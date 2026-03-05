Lupe Zevallos, hermana del narco ‘Lunarejo’, habla tras su captura: “Estuve protegida por Dios, mi salud está muy resquebrajada”

Lupe Zevallos, expropietaria de Aerocontinente, fue detenida en San Borja luego de permanecer prófuga desde 2019

Lupe Zevallos, quien fue propietaria de la desaparecida empresa Aerocontinente y sentenciada a 25 años de prisión por lavado de activos, afirmó este jueves tener la salud “resquebrajada” tras ser capturada luego de siete años prófuga.

Hermana de Fernando Zevallos, fundador de la aerolínea —también condenado a prisión por narcotráfico y lavado de dinero—, Zevallos ofreció breves declaraciones al quedar a disposición de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (DIVINCOO) y el Ministerio Público.

“Decirles lo que sea es de más. (Estuve) en algún lugar del mundo protegida por Dios”, expresó mientras agentes la resguardaban durante su traslado, según imágenes difundidas por Canal N.

“Tengo mi salud muy resquebrajada, pero es lo que me toca afrontar por haber invertido en este país. Una sentencia injusta, dada en mayoría por dos personas cuestionadas, una en cuellos blancos y la otra por corrupción. Esos son nuestros jueces, pues, ¿qué hacemos?”, añadió.

La detención de Zevallos ocurrió en una vivienda de San Borja, durante un operativo que contó con personal especializado de la DIVINCOO y representantes del Ministerio Público, quienes actuaron en coordinación tras recibir información sobre el paradero de la sentenciada.

Desde su fuga en 2019, cuando se ausentó de la audiencia judicial en la que junto con su hermano —conocido como ‘Lunarejo’— recibió condena por liderar la organización criminal, su nombre figuró entre los más buscados del país. El Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de S/100.000 por datos que permitieran su captura.

‘El Lunarejo’ fue acusado de recibir millón y medio de dólares para adquirir un avión y enviar droga al extranjero en vuelos de la aerolínea. Durante el juicio se indicó que Aerocontinente manejó fondos cuyo origen no pudo justificarse y que procedían del narcotráfico, además de señalarse que el empresario integró la banda ‘Los Norteños’, dedicada entre 1992 y 1995 al envío de clorhidrato de cocaína a México, Estados Unidos y Europa.

Incluso, el empresario fue incluido en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los principales narcotraficantes de Latinoamérica.

Aerocontinente cobró relevancia en la segunda mitad de los años noventa por sus tarifas bajas, que le permitieron dominar el mercado peruano e ingresar con éxito al de Chile. En junio de 2004, después de retirarse de ese país ante acusaciones de competencia desleal y lavado de dinero, la aerolínea cesó operaciones en Perú, influida en gran parte por la amenaza de la Casa Blanca de iniciar procesos contra empresas que apoyaran sus actividades comerciales.

Seguimiento

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, declaró a RPP que, hace una semana y media, la Policía informó a su despacho sobre un trabajo de inteligencia que permitió ubicar a la empresaria en un inmueble de San Borja.

Zevallos fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y luego enfrentará el control de identidad judicial previo a su ingreso a un penal. “Recuerden que ella se encontraba escuchando la lectura de su sentencia, pero sale de la sala y a partir de ahí ha estado en calidad de no habida”, señaló el magistrado.