Magaly cuestiona a Adrián Villar por sus declaraciones en audiencia sobre caso Lizeth Marzano: “No olvidemos que mató a una mujer”

La periodista de televisión Magaly Medina criticó duramente las palabras de Adrián Villar durante la reciente audiencia judicial por la muerte de Lizeth Marzano en Lima, un proceso que ha mantenido la atención pública desde el inicio de la investigación. La audiencia, desarrollada en el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue escenario de declaraciones que profundizaron la indignación de la periodista y del entorno de la víctima.

Durante la sesión, Villar intentó explicar su reacción tras el accidente en el que falleció la joven deportista. “Mi cabeza me decía que pare, mi cuerpo no obedecía”, afirmó el conductor. Estas palabras se pronunciaron mientras el magistrado evaluaba el pedido de la Fiscalía para que el investigado cumpla 9 meses de prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas.

La intervención de Villar fue interpretada por Medina como un intento de justificar su accionar, hecho que la conductora no tardó en rechazar al aire en su programa.

Declaraciones de Adrián Villar

El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón interrogó a Villar sobre las razones por las que no auxilió a Lizeth Marzano tras el atropello. El joven respondió: “No sé qué me pasó. De verdad, no sé qué me pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Era… nunca me había pasado algo similar”, expresión que generó mayor malestar entre los familiares de la víctima y en el público.

Magaly Medina dedicó varios minutos de su espacio televisivo a analizar las declaraciones, señalando que el caso debe servir de ejemplo y advirtiendo a su audiencia sobre el peligro de banalizar las consecuencias de estos hechos. “Ahora con su cara de compungido, ahora nos van a decir que el pobre tiene traumas del pasado. No busquemos una justificación”, declaró la periodista. Agregó: “No olvidemos que mató a una mujer, la dejó a su suerte y huyó como un delincuente. Por eso es que este caso debe ser ejemplificador”.

Además, Medina lamentó el nuevo aplazamiento en la decisión judicial sobre la prisión preventiva, sentimiento compartido por la familia de Lizeth Marzano. La conductora manifestó: “Lamentamos profundamente que la familia de Lizeth Marzano tenga que seguir esperando día por día algo que les dé consuelo. Algo que apague un poco el dolor que tienen en su corazón, ese inmenso dolor”.

La audiencia, prevista para anunciar la decisión sobre el pedido fiscal de prisión preventiva el 4 de marzo, fue pospuesta una vez más, prolongando la incertidumbre de los allegados de la víctima. El magistrado indicó que la resolución se dará a conocer en una nueva sesión programada para el miércoles a las 21:00 horas, marcando la segunda vez que se retrasa el fallo.

El caso de Lizeth Marzano ha provocado reacciones en distintos sectores de la opinión pública peruana, que reclaman claridad en el proceso y una resolución que responda al reclamo de justicia de la familia. La investigación busca determinar la responsabilidad de Villar en el atropello y en la posterior omisión de auxilio a la joven, quien falleció en el lugar de los hechos.

Adicionalmente, publicó imágenes de la camioneta en la que se desplazaba Adrián Villar junto a Marisel Linares y su pareja en el lugar del accidente, información que ha sido incluida en el expediente del caso. Las diligencias judiciales han contado también con testimonios de personas cercanas a los involucrados, como la expareja de Villar, Francesca Montenegro, quien relató en entrevista televisiva que el joven habría regresado al lugar del accidente en bicicleta horas después de los hechos.

La defensa de Villar, encabezada por el abogado César Nakazaki, intentó rebatir el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público. Los argumentos incluyeron referencias a supuestos problemas emocionales y antecedentes personales del investigado, lo que fue interpretado por la periodista Medina como una estrategia para atenuar la gravedad de los hechos.

El Ministerio Público, por su parte, mantiene la solicitud de que Adrián Villar permanezca privado de libertad mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

