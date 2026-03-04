Perú

Caso Lizeth Marzano: misterioso BMW pasó hasta tres veces por la escena del atropello, revelan nuevas cámaras

Nuevas imágenes difundidas en Magaly TV: la Firme muestran un vehículo BMW de color oscuro que habría pasado varias veces por el lugar donde murió Lizeth Marzano en San Isidro

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa revelando elementos que mantienen en alerta a su familia y a la opinión pública. Nuevas imágenes de cámaras de seguridad difundidas en el programa Magaly TV: La Firme muestran el comportamiento inusual de un vehículo de color oscuro, aparentemente de marca BMW, que habría pasado hasta tres veces por la escena del atropello minutos después de ocurrido el trágico hecho en el distrito de San Isidro.

Las imágenes, analizadas durante la emisión del programa conducido por Magaly Medina el 3 de marzo, revelan que la misma cámara que registró la presencia de la camioneta vinculada a Marisel Linares también captó la circulación de este automóvil que llamó la atención por su comportamiento. Según lo mostrado en televisión, el vehículo aparece circulando lentamente por la zona donde se produjo el accidente y, en determinados momentos, incluso se detiene a pocos metros del lugar donde ocurrió la tragedia.

Durante el análisis de los videos, la conductora explicó que el automóvil fue detectado por primera vez cerca de las 11:31 de la noche, apenas minutos después del atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Las imágenes muestran al vehículo aproximándose lentamente a la zona y deteniéndose brevemente, lo que despertó interrogantes entre los investigadores y el equipo periodístico.

Dos veces confirma que es el mismo BMW

A ver ahora la camioneta sospechosa que después del choque, después del atropello, se detiene ahí en dos o tres momentos. Este es el momento uno. Este carro aparece al promediar las once y treinta y uno de la noche, ¿no? Aparece y se queda, se detiene”, explicó Magaly Medina mientras se mostraban las imágenes captadas por la cámara de seguridad.

La conductora detalló que, según lo que pudo observar su equipo, el vehículo tendría características similares a un BMW de color azul oscuro, aunque aún no se ha podido determinar con precisión el modelo ni la placa debido a la calidad de las imágenes. “Hemos podido ver que es un BMW, no sabemos si X1 o X2, de color azul, creo que es más o menos lo que hemos visto en las cámaras y que está ahí un rato y luego muy lentamente se va acercando hacia el lugar donde está la policía”, indicó.

En ese momento, según explicó Medina, no estaba claro si ya habían llegado los equipos de emergencia al lugar o si la víctima había sido trasladada a un hospital, debido a que la cámara presenta un pequeño retraso en la hora registrada. “No sabemos si en ese momento ya había llegado la ambulancia y se lo había llevado a Lisette a un hospital, porque me dijeron que esta cámara tiene un nivel de retraso de algunos minutos, un desfase de tres o cuatro minutos”, añadió la conductora.

Magaly Medina solicita apoyo de las cámaras de los vecinos

Tras permanecer algunos instantes cerca de la escena del accidente, el vehículo se retira lentamente de la zona. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que no se trató de un hecho aislado. Según lo expuesto en el programa, el mismo automóvil vuelve a aparecer en las cámaras cerca de la medianoche, realizando nuevamente un recorrido por el lugar.

Luego hay una segunda pasada de este mismo carro, ya casi al promediar las doce de la noche. Vuelve nuevamente sospechoso el carro”, señaló Medina. La conductora también hizo un llamado público para intentar identificar al propietario del vehículo o su matrícula, ya que hasta el momento el equipo periodístico no ha logrado distinguir la placa en las imágenes disponibles.

Me gustaría que nos ayuden a identificar la placa del carro o a quién pertenecería ese auto, porque nosotros hemos tratado infructuosamente de hacerlo, incluso ayudados por más cámaras de otros lados tratando de seguir el carro y no se puede distinguir la placa”, afirmó.

Las imágenes muestran que durante esa segunda pasada el vehículo nuevamente reduce la velocidad e incluso parece detenerse brevemente cerca del punto exacto donde ocurrió el atropello.

Pero miren, va, sobrepara en el lugar del accidente, justo ahí. Entonces, no sabemos si pertenece a algún familiar y luego se vuelve a ir”, comentó la periodista.

La situación se vuelve aún más extraña cuando, según el material revisado por el programa, el automóvil aparece nuevamente alrededor de las 12:30 de la madrugada. Aunque no se ha confirmado con absoluta certeza si se trata del mismo vehículo, el comportamiento sería muy similar. “Luego hay otro momento en que no estamos seguros si es el mismo carro, aunque parecería, con la misma actitud. Aparece como doce y media de la noche y con lo mismo, lento, como que mirando, viendo, no sabemos qué”, explicó Medina.

A esa hora de la madrugada, de acuerdo con lo señalado en el programa, ya no había presencia de patrulleros ni de equipos de emergencia en el lugar, lo que hace aún más llamativa la presencia del vehículo. “Porque ya a esa hora no había ni patrulleros. O sea, bien raro que alguien, de pronto, un curioso de por ahí, porque ni siquiera había salido en las noticias, no se sabía, pase de esa manera”, indicó la conductora.

El equipo del programa concluyó que al menos dos de las apariciones del vehículo corresponden con claridad al mismo automóvil, mientras que la tercera aún está siendo analizada para confirmar si se trata de la misma unidad. “Dos veces es que identificamos el mismo carro. No lo sabemos, pero son dos veces que identificamos el mismo carro y el tercero hemos estado tratando de dilucidar si se trataría del mismo automóvil”, explicó Medina.

Hermano de Lizeth aparece en la escena del crimen

Mientras el análisis de estas imágenes continúa, otro momento registrado por las cámaras también refleja el impacto emocional que la tragedia generó en la familia de la víctima. Las grabaciones muestran al hermano de Lizeth, Gino Marzano, recorriendo la zona en busca de pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

Según explicó Medina, las imágenes lo captan alrededor de las dos de la madrugada, cuando el joven regresa al lugar del accidente con la intención de encontrar evidencia.

Gino Marzano también aparece en estas cámaras, el hermano de Lisette. Aproximadamente cerca de las dos de la mañana pasa por ahí porque él está en la búsqueda de pruebas, está en la búsqueda de cámaras y pasa por ahí, sobrepara, pasa”, relató.

Las imágenes muestran cómo el joven se detiene en la zona e incluso baja del vehículo para revisar el lugar donde ocurrió el atropello. “Ahí él sobrepara, él baja del auto, él está buscando algo que le dé pruebas para saber qué es lo que realmente pasó allí con su hermana”, comentó Medina.

