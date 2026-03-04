Magaly Medina lamenta aplazamiento de prisión preventiva contra Adrián Villar: “La familia de Lizeth sigue esperando justicia”

El juez Adolfo Farfán Calderón anunció que la resolución sobre el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva se conocerá el 4 de marzo a las 21:00 horas. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La conductora de televisión Magaly Medina volvió este 3 de marzo a pronunciarse sobre el caso que ha conmocionado a la opinión pública peruana: la muerte de la deportista Lizeth Marzano, atropellada presuntamente por Adrián Alonso Villar Chirinos.

Durante su programa, la periodista lamentó que la familia de la joven aún tenga que seguir esperando una decisión judicial sobre el pedido de prisión preventiva, luego de que el magistrado decidiera aplazar nuevamente la lectura de la resolución.

El comentario de Medina se produjo luego de que el Poder Judicial informara que la audiencia realizada en el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima culminó sin que se anunciara el fallo sobre si Villar deberá afrontar la investigación en prisión preventiva. La expectativa era grande, pues se esperaba que ese mismo día se conociera la decisión del juez respecto al pedido formulado por el Ministerio Público, que solicita nueve meses de prisión preventiva contra el investigado.

Se postergó sentencia

Sin embargo, la jornada judicial terminó en suspenso. Ante esta situación, Magaly Medina abrió su programa explicando a su audiencia lo ocurrido durante la audiencia.

“Hoy no hubo una lectura de sentencia en el caso de Adrián Villar. No hubo, se postergó para el día de mañana”, señaló la conductora al iniciar su comentario sobre el proceso judicial que mantiene en vilo a la familia de la deportista.

La periodista explicó que el aplazamiento generó una profunda frustración, especialmente entre los familiares de la víctima, quienes siguen esperando una respuesta que les permita sentir que la justicia avanza. Para Medina, cada nueva postergación significa prolongar el dolor que vive la familia de Marzano desde el trágico accidente.

Magaly Medina lamenta aplazamiento de prisión preventiva contra Adrián Villar

“Lamentamos profundamente que la familia de Lizeth Marzano tenga que seguir esperando día por día algo que les dé consuelo. Algo que apague un poco el dolor que tienen en su corazón, ese inmenso dolor”, expresó.

El caso ha generado una fuerte repercusión mediática y social desde que se conoció la muerte de la deportista, quien perdió la vida tras ser atropellada en circunstancias que actualmente son materia de investigación. Desde entonces, familiares, amigos y seguidores han pedido que el proceso avance con rapidez y que se determinen responsabilidades.

¿Qué dijo Adrián Villar?

Durante la audiencia judicial, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando el propio Adrián Villar tomó la palabra para referirse a lo ocurrido y ofrecer disculpas por el trágico desenlace. En su intervención, el investigado describió el momento del accidente con una frase que generó impacto.

“Mi cabeza me decía que pare, mi cuerpo no obedecía”, manifestó Villar durante la audiencia, al referirse al instante previo al atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano.

Las palabras del investigado se produjeron mientras el juez evaluaba el pedido de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para que Villar enfrente el proceso recluido en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones.

Sin embargo, pese a que la audiencia se desarrolló con normalidad, el juez decidió postergar nuevamente la lectura de la resolución, lo que prolonga la incertidumbre en torno al caso.

El magistrado encargado del proceso, Adolfo Fernando Farfán Calderón, informó que su decisión será anunciada en una nueva sesión programada para el miércoles 4 de marzo a las 21:00 horas. Con ello, se trata de la segunda postergación de la lectura del fallo sobre el pedido fiscal.

