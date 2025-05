¿Quién es Carlos Morales, padre biológico de Cassandra Sánchez, y cómo fue su romance con Jessica Newton?

Expareja de Jessica Newton habla de su relación extramatrimonial con empresaria. Sin Permiso Pódcast

Jessica Newton ha forjado una carrera impecable como empresaria, exreina de belleza y directora del Miss Perú. Desde que retomó el liderazgo del certamen en 2015, ha sido responsable de preparar a las mujeres más bellas del país para representar al Perú en los escenarios internacionales. Pero fuera de la pasarela, su vida amorosa siempre ha sido objeto de atención mediática.

Madre de cuatro hijos, y actualmente casada con el español Fernando Sánchez de Lamadrid, Jessica construyó una nueva vida desde el 2004. Sin embargo, hay un capítulo de su historia que sigue despertando interés: su antiguo romance con el empresario y político Carlos Morales, padre biológico de tres de sus hijos.

¿Quién es Carlos Morales?

Carlos Enrique Morales Andrade, expareja de Jessica Newton y padre biológico de Cassandra Sánchez de Lamadrid, es un empresario y político peruano de 70 años. Es egresado de la Universidad de Lima, donde estudió la carrera Administración de Empresas y posteriormente se licenció en Ciencias Administrativas, especializándose en Marketing, Aviación Comercial, Costos y Finanzas. Su preparación continuó en el posgrado, obteniendo el primer puesto en el programa de Administración y Organización de ESAN Graduate School of Business.

Morales Andrade fue presidente de AeroPerú y ocupó cargos clave en el gobierno peruano.

Su incursión en el mundo laboral comenzó en AeroPerú en el año 1975, donde emprendió una carrera ascendente que le permitió conocer desde adentro el funcionamiento de la entonces aerolínea bandera del país. Durante 15 años desempeñó una amplia variedad de cargos estratégicos: fue analista de organización y métodos, jefe de promociones y congresos, gerente de publicidad, gerente de relaciones públicas, gerente de coordinación regional, gerente de comunicaciones y gerente regional del Perú, tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias a su experiencia y liderazgo, culminó esta etapa como Presidente del Directorio de AeroPerú, dirigiendo la compañía en un contexto de cambios tecnológicos y comerciales decisivos para el sector.

Entre 1987 y 1990, Morales Andrade vivió uno de los periodos más intensos de su carrera. En esos años, asumió de manera simultánea tres de los cargos más relevantes dentro del aparato estatal peruano: fue secretario de prensa de la Presidencia de la República en el Palacio de Gobierno del Perú. A la par, presidió la Agencia de Noticias Andina, entidad encargada de las informaciones y publicidad del Estado, y continuó al mando de AeroPerú, reafirmando su capacidad para liderar estructuras complejas y de gran impacto público.

Finalizado su paso por el sector estatal, se enfocó en liderar empresas privadas del rubro aeronáutico. Entre 1991 y 1996, fue director de Americana de Aviación S.A., y desde 1997 hasta julio de 2004, dirigió Aerocontinente S.A., consolidando su reputación como experto en la industria aérea.

Su perfil se diversificó aún más al incursionar en el ámbito financiero. Entre 2005 y 2009, asumió la dirección de GLOBAL FINANCE, lo que marcó su entrada en el mundo de las finanzas corporativas. Desde el año 2010 hasta 2018, se desempeñó como consultor financiero y comercial, ofreciendo asesoría estratégica a organizaciones que buscaban mejorar sus estructuras internas y su desempeño económico.

Desde el 5 de diciembre de 2021, Carlos Morales Andrade ejerce como presidente del partido político Salvemos al Perú. Actualmente, es precandidato a la Presidencia del Perú.

Carlos Morales enfrentó problemas legales en EE.UU. por su vinculación con Aerocontinente.

Su historia de amor con Jessica Newton

El romance entre Carlos Morales y Jessica Newton nació a inicios de los años noventa. Por entonces, él ya era un personaje público —presidente de AeroPerú, reconocido ejecutivo y figura vinculada al poder político—. Jessica, por su parte, acababa de ganar el título de Miss Perú 1987 y brillaba como una de las mujeres más admiradas del país.

A pesar de la diferencia de edad —Carlos era diez años mayor—, la atracción entre ambos fue inmediata. El empresario aún estaba legalmente casado con su primera esposa, Tatiana, lo que convirtió el romance en una historia que no tardó en circular en los círculos sociales limeños.

“Nunca oculté la relación, yo le dije de frente a mi esposa el primer día y terminé la relación. Ella (Jessica) tuvo su casa, viajaban conmigo y era la dama del hogar. No me divorcié porque no te daban el divorcio así nomás”, contó Morales este 2025, al recordar el inicio del vínculo en el podcast Sin Permiso.

Jessica Newton, empresaria y exreina de belleza, lidera el certamen Miss Perú desde 2015.

Fruto de ese amor nacieron tres hijos: Cassandra, quien más tarde adoptaría el apellido Sánchez de Lamadrid, y los mellizos Sebastián y Tamara. Por un tiempo, la pareja vivió como una familia consolidada, pese a no estar casados formalmente. Pero, por motivos que no han sido revelados del todo, la relación terminó de forma definitiva.

A pesar de la separación, Carlos Morales continuó viendo a sus hijos. Sin embargo, ese vínculo se resquebrajó cuando él viajó a Estados Unidos por motivos laborales, acompañado por su entonces pareja Marilú, su segunda esposa. En ese país, enfrentó el momento más difícil de su vida. La aerolínea para la que trabajaba, Aerocontinente, fue implicada en una investigación por lavado de dinero y, como alto directivo, él también fue objeto de restricciones legales por parte de las autoridades estadounidenses.

“Durante esos años, gente malintencionada se aprovechó de la situación en la que me encontraba y trataron de robarse mis bienes y propiedades en el Perú. Lo que es peor, manipularon y mal informaron a tres de mis cinco hijos, que eran muy pequeños, contándoles mentiras sobre su padre y alejándolos de mí”, escribió Morales años después en su blog personal.

La distancia, la presión legal y las versiones encontradas hicieron que la relación con Jessica Newton se volviera irreparable. Cuando regresó al Perú, se enteró de que sus tres hijos habían cambiado su apellido legalmente, adoptando el de Fernando Sánchez de Lamadrid, el hombre con quien la exreina de belleza se casó en 2004. “Algunas personas seguramente le dijeron a Jessica que yo no iba a regresar, que me iba a quedar allá. Le metieron, de repente, todo el miedo del mundo”, sostuvo.

Cassandra Sánchez de Lamadrid es hija biológica de Carlos Morales. Ella se cambió el apellido debido a su mala relación.

Como si fuera poco, también se enteró de que Jessica Newton lo había denunciado por alimentos, acusándolo de deberle 60 mil dólares durante su ausencia. El caso se resolvió cuando Carlos Morales le pagó 180 mil dólares a modo de compensación total. Desde entonces, no ha habido contacto alguno entre ambos. Ni Jessica ni sus hijos —Cassandra, Tamara y Sebastián— mantienen relación con el empresario.

“Yo creo que (a Cassandra) le pidieron que se cambie el apellido y ella accedió porque quiere mucho a su madre. Yo no voy a criticar eso. No hay ahora una relación. No conozco ni a mi yerno ni a mi nieto. Fue doloroso (cuando mis hijos se cambiaron el apellido)”, confesó recientemente, con resignación.