Perú

Juez descoloca a Adrián Villar: “¿Por qué no atendiste (a Lizeth Marzano)? ¿Por qué huiste? ¿Qué pasó por tu cabeza?"

Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva en su contra por la muerte de Lizeth Marzano, Adrián Villar admitió responsabilidad y expresó arrepentimiento ante el juez Adolfo Farfán

Guardar
Durante una audiencia virtual, un joven acusado de un grave crimen se enfrenta a las preguntas del juez. Escucha sus palabras de arrepentimiento y el pedido de perdón a la familia de la víctima, Lizeth. "Estoy profundamente arrepentido", declara.

El juez Adolfo Fernando Farfán, titular del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, interrogó este martes a Adrián Villar al cierre de la audiencia en la que se evalúa el pedido de nueve meses de prisión preventiva por causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Villar se mostró visiblemente nervioso y descolocado cuando el magistrado señaló que quería escucharlo al ser el encargado de decidir sobre su situación jurídica, dado que “existen elementos graves y fundados”.

“Lo único que tengo que decir es perdón, perdón y mil veces perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias, y estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia. Por eso acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir. Perdón. Eso es todo”, afirmó.

El juez formuló entonces una seguidilla de preguntas: “¿Qué pasó por tu cabeza cuando hiciste eso, por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? ¿Por qué huiste? ¿Qué te pasó? ¿En qué estabas pensando?”.

Durante la audiencia de prisión preventiva, Adrián Villar pidió perdón a la familia de Lizeth Marzano. "Acepto mi responsabilidad y estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir", declaró ante el juez.

Villar, acusado de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, replicó de manera dubitativa: “Tuve... No sé qué me pasó. De verdad, no sé qué me pasó. No sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar. No, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo”, dijo.

Al finalizar la sesión, el juez aplazó la resolución para las 21:00 horas de este miércoles, al argumentar que “son tres audiencias de prisión preventiva que debo atender en la próxima hora”. El Ministerio Público no presentó objeciones y la defensa estuvo conforme.

Marzano, seleccionada de apnea (buceo libre), trotaba junto a la vereda en las inmediaciones de la avenida Camino Real la noche del martes 17 de febrero, frente a la sede de Lima Golf Club (San Isidro) cuando fue embestida por el vehículo conducido por el joven, quien se dio a la fuga.

Horas después del accidente mortal, Villar acudió a la vivienda de su entonces pareja, la influencer Francesca Montenegro, quien le ofreció ayuda legal.

Farfán cuestionó a Villar sobre
Farfán cuestionó a Villar sobre sus motivos para no auxiliar a la víctima y abandonar el lugar del accidente. Villar respondió de forma dubitativa, señalando que no supo qué le pasó en ese momento y que no pudo controlar sus acciones

“Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, siempre, pero buen abogado es. Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce. Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos”, se lee en una de las conversaciones reveladas el último fin de semana por Cuarto Poder.

La influencer es hija del abogado Juan Montenegro, quien se reunió con familiares del joven tras el accidente para definir una posible estrategia legal una vez vencido el tiempo de flagrancia, acción por la que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) analiza eventuales sanciones, incluida la expulsión, por presunto encubrimiento.

Los chats también revelan que la madre de Villar, Marcela Chirinos, le pidió no tratar de librarse de la situación y le aconsejó actuar con honestidad. “Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto, solo hay que afrontarlo con la verdad y valentía”, le escribió.

“Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes. Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo estaré acompañándote en todo. Cualquier decisión, necesito que me avisen”, agregó.

Temas Relacionados

Adrián Villarperu-noticiasLizeth MarzanoPoder Judicial

Más Noticias

Juez pide intervención del hermano de Lizeth Marzano en audiencia de prisión contra Adrián Villar, pero abogado lo frena

El magistrado Adolfo Fernando Farfán solicitó la participación de Gino Marzano en la audiencia de prisión preventiva contra el imputado por la muerte de la deportista. Sin embargo, su defensa argumentó que el estado anímico del familiar impedía su intervención

Juez pide intervención del hermano

Fuertes lluvias provocan colapso de histórica iglesia en el centro poblado de Shupluy en Áncash

Derrumbes, huaicos y erosión afectaron vías, puentes y viviendas en provincias como Huaraz, Recuay, Carhuaz y Asunción, mientras autoridades coordinan acciones de respuesta

Fuertes lluvias provocan colapso de

Día Mundial de la Obesidad: la alerta global por una enfermedad crónica en expansión

Cada 4 de marzo se conmemora esta fecha para reconocer esta condición como enfermedad crónica, promover su prevención y exigir políticas públicas que frenen su avance en todos los continentes

Día Mundial de la Obesidad:

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

Gremio de mypes llamó a protestar ante el ministerio tras denunciar corrupción en el programa estatal. Exigen la salida de dos funcionarios y medidas de apoyo concretas para el sector

Convocan a plantón frente al

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Convocan a plantón frente al

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

Delia Espinoza afronta nueva inhabilitación este 12 de marzo: Congreso debatirá denuncia constitucional en su contra

Piden a José María Balcázar que todas sus reuniones sean transmitidas en vivo: “La transparencia es una obligación”

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams logró sold out

Robbie Williams logró sold out en Lima y fans piden segunda fecha en Arena 1 Park

Padre de Francesca Montenegro revela prioridad para la familia de Adrián Villar: “Preocupados en que Marisel no pierda el trabajo”

Marisel Linares, Adrián Villar y su papá fueron al lugar donde falleció Lizeth Marzano: el video que Magaly TV: La Firme mostrará esta noche

Periodista Marisel Linares llamó a César Nakasaki horas después del atropello a Lizeth Marzano: "La conocía de los programas"

Gino Marzano, hermano de Lizeth, agradece muestras de cariño y clama justicia: “Esto no se trata solo de nosotros, sino de todo el Perú”

DEPORTES

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación

Felipe Vizeu no se considera “en deuda” con Sporting Cristal por su discreto aporte goleador: “Estoy siempre mejorando”

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”