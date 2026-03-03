EN VIVO se define prisión preventiva de Adrián Villar: audiencia por caso de muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar Chirinos, de 21 años, es investigado por el homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras atropellar mortalmente a la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea, en la avenida Camino Real (San Isidro).
Según la Fiscalía, Villar atropelló a la víctima mientras entrenaba de madrugada y huyó sin auxiliarla, causándole un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en su muerte horas después; elementos como videos de cámaras, necropsia y actas policiales respaldan la acusación.
El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima inició la audiencia de prisión preventiva el domingo 1 de marzo, suspendida parcialmente por 24 horas a pedido de la nueva defensa de Villar, liderada por el abogado César Nakazaki, para preparar argumentos contra los 9 meses solicitados por el fiscal Henry Santiago Zavaleta. Previamente, Villar estuvo detenido preliminarmente 72 horas, entregó su vehículo y pasaportes, e incluso admitió responsabilidad en un video, aunque la familia de la víctima exige la máxima sanción por falta de arraigo y riesgo de fuga.
Hoy martes 3 de marzo a las 15:00 horas se reanuda la audiencia virtual ante el juez Adolfo Farfán Calderón, quien decidirá si se impone la prisión preventiva durante la investigación; la familia de Marzano y la Fiscalía insisten en graves elementos de convicción, mientras la defensa busca alternativas como terminación anticipada o pena suspendida.
La fiscal Yanet Roller, representante del Ministerio Público, sostuvo que la prueba de alcoholemia de Adrián Villar fue realizada 8 horas después del atropello a Lizeth Marzano
La representante del Ministerio Público reveló que el celular de Adripan Villar fue manipulado. “Se ha borrado información”, sostuvo
César Nakasaki sostiene en audiencia que a Adrián Villar le correspondería solo 4 años 6 meses de cárcel, porque “no se justifica el requisito de la pena probable de más de cinco años”
El fiscal detalló ante el juzgado que la conducta del imputado configura un concurso ideal entre los delitos de fuga del lugar del accidente y omisión de socorro, cuya sanción máxima es de 4 años de prisión, y un concurso real con el delito de homicidio culposo, lo que eleva la prognosis de la pena hasta los 8 años de privación de libertad, superando así el umbral exigido por la norma procesal para la prisión preventiva.
La Fiscalía hizo hincapié en la conducta posterior del investigado, quien, tras el atropello, no se detuvo a auxiliar a la víctima y huyó del lugar a gran velocidad, incluso pasándose las luces rojas de los semáforos. Basándose en imágenes de cámaras de videovigilancia, el fiscal sostuvo que el imputado regresó a su domicilio, se cambió de ropa y coordinó acciones con familiares para salir en otro vehículo, evidenciando una estrategia deliberada para evitar ser identificado durante el plazo de flagrancia.
Finalmente, el fiscal advirtió un grave peligro de obstaculización, señalando la existencia de una “estructura familiar obstaculizadora” que dificultó que el imputado se ponga a derecho y ocasionó la pérdida de diligencias urgentes como el dosaje etílico.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público precisó que los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2026, alrededor de las 23:20 horas. Según la imputación, el investigado conducía un vehículo Chevrolet por la avenida Camino Real, en San Isidro, cuando realizó un cambio intempestivo de carril en diagonal hacia la derecha, invadiendo la berma e impactando por la espalda a la agraviada, quien se encontraba realizando ejercicio físico.
Como consecuencia del fuerte impacto, la víctima fue proyectada varios metros y falleció horas después, a las 00:08 del 18 de febrero, en el hospital Casimiro Ulloa debido a un traumatismo encéfalo craneano. La conducta del imputado ha sido subsumida por el Ministerio Público en tres tipos penales: homicidio culposo (artículo 111 del Código Penal, agravado por inobservancia de reglas de tránsito), omisión al socorro (artículo 126) y fuga del lugar de accidente de tránsito (artículo 408).
El responsable de la muerte de la deportista Lizeth Marzano, Adrián Villar Chirinos, habría eliminado de su celular las comunicaciones con Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, luego del accidente de tránsito que protagonizó.
La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos se reanudó este martes 3 de marzo en el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. La diligencia, que había comenzado la noche anterior a las 20:00 y fue suspendida, es transmitida en vivo por Justicia TV, canal institucional del Poder Judicial. Villar Chirinos es investigado por el delito de homicidio culposo y otros cargos en perjuicio de la deportista Lizeth Marzano Noguera.
El conductor, de 21 años, permanece bajo custodia en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional en La Victoria, tras agotar el plazo de 72 horas de detención preliminar. Según la investigación, el accidente se produjo el 17 de febrero en San Isidro, cuando Marzano Noguera fue embestida mientras entrenaba. Villar Chirinos se dio a la fuga luego del hecho.
Día clave. Este martes 3 de marzo, la investigación por la muerte de Lizeth Marzano tenía previstas dos diligencias fundamentales: la declaración de la periodista Marisel Linares y la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar.
La defensa legal de Adrián Villar colocó el eje del debate en un punto preciso: el propio acusado reconoce su responsabilidad penal por el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. El abogado César Nakazaki afirmó que el joven aceptó los delitos y que la discusión no gira en torno a su inocencia, sino a la pena que debe imponerse conforme a la ley.
