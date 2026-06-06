La historia de Hiram Bingham, el hombre que reveló Machu Picchu al mundo

Hiram Bingham hizo conocida la existencia de Machu Picchu en 1911, llevando miles de piezas arqueológicas a la Universidad de Yale. (Andina)

El 6 de junio de 1956 murió en Washington, a los 81 años, Hiram Bingham III, el explorador, académico y político estadounidense cuyo nombre quedó asociado para siempre a Machu Picchu. Durante décadas fue presentado como el “descubridor” de la ciudadela inca, una fórmula extendida durante décadas, aunque hoy discutida por historiadores y arqueólogos. Porque Machu Picchu no estaba perdida para todos: era conocida por pobladores de la zona, había familias viviendo cerca de sus estructuras y existen registros de visitas previas. Lo que Bingham hizo, sin embargo, fue otra cosa decisiva: llevó el sitio al circuito académico internacional y lo convirtió en una imagen global del pasado andino.

La efeméride de su muerte permite volver sobre una historia que combina exploración, ciencia, publicidad, disputa patrimonial y memoria. Bingham fue el rostro más visible de una expedición que cambió para siempre la relación del mundo con Machu Picchu, pero su legado también abrió preguntas que siguen vigentes: quién descubre un lugar, quién lo cuenta, quién conserva sus piezas y quién decide sobre el patrimonio de un país.

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Hiram Bingham pasó a la historia como el descubridor de Machu Picchu, aunque no fue el primero en llegar, pues el agricultor peruano Agustín Lizárraga ya lo había hecho nueve años antes.(National Geographic)

¿Quién fue Hiram Bingham y cómo llegó a la arqueología y la exploración?

Hiram Bingham III nació el 19 de noviembre de 1875 en Honolulu, Hawái, en una familia de misioneros protestantes. Su formación inicial no fue la de un arqueólogo en el sentido moderno del término, sino la de un académico interesado en la historia y la política latinoamericana. Estudió en Yale, Berkeley y Harvard, y luego enseñó en universidades de Estados Unidos, donde consolidó una mirada marcada por la exploración territorial, los archivos históricos y el interés por las antiguas rutas del poder inca.

Antes de llegar a Machu Picchu, Bingham ya había recorrido Sudamérica. Buscaba rastros de la resistencia inca posterior a la conquista española, en especial la ubicación de Vilcabamba, considerada durante mucho tiempo la última capital de los incas rebeldes. Esa búsqueda lo llevó al Cusco y al valle del Urubamba, una zona de montañas abruptas, vegetación densa y caminos difíciles, donde la memoria local fue clave para orientar la expedición.

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Con el tiempo, Bingham se convirtió también en una figura política en Estados Unidos. Fue gobernador de Connecticut por apenas un día y luego senador. Pero ninguna línea de su carrera pública alcanzó la fuerza simbólica de aquella jornada de 1911 en la que llegó a unas ruinas cubiertas por la maleza, en la cima de una montaña peruana.

Vista de Hiram Bingham III en lo alto de un puente en Espíritu Pampa, Perú, al lado de uno de los habitantes de la zona que le ayudó. Harry Ward Foote / Wikimedia Commons

La expedición de 1911: el día que Bingham llegó a las ruinas de Machu Picchu

El 24 de julio de 1911, Hiram Bingham llegó a Machu Picchu durante una expedición organizada en el marco de sus investigaciones sobre los últimos refugios incas. No llegó solo ni por intuición heroica, como a veces sugieren los relatos más románticos. Fue guiado por Melchor Arteaga, un poblador local que conocía la zona, y acompañado por un representante de la autoridad peruana.

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Al arribar, Bingham encontró un conjunto arquitectónico cubierto por la vegetación, pero no deshabitado en el sentido absoluto. En los alrededores vivían familias campesinas que utilizaban algunos andenes para cultivar. Esa escena es clave para entender el matiz histórico: Machu Picchu no apareció de la nada ante los ojos de un explorador extranjero; ya formaba parte del territorio, de la vida y de la memoria de quienes habitaban la zona.

Machu Picchu se muestra parcialmente cubierta de vegetación en una imagen histórica de las primeras expediciones de Hiram Bingham, que llevó el sitio al conocimiento académico y global.

Lo que sí hizo Bingham fue reconocer el potencial histórico del sitio y activar una maquinaria de difusión sin precedentes. Volvió en expediciones posteriores, impulsó trabajos de limpieza, registro y excavación, y logró que la historia llegara a publicaciones internacionales. La difusión de sus hallazgos en National Geographic en 1913 fue decisiva para convertir a Machu Picchu en una referencia mundial. Desde entonces, la ciudadela dejó de ser un enclave andino conocido localmente para transformarse en uno de los grandes símbolos arqueológicos del siglo XX.

