Perú

Marisel Linares, Adrián Villar y su papá fueron al lugar donde falleció Lizeth Marzano: el video que Magaly TV: La Firme mostrará esta noche

Las cámaras de seguridad de San Isidro los captaron llegando al sitio donde ocurrió el fatal atropello de la deportista, según lo adelantó el programa de espectáculos

Guardar
El popular programa Magaly TV:
El popular programa Magaly TV: La Firme promete imágenes nunca vistas que muestran a Marisel Linares y al padre de Adrián Villar llegando al lugar del trágico accidente que conmocionó a la comunidad deportiva (Facebook)

La edición de esta noche de Magaly TV: La Firme presentará grabaciones inéditas de las cámaras de seguridad en San Isidro. En dichas imágenes, se observa la llegada de Marisel Linares, Adrián Villar, y el padre del joven al lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano, minutos después del incidente.

El registro visual, que será difundido en exclusiva en el programa nocturno, muestra cómo la camioneta en la que se desplazaban ambos se acercó a la escena del accidente cerca de la una y cincuenta de la madrugada.

La producción del programa, conducido por Magaly Medina, ha remarcado que las imágenes evidencian la presencia de los allegados de Villar en el sitio, en un contexto donde la defensa del conductor sostuvo inicialmente que no tenía conocimiento de lo sucedido.

“Estos videos aportan elementos significativos para la investigación”, anticipó el equipo periodístico del espacio televisivo, que se ha caracterizado por su cobertura exhaustiva de casos policiales de alto perfil.

El avance de la emisión ha despertado expectativa en redes sociales, donde usuarios cuestionan la actuación de las autoridades y la prontitud con la que se recabaron pruebas fundamentales para esclarecer los hechos.

Qué pasó con Lizeth Marzano

La revelación de estas grabaciones promete aportar detalles claves para entender los movimientos de los allegados a Adrián Villar después del atropello que acabó con la vida de la destacada deportista peruana (ATV / Magaly TV: La Firme)

El 17 de febrero de 2026, Lizeth Marzano fue impactada por un vehículo conducido por Adrián Villar en la intersección de la avenida Javier Prado y la cuadra 8 de Camino Real. Según testimonios recogidos por medios locales, el conductor abandonó la escena sin prestar auxilio. Testigos presenciales relataron que Marzano permaneció consciente durante aproximadamente media hora antes de ser trasladada en ambulancia al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, donde poco después se confirmó su deceso.

La deportista, de 30 años, era reconocida en el ámbito nacional por sus logros en apnea y pesca submarina. Su muerte provocó muestras de dolor y pedidos de justicia tanto de la comunidad deportiva como de familiares y amigos.

La reacción pública se intensificó cuando se conoció que la detención de Villar ocurrió varios días después del accidente, en medio de cuestionamientos por supuestas irregularidades en la investigación policial y la filtración de conversaciones privadas entre el conductor y su madre.

El caso se ha mantenido en la agenda pública por el seguimiento mediático y el reclamo de una investigación transparente por parte de colectivos ciudadanos.

Cómo va el proceso judicial

Al 3 de marzo de 2026, el proceso judicial contra Adrián Villar se permanece en etapa preliminar. El 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó para esta tarde la audiencia decisiva sobre el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, que exige nueve meses de reclusión provisional mientras avanzan las investigaciones.

La defensa de Villar, encabezada por el abogado César Nakazaki, ha solicitado la reprogramación de la audiencia para analizar el expediente completo. Nakazaki declaró que su cliente “acepta la responsabilