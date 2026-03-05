Capturan en España a peruano condenado por violar a menor en SJM: cumplirá 14 años de prisión si se concreta la extradición

Un peruano condenado a 14 años de prisión por delitos sexuales contra una menor fue detenido en España el 25 de febrero de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

Francisco S. M. A., condenado a 14 años de prisión en Perú por delitos sexuales contra una menor de 11 años, fue localizado y detenido en España el 25 de febrero de 2026. Su captura se logró tras una investigación dirigida por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Miraflores, órgano dependiente del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Sur.

El proceso de extradición de Francisco S. M. A. se encuentra en marcha luego de la detención en España, con el objetivo de que el sentenciado cumpla la condena impuesta en diciembre de 2022 en Perú. Las autoridades peruanas han confirmado que la Fiscalía gestiona el retorno del condenado para garantizar tanto la ejecución de la sentencia como la reparación civil a la víctima.

Las fiscales Guisella Amoretti Sotelo y Claudia Valeria Rojas Mayora encabezan las diligencias de extradición, coordinando con instancias judiciales españolas para concretar el traslado del detenido.

Antecedentes del caso y condena en Perú

La sentencia contra Francisco S. M. A. se dictó tras demostrarse que los abusos ocurrieron entre 2013 y 2018, periodo en el que la víctima, de seis a trece años, residía en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores con su hermano, familiares maternos y, posteriormente, el propio agresor. Además de la pena privativa de libertad, el condenado debe pagar S/ 5.000 como reparación civil a favor de la menor.

El caso se origina en 2011, cuando la víctima se trasladó a la vivienda situada en el sector 03 de Julio para vivir con sus familiares. Según la investigación del Ministerio Público, desde entonces el acusado realizó tocamientos reiterados mientras la niña se encontraba sola. En 2018, la situación se agravó: la adolescente, ya con 11 años, sufrió intimidaciones, recibió material pornográfico y la promesa de un teléfono celular a cambio de mantener relaciones sexuales, propuesta que la menor rechazó.

En noviembre de 2021, el hermano de la víctima descubrió mensajes y videos explícitos enviados por el acusado a través de WhatsApp. Este hallazgo permitió que la menor confirmara los abusos sufridos durante siete años, desde los seis hasta los trece años. Tras la denuncia y la posterior sentencia condenatoria, el acusado huyó de la vivienda familiar, permaneciendo prófugo hasta su localización en España.

La extradición de Francisco S. M. A. responde al requerimiento de las autoridades peruanas para garantizar la ejecución de la sentencia y la reparación integral de la menor agraviada.

Sin acceso

El estudio indica que el 52,4 % de las mujeres calificó su último embarazo como no planeado. La proporción aumenta entre jóvenes de 15 a 25 años, quienes no tienen pareja, mujeres con bajo nivel educativo, residentes en zonas rurales, habitantes de los quintiles más pobres y hablantes de quechua. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 27 % de las mujeres entre 15 y 49 años ha experimentado violencia física o sexual de parte de su pareja.

Según el informe de la USIL, en las zonas rurales las mujeres muestran menor intención de embarazarse frente a las urbanas, un hallazgo que puede estar relacionado con la aplicación de políticas públicas de género en los últimos años.

El equipo de investigadores peruanos —integrado por Brenda Caira Chuquineyra, Daniel Fernández Guzmán, Andrea Cortez Soto, Diego Urrunaga Pastor y Carlos Toro Huamanchumo— señalan que, ante la violencia, algunas mujeres optan por anticonceptivos sin conocimiento de la pareja, métodos de emergencia o aborto. En Perú, el aborto solo es legal por razones terapéuticas, lo que limita las alternativas para quienes enfrentan embarazos no planificados en situaciones de violencia.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan fortalecer los programas de prevención, la educación sexual integral y los servicios de planificación familiar, así como crear entornos de apoyo que fomenten la aceptación y eviten la estigmatización.

Canales de ayuda

La Línea 100 es un servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) disponible las 24 horas del día.

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ofrecen atención integral a víctimas de violencia familiar y sexual en todo el país. Estos centros brindan asesoramiento legal, apoyo psicológico y asistencia social de manera gratuita.

El Chat 100 es una plataforma digital que permite a las personas afectadas por violencia de pareja recibir orientación y apoyo de manera confidencial a través de internet.

En situaciones de emergencia o riesgo inminente, se recomienda acudir a la comisaría más cercana o comunicarse con la Policía Nacional del Perú llamando al 105.

El Ministerio Público cuenta con Fiscalías de Familia y Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer, donde se pueden presentar denuncias por hechos de violencia de pareja.