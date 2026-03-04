Juez pide intervención del hermano de Lizeth Marzano en audiencia de prisión contra Adrián Villar, pero abogado lo frena

Un magistrado del Poder Judicial insiste en la importancia de escuchar a la parte agraviada, representada por el hermano de la víctima, en un caso de accidente de tránsito. Sin embargo, la defensa argumenta que la situación emocional impide su intervención | Justicia TV

El juez Adolfo Fernando Farfán, titular del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, pidió este martes la intervención del hermano de la deportista Lizeth Marzano durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, conductor del vehículo que la impactó y causó la muerte.

Durante la sesión, el magistrado sugirió la participación de Gino Marzano y preguntó a su defensa si estaba presente o si había manera de contactarlo. “La fórmula que yo planteo dentro de la audiencia son salomónicas. Entonces, vamos a seguir en esa línea y vamos a consultarle al abogado. ¿Está presente algún familiar con usted?”, comentó.

El letrado respondió que no, pero el juez insistió en la posibilidad de una intervención remota: “¿Queda alguna posibilidad de que se puedan vincular vía telefónica?”, consultó.

No obstante, el defensor explicó que resultaba “un poco complicado” debido a la situación anímica que enfrenta su patrocinado en su camino de búsqueda de justicia. “Como le digo, señor magistrado, lamentablemente, él se encuentra en un estado anímico bastante delicado y no creo que tengan la oportunidad de verlo”, indicó.

Durante una audiencia virtual, un joven acusado de un grave crimen se enfrenta a las preguntas del juez. Escucha sus palabras de arrepentimiento y el pedido de perdón a la familia de la víctima, Lizeth. "Estoy profundamente arrepentido", declara.

El magistrado replicó que le hubiera gustado su intervención, tras lo cual cedió la palabra a otros presentes. “Quería dejar a esa salvedad para que puedan darse cuenta de que este tribunal tiene toda la voluntad de escuchar a las partes. […] Pero si no se puede, entonces vamos a tener que correr traslado a la otra parte. Sin objeciones, ¿no?”, consultó, a lo que el abogado concluyó que no había problema.

