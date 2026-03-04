Ricardo Darín presenta en Lima la obra teatral ‘Escenas de la vida conyugal’: lugar, fecha y precio de las entradas

La obra, que conquistó a más de 700 mil espectadores en varios países, llega en su versión argentina bajo la dirección de Norma Aleandro, prometiendo cautivar al público peruano con su honestidad y emoción (PromPerú)

Ricardo Darín pisará la capital del Perú una vez más para beneplácito de los seguidores del teatro latinoamericano. Esta vez lo hará para protagonizar Escenas de la vida conyugal, original de Ingmar Bergman, junto la actriz Andrea Pietra en una producción que ha cosechado elogios y ha convocado a más de 700 mil espectadores en Argentina, Uruguay, Chile y España.

El montaje, que ofrece una mirada descarnada sobre la vida de pareja, se presenta en Lima tras una exitosa temporada internacional y promete repetir su impacto entre el público local. La adaptación argentina de la obra del dramaturgo sueco caracteriza por su aproximación directa y sin artificios al universo emocional de los protagonistas.

Bajo la dirección de Norma Aleandro, la propuesta escénica prescinde de recursos superfluos, otorgando prioridad al texto y al trabajo actoral. La obra expone, a través de episodios dramáticos independientes, la evolución y el desgaste de la relación entre Juan y Mariana, interpretados por Darín y Pietra, respectivamente.

El recorrido internacional de la obra y su llegada a Perú

Con salas llenas en Argentina, Uruguay, Chile y España, el montaje llega a Lima respaldado por una década de éxito sostenido. (Difusión)

Desde su estreno, la versión argentina de Escenas de la vida conyugal ha realizado extensas giras por Sudamérica y Europa, donde ha agotado localidades en plazas emblemáticas. La pieza, creada originalmente por el cineasta sueco Ingmar Bergman en la década de 1970, fue adaptada para el teatro por Federico González y Fernando Masllorens en 2018, apostando por una estructura de episodios que permite explorar diferentes momentos y quiebres en la convivencia de la pareja protagonista.

El montaje ha sido dirigido en todo momento por Norma Aleandro, una de las figuras más respetadas del teatro y el cine argentino. Su dirección ha sido clave para mantener el equilibrio entre la fidelidad al texto original y la incorporación de matices propios de la escena local. En palabras de la directora, “la obra es un espacio de observación donde el público puede reconocerse en las contradicciones y deseos de los personajes”.

Durante su paso por escenarios de Argentina, Uruguay, Chile y España, la producción ha sido reconocida por la crítica y ha logrado convocar a más de 700 mil espectadores, cifra que la posiciona entre los proyectos teatrales de mayor alcance en la región durante la última década.

Una mirada íntima a los vínculos de pareja

La obra explora el desgaste, las contradicciones y la fragilidad emocional de una pareja a través de escenas autónomas y confesionales. (Difusión)

La propuesta escénica centra su atención en el vínculo entre Juan y Mariana, una pareja que enfrenta las tensiones propias de la convivencia, el desgaste afectivo y las rupturas emocionales. Cada escena constituye un capítulo autónomo que, en conjunto, forma un retrato honesto y profundo de la vida en común.

La dramaturgia de Bergman se mantiene vigente al abordar temas universales como la frustración, la búsqueda de sentido y la dificultad para comunicar los sentimientos más íntimos. La interacción entre Darín y Pietra aporta una intensidad particular a la puesta, alternando momentos de humor, ternura y dolor. El diseño escénico, concebido para resaltar la fuerza de los diálogos, contribuye a que el público se sumerja en la experiencia sin distracciones visuales innecesarias.

En opinión de Andrea Pietra, “trabajar sobre este texto es un desafío constante, porque exige una entrega total y una gran honestidad en cada función”. La actriz destacó que el público suele encontrar en la obra situaciones y emociones familiares, lo que genera una conexión inmediata con lo que ocurre en escena.

Fechas, horarios y venta de entradas para las funciones en Lima

La preventa ya está disponible y se anticipa alta demanda por la presencia de Ricardo Darín y Andrea Pietra. (Difusión)

Las presentaciones de Escenas de la vida conyugal en Lima están programadas para los días 22, 23 y 24 de abril a las 20:30 horas en el Teatro del Pentagonito, ubicado en el distrito de San Borja. La preventa de entradas comenzará este viernes 6 de marzo desde las 10 a.m. y se realizará a través de Teleticket y estará disponible hasta agotar stock.

La organización ha informado que la capacidad de la sala es limitada y que se espera una alta demanda debido a la relevancia del elenco y el reconocimiento internacional de la obra. Los precios de los boletos varían según la ubicación en la sala, con opciones desde S/ 50 (Popular) hasta S/ 411,75 (Platinum).

La producción remarcó que la versión presentada en Lima mantiene la estructura original planteada por González y Masllorens en 2018, priorizando la autenticidad interpretativa y la cercanía emocional con el público. La visita de Ricardo Darín y Andrea Pietra constituye uno de los acontecimientos teatrales más esperados del año en la capital peruana.