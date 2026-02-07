Fiscalía inicia investigación contra rector de la Universidad Nacional de Música por presunto acoso sexual a trabajadora

La Fiscalía investiga a un directivo de la Universidad Nacional de Música por acoso sexual, luego de que una empleada lo denunciara por chantaje a cambio de trabajo (Foto: Facebook / Universidad Nacional de Música) (Foto: Universidad Nacional de Música)

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Wilder Braul, rector de la Universidad Nacional de Música, por el presunto delito de acoso sexual. Según la denuncia, el directivo habría condicionado la renovación del contrato de una trabajadora a la aceptación de solicitudes sexuales, hechos ocurridos tras su reciente designación en el cargo de rector.

La trabajadora, de 26 años, presentó la denuncia formal ante la fiscalía especializada, donde relató que el directivo exigió favores sexuales a cambio de continuar en su puesto como secretaria de la Oficina de Secretaría General. La fiscal adjunta provincial Brenda Arias Rodríguez dispuso diligencias urgentes para esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad penal en la conducta denunciada.

La investigación se centra en la actuación del directivo Wilder Braul, quien asumió la dirección de la Universidad Nacional de Música en febrero de 2025, en medio de controversias por la idoneidad de su nombramiento. La fiscalía busca determinar si existió un uso indebido de poder y si el entorno institucional favoreció la comisión del presunto delito. Las diligencias incluyen la revisión de las comunicaciones internas y la verificación de antecedentes similares dentro de la casa de estudios.

Fiscalía investiga a directivo de la Universidad Nacional de Música por denuncia de acoso sexual de trabajadora (Foto: Ministerio Público)

Trabajadora denunció condicionamiento laboral a cambio de favores sexuales

La denuncia presentada ante la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Primer Despacho) describe un proceso en el que la trabajadora, secretaria en la Oficina de Secretaría General, enfrentó presiones por parte del directivo para acceder a favores sexuales. Según consta en el expediente, la joven advirtió que su continuidad laboral dependía de la aceptación de tales condiciones.

Como parte de las diligencias, la fiscalía ha dispuesto la recolección de pruebas psicológicas para ambas partes y la obtención de todos los documentos de la universidad relacionados con la contratación de la denunciante. Estas medidas buscan establecer si el directivo utilizó su cargo para condicionar la permanencia de la trabajadora y si la institución actuó conforme a los protocolos internos tras recibir la denuncia. La investigación se encuentra en una etapa inicial, con nuevas citaciones y pericias programadas para los próximos días.

Universidad Nacional de Música en el ojo de la tormenta

La fiscalía indaga si existieron omisiones en la respuesta institucional ante las acusaciones y si se implementaron medidas de protección para la víctima.

Llegada de Wilder Braul a la UNM provocó rechazo entre docentes y estudiantes

Wilder Braul inició su gestión como rector de la Universidad Nacional de Música hace un año, en febrero de 2025, tras ser designado por el Ministerio de Educación. El nombramiento de Wilder Braul como rector de la Universidad Nacional de Música generó controversias en la comunidad académica y artística, ya que su perfil profesional, centrado en administración y economía agrícola, se percibe ajeno a la tradición musical y académica de la institución.

La salida de la anterior directora, la pianista y pedagoga Lydia Hung Wong, acrecentó el malestar, al considerar que la universidad siempre estuvo dirigida por profesionales vinculados directamente al arte y la música.

La Universidad Nacional de Música enfrenta críticas por cambios en su dirección académica. (Composición Andina/GEC)

Desde el inicio de la gestión de Wilder Braul como rector, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Música expresaron inquietud respecto al futuro académico y la calidad educativa de la institución. En diversas cartas públicas y comunicados, la exdirectora Lydia Hung Wong y representantes de la comunidad universitaria advirtieron sobre el riesgo de que la administración de Braul afecte la continuidad de los avances logrados, especialmente en el proceso de licenciamiento ante la Sunedu. La controversia por el nombramiento de Wilder Braul se mantiene vigente y refuerza los cuestionamientos hacia el Ministerio de Educación por la selección de autoridades en instituciones educativas del país.