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La portada de la revista National Geographic de abril de 1913 presenta el artículo "En la Tierra Maravillosa del Perú" de Hiram Bingham, crucial para la difusión global de Machu Picchu.

La controversia sobre el verdadero “descubridor” de la ciudadela inca

La palabra “descubrimiento” es el punto más sensible de esta historia. Durante mucho tiempo, la narrativa internacional atribuyó a Bingham el descubrimiento de Machu Picchu. Sin embargo, esa idea ha sido revisada por historiadores, arqueólogos y fuentes peruanas. La razón es simple: el sitio no estaba completamente perdido.

Uno de los nombres que aparece en esa discusión es la de Agustín Lizárraga, a quien diversas investigaciones y relatos locales atribuyen una visita a Machu Picchu en 1902, nueve años antes que Bingham. De hecho, diversos relatos señalan que Bingham encontró una inscripción con ese nombre y esa fecha en el Templo de las Tres Ventanas. También se menciona el papel de pobladores como Melchor Arteaga y de las familias Recharte y Álvarez, que conocían y habitaban el entorno.

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Nueve años antes que Hiram Bingham, Lizarraga llegó a Machu Picchu. Su legado fue silenciado hasta que en 2002 el Perú reconoció su verdadero papel.(boletomachupicchu.com)

Por eso, una mirada actual exige separar dos ideas. Bingham no fue necesariamente el primero en llegar a Machu Picchu, pero sí fue quien documentó, estudió y divulgó internacionalmente el sitio con recursos académicos, institucionales y mediáticos. En esa diferencia está el núcleo de la controversia: no es lo mismo descubrir para la ciencia occidental que conocer desde el territorio.

El traslado de las piezas arqueológicas a Yale y su posterior devolución al Perú

La relación entre Bingham, Machu Picchu y Perú no terminó con la publicación de sus expediciones. En los años posteriores, miles de piezas arqueológicas excavadas en la zona fueron trasladadas a la Universidad de Yale para su estudio. Durante décadas, ese material permaneció en Estados Unidos, lo que generó una larga disputa patrimonial entre el Perú y la universidad.

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Hiram Bingham III, conocido por sus expediciones en Sudamérica, observa una gran roca cubierta de petroglifos que representan figuras zoomorfas y antropomorfas, testimonio del arte rupestre ancestral.

El debate no era solo administrativo. Tocaba una fibra más profunda: la propiedad cultural de los bienes arqueológicos y el derecho de un país a conservar y estudiar su propio pasado. Para Perú, las piezas formaban parte de un patrimonio nacional asociado a uno de sus sitios más emblemáticos. Para Yale, se trataba de materiales vinculados a investigaciones autorizadas en el contexto de las expediciones de comienzos del siglo XX.

El explorador Hiram Bingham III (izquierda) junto a miembros de su expedición y guías locales en los Andes peruanos, en una imagen histórica de la campaña que reveló Machu Picchu al circuito académico mundial.

Después de años de reclamos, negociaciones y presión pública, el gobierno peruano y Yale alcanzaron en 2010 un acuerdo para la devolución de los materiales. El retorno de las piezas marcó un capítulo importante en la historia de Machu Picchu, porque cerró parcialmente una herida abierta desde las primeras excavaciones y reforzó una idea cada vez más aceptada: el patrimonio arqueológico no puede separarse del país y de las comunidades que le dan sentido.

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Los últimos años de Hiram Bingham y su entierro con honores en Washington

Tras sus expediciones, Bingham continuó una vida pública intensa. Participó en la política estadounidense, fue senador por Connecticut y también tuvo una carrera vinculada al ámbito militar, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Su figura quedó atravesada por esa mezcla de académico, explorador, aviador y político, un perfil muy propio de una época en la que la exploración todavía era narrada como aventura personal y empresa nacional.

El Senador Hiram Bingham de Connecticut, conocido por su carrera política y exploración, es fotografiado en su oficina mientras escribe, en el año 1925. (benningtonmuseum.org)

Murió el 6 de junio de 1956 en Washington. Tenía 81 años. Fue enterrado con honores en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, uno de los espacios más solemnes de la memoria militar estadounidense. Para entonces, su nombre ya era inseparable de Machu Picchu, aunque la interpretación de su papel seguiría cambiando con los años.

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Hoy, a casi siete décadas de su muerte, Hiram Bingham continúa siendo una figura incómoda y fascinante. Sin él, probablemente Machu Picchu no habría alcanzado tan pronto la dimensión global que tiene. Pero sin los pobladores locales, sin los guías, sin quienes conocían el territorio antes de que llegaran las cámaras y las revistas, Bingham tampoco habría llegado a esa cima. La historia completa no borra su mérito, pero lo pone en su justo lugar. Y ahí, justamente, empieza una lectura más honesta del pasado.