EN VIVO se define prisión preventiva de Adrián Villar: audiencia por caso de muerte de Lizeth Marzano

El caso Adrián Villar suma interrogantes luego de que el comandante general de la Policía y el exabogado Jefferson Moreno presentaran versiones opuestas sobre un viaje a Cajamarca.

Adrián Villar Chirinos, de 21 años, es investigado por el homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras atropellar mortalmente a la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea, en la avenida Camino Real (San Isidro).

Según la Fiscalía, Villar atropelló a la víctima mientras entrenaba de madrugada y huyó sin auxiliarla, causándole un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en su muerte horas después; elementos como videos de cámaras, necropsia y actas policiales respaldan la acusación.

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima inició la audiencia de prisión preventiva el domingo 1 de marzo, suspendida parcialmente por 24 horas a pedido de la nueva defensa de Villar, liderada por el abogado César Nakazaki, para preparar argumentos contra los 9 meses solicitados por el fiscal Henry Santiago Zavaleta. Previamente, Villar estuvo detenido preliminarmente 72 horas, entregó su vehículo y pasaportes, e incluso admitió responsabilidad en un video, aunque la familia de la víctima exige la máxima sanción por falta de arraigo y riesgo de fuga.

Hoy martes 3 de marzo a las 15:00 horas se reanuda la audiencia virtual ante el juez Adolfo Farfán Calderón, quien decidirá si se impone la prisión preventiva durante la investigación; la familia de Marzano y la Fiscalía insisten en graves elementos de convicción, mientras la defensa busca alternativas como terminación anticipada o pena suspendida.