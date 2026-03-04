No solo gas natural: Pluspetrol confirma que tampoco se está produciendo GLP tras emergencia de Camisea

La detención del transporte de gas natural en Perú impacta la producción de GLP y la provisión de combustibles a nivel nacional.

La empresa Pluspetrol, que posee el 27,2% del Consorcio Camisea, informó que la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP) también se encuentra detenida, además de la de gas natural, a raíz de la emergencia declarada en el sistema de transporte operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El incidente, ocurrido el 1 de marzo en los ductos principales de TGP, provocó una interrupción inmediata del servicio y severas restricciones en toda la cadena de suministro de combustibles en el país.

Gas natural: Pluspetrol confirma que tampoco está produciendo GLP en Pisco

Desde la notificación del evento, y por pedido de TGP, Pluspetrol procedió a detener la producción y a cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural. Esta medida fue necesaria para habilitar las labores de intervención y reparación en el sistema de ductos afectado.

Como consecuencia, no solo se suspendió el suministro regular de gas natural, sino que además se interrumpió la llegada de líquidos de gas natural a la Planta de Fraccionamiento en Pisco, donde se produce el GLP y otros derivados energéticos.

La producción de Gas Licuado de Petróleo en la planta de Pisco depende del restablecimiento completo del transporte de gas natural y líquidos.

Actualmente, la producción de GLP permanece paralizada en la planta de Pisco, lo que agrava el desabastecimiento de combustibles en diversas regiones del país. En los últimos días, se han reportado largas filas en estaciones de servicio y puntos de venta de GLP.

El gobierno dispuso restricciones en el uso de gas natural, priorizando su destino para la cocina en hogares y el funcionamiento de buses de transporte masivo. Mientras tanto, taxis, vehículos ligeros y de carga enfrentan limitaciones estrictas para acceder al combustible. Tampoco está llegando gas a las termoeléctricas.

Camisea pide a clientes responsabilidad en el consumo de combustibles para preservar la estabilidad energética durante la emergencia.

Emergencia en Camisea: producción solo podrá reanudarse con la operatividad total del sistema

Pluspetrol detalló que la situación es completamente ajena a las operaciones del Consorcio Camisea y que se han activado acciones de contingencia para sostener los despachos de GLP desde los inventarios disponibles en Pisco.

La empresa informó que el flujo de cisternas que llega a la planta ha aumentado de manera significativa debido a la alta demanda y a la falta de reposición del producto, lo que genera presión sobre los despachos y limita la capacidad de respuesta.

El Consorcio Camisea señala que el flujo simultáneo de gas natural seco y líquidos es esencial para reanudar la producción de derivados.

La compañía apeló a la calma y a la responsabilidad de sus clientes, recomendando programar sus consumos dentro de los niveles habituales para contribuir a la estabilidad del abastecimiento mientras la contingencia persista.

Pluspetrol también puso a disposición de TGP sus recursos logísticos y mantiene la coordinación con las autoridades nacionales para encontrar una pronta solución que permita restablecer el servicio de transporte en los ductos afectados.

Coordinación entre Pluspetrol, TGP y autoridades para restablecer el servicio

Las plantas de Malvinas y Pisco se encuentran listas para reanudar la producción a plena capacidad apenas TGP reactive el transporte de gas natural y líquidos de gas natural, según el comunicado.

Pluspetrol precisó que el gas natural seco y los líquidos de gas natural forman parte de un sistema único de producción, por lo que el restablecimiento pleno de la producción solo será viable cuando el sistema de transporte esté completamente operativo.

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad operativa, la transparencia y el desarrollo energético del Perú. La situación sigue bajo evaluación mientras se espera una solución que permita normalizar el suministro de combustibles y cubrir la demanda energética del país.