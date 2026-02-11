Ricardo Darín contó cómo vivió la llegada de su primer nieto: “Todo fue fantástico y fabuloso”

Ricardo Darín habló tras el nacimiento de su nieto y el presente de los padres

Ricardo Darín atraviesa días de alegría en Barcelona tras el nacimiento de su primer nieto, fruto de la relación entre Úrsula Corberó y Chino Darín. La llegada del bebé, que se adelantó a lo previsto, movilizó a toda la familia y generó expectativa tanto en España como en la Argentina.

El lunes 9 de febrero, la pareja de actores dio la bienvenida a su primer hijo en común en una clínica de la ciudad catalana. El nacimiento se convirtió en noticia de inmediato, rodeado de rumores previos sobre el posible lugar del parto, que finalmente se resolvieron con la elección de la tierra natal de la actriz, donde pudo contar con la cercanía de sus seres queridos.

Acompañando este momento único, Ricardo se trasladó hasta Barcelona para vivir de cerca los primeros días de vida de su nieto. El actor compartió con entusiasmo el estado de ánimo de la familia tras el parto: “Por suerte, los dos están muy bien. Todo fue fantástico y fabuloso. Estamos todos muy felices”.

En un ciclo de la televisión española anunciaron la feliz noticia (Video: Y ahora Sónsoles/ Antena 3)

La llegada de un nuevo integrante a la familia Darín despertó curiosidad y afecto en el entorno cercano, pero también entre seguidores y fanáticos de los actores. El protagonista de El secreto de tus ojos no dudó en relatar cómo viven este acontecimiento y en destacar el clima de felicidad que reina en estos días.

Respecto al recién nacido, el actor comentó: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. Con estas palabras, subrayó la emoción que genera descubrir rasgos y gestos en las primeras horas de vida del bebé.

Además, se refirió a la experiencia de la paternidad desde la perspectiva de su hijo Chino. Alejado de consejos tradicionales, remarcó: “No hay consejos posibles, es una experiencia que cada uno debe vivir en carne propia”. Así, dejó en claro que cada padre transita este momento de manera única, sin fórmulas universales.

Uno de los aspectos que más expectativa generó entre los seguidores de la pareja fue el nombre elegido para el bebé. La noticia fue confirmada por el propio Ricardo, quien lo comunicó de forma directa: “Se llama Dante y es un nombre con mucho significado. Es bonito, es muy bonito”.

El Chino Darín habló pro primera vez tras ser padre y reveló el nombre de su hijo

El anuncio calmó la curiosidad de quienes esperaban conocer la decisión de la pareja, y abrió espacio para interpretaciones sobre el valor simbólico del nombre, aunque el actor no profundizó en detalles adicionales al respecto.

La relación entre Úrsula Corberó y Chino Darín comenzó hace una década, durante el rodaje de la serie La Embajada de Antena 3. Desde entonces, la pareja mantuvo un vínculo sólido que ahora se ve coronado con la llegada de su primer hijo.

En las semanas previas al nacimiento, se especuló sobre si el parto tendría lugar en Madrid, Buenos Aires o Barcelona. Finalmente, la actriz optó por dar a luz en su ciudad de origen, acompañada tanto por su familia como por la familia política, que se desplazó desde la Argentina para compartir este momento especial.

Con esa imagen había anunciado Úrsula Corberó su embarazo

La noticia del embarazo de Úrsula Corberó tuvo su primera confirmación pública en septiembre, cuando la actriz eligió su perfil de Instagram, donde la siguen más de 19,4 millones de personas, para anunciarlo. Lo hizo con una frase breve y significativa: “Esto no es IA”.

En los días previos al parto, se difundieron en redes sociales imágenes de la actriz paseando por las calles de Barcelona junto a su suegro. Estas fotos se viralizaron en plataformas como X e Instagram, avivando la expectativa sobre la inminencia del nacimiento.

El nacimiento de Dante, con el acompañamiento presencial de ambas familias y la atención de los medios y seguidores, marca un hito en la historia compartida de Úrsula Corberó y Chino Darín, y suma un nuevo capítulo a la trayectoria pública y personal de la familia Darín.