten que la deshidratación no solo provoca sed o cansancio, sino que también puede desencadenar enfermedades y complicaciones graves si no se trata a tiempo.

1. Fallas renales

La pérdida prolongada de líquidos puede afectar el funcionamiento de los riñones.Especialistas de EsSalud advierten que la deshidratación severa puede provocar insuficiencia o falla renal, especialmente en adultos mayores.

2. Trastornos electrolíticos

Cuando el cuerpo pierde agua también pierde minerales esenciales como sodio y potasio.Esto puede generar alteraciones electrolíticas, que afectan el funcionamiento del corazón, los músculos y el sistema nervioso.

3. Hipotensión o baja presión arterial

En personas con enfermedades como hipertensión o diabetes, la deshidratación puede causar episodios de presión baja, mareos o desmayos debido a la pérdida de líquidos por sudoración.

4. Infecciones gastrointestinales

Durante el verano, las infecciones digestivas como diarreas y vómitos pueden provocar una rápida pérdida de líquidos y electrolitos, agravando la deshidratación.

5. Problemas bucales y caries

El Ministerio de Salud del Perú advierte que la deshidratación reduce la producción de saliva, lo que aumenta el riesgo de caries, infecciones bucales y lesiones en las encías.

6. Complicaciones graves en adultos mayores

Los adultos mayores son más vulnerables porque presentan:

  • menor sensación de sed
  • menor porcentaje de agua en el cuerpo
  • disminución de la función renal

Temas Relacionados

deshidratacióncalor en Limaperu-salud

Más Noticias

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

De acuerdo con la proyección, Alianza para el Progreso también tendría una presencia importante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado

Elecciones 2026: Simulación proyecta a

¿Por qué se disparó el dólar y sigue subiendo? Estos factores llevan a su apreciación

Tipo de cambio. La tendencia a la baja se ha revertido y el sol peruano se ha depreciado frente al dólar, el cual ya ha llegado a valer S/3,45

¿Por qué se disparó el

Estos son los eventos astronómicos en marzo del 2026 que se podrán presenciar en el cielo peruano

Los especialistas aconsejan elegir lugares libres de contaminación lumínica para aprovechar al máximo estas oportunidades y observar cada fenómeno con mayor claridad y detalle

Estos son los eventos astronómicos

Salud en alerta: Falta de gas natural está afectando la producción de medicamentos esenciales en Perú

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú alertó sobre la paralización de plantas farmacéuticas por la falta de GNV, una situación que afecta la producción de medicamentos esenciales y amenaza el abastecimiento en centros médicos de todo el país

Salud en alerta: Falta de

Caída del sistema de la RENIEC provoca largas filas en la sede San Borja y pérdidas laborales a un mes de las elecciones

Cientos de personas aguardaron desde la madrugada para realizar trámites de identificación tras el colapso nacional del sistema informático. Usuarios denuncian falta de información, pérdidas económicas y exigen horarios extendidos

Caída del sistema de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Simulación proyecta a

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

PJ acepta pedido de José María Balcázar y posterga inicio del juicio por difamación para agosto de 2026

José Jerí regresa al Congreso y se pronuncia por crisis de GNV: “Gobierno debe proponer plan de reactivación energética”

Kira Alcarraz niega agresión a fiscalizador del SAT, pese a denuncia y video: “Jamás lo he golpeado”

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa, su regreso a

Andrea Llosa, su regreso a la TV con ‘La Verdad a Prueba’, las críticas de Magaly Medina y su dura opinión sobre Marisel Linares

Melcochita revela mensaje de su hija en plena discusión con Monserrat Seminario: “No me quiero ir de Lima”

Tula Rodríguez conmueve al contar que su hija enfrenta tercera operación: “Es una niña valiente”

Melcochita desmiente ser ludópata y exige estados de cuenta a Monserrat Seminario: “Ahí se va a saber la verdad”

Melcochita asegura que denunció a su esposa por el bienestar de sus hijas: “Me aguantaba para que no escuchen pleitos”

DEPORTES

Ángel Comizzo es el primer

Ángel Comizzo es el primer entrenador destituido de la Liga 1 2026 y se despedirá frente a FC Cajamarca

Cienciano clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026: derrotó 5-4 en penales a Melgar en Cusco

Golazo de Alejandro Ramos, incursionando en ataque, para el empate de Melgar ante Cienciano por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Gol de Kevin Becerra para abrir la cuenta en Cienciano vs Melgar por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá