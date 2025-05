Carlos Morales explica los motivos por los que terminó con Jessica Newton: “Se enfrentaba con mi primera relación en la calle”

Carlos Morales explica los motivos por los que terminó su relación con Jessica Newton. YouTube: Sin Permiso.

Carlos Morales, exgerente de AeroContinente, decidió hablar sobre su pasada relación con Jessica Newton, con quien compartió una década de su vida. En una entrevista reciente en el podcast ‘Sin Permiso’, Morales explicó las razones que llevaron al fin de su vínculo amoroso, del cual nacieron tres hijos: Cassandra, Thamara y Sebastián.

Morales conoció a Newton en 1988, y desde el primer minuto de su relación se lo contó a su esposa Tatiana. Un año después, comenzaron a vivir juntos. Aunque compartieron diez años, diversos conflictos llevaron a su separación en 1998.

Según contó el empresario, un incidente que llevó al rompimiento fue una falta de respeto hacia una persona cercana que vivía en su hogar y que era fundamental en el desarrollo de sus actividades y negocios.

“Uno ocurrió una falta de respeto con una persona que vivía en la casa, a la que yo consideraba mucho porque se sacrificaba muchísimo por que nosotros pudiéramos estar viendo negocios y viajando”, comentó Morales.

Además, explicó que la relación se deterioró debido a diversos enfrentamientos en la vía pública entre Jessica Newton y su esposa Tatiana Moibeus.

“La relación no estaba muy bien. Se resentía el hecho de que tenían enfrentamientos en la calle con mi primera relación. Cuando pasa eso, yo siempre terminaba pagando los platos rotos”, añadió.

Morales también aprovechó para desmentir rumores que han circulado durante años sobre su relación con Newton.

“Es una maldad que le digan amante, no me pude casar porque mi primera esposa Tatiana no me quería dar el divorcio y, en esa época, no era tan fácil como ahora divorciarse”, afirmó Morales, refutando la idea de que su relación con Newton comenzara como un idilio clandestino.

Carlos Morales no se desentendió de Cassandra Sánchez y sus hermanos

A pesar de la separación, Morales asegura que no se desentendió de sus hijos; Cassandra, Tamara y Sebastián. Afirmó haber mantenido contacto con ellos hasta el 2004, participando en actividades familiares y encuentros en su casa de playa.

“He visto a mis hijos hasta en el 2004. Luego de ello, los vi en contadas oportunidades. Recuerdo reuniones en la casa de playa, momentos con Cassandra, Tamara y Sebastián con mis hijos mayores”, relató.

Morales insistió en que nunca fue un padre ausente, como se ha especulado. “Decidí mantener silencio durante muchos años por respeto a mis hijos y para evitar conflictos mediáticos. Yo me quedé callado por ellos, no porque no tuviera nada que decir”, comentó.

Carlos Morales y su mensaje a Cassandra Sánchez de Lamadrid. YouTube. 'Sin Permiso'.

Carlos Morales mantuvo al día pensión para sus hijos

En cuanto a la manutención de sus hijos, Morales afirmó que su sueldo como gerente en AeroContinente fue un vínculo constante de apoyo económico. Explicó que de su salario se descontaban mensualmente más de dos mil dólares, dinero que Newton retiraba como pensión para mantener a los tres hijos que tuvieron.

Estas declaraciones del supuesto candidato presidencial reabren un capítulo de su vida que había permanecido en la discreción durante años, arrojando luz sobre un período lleno de desafíos personales y familiares. Su testimonio no solo busca esclarecer malentendidos, sino también poner fin a rumores que por mucho tiempo afectaron su imagen pública y la de quienes formaron parte de su historia personal.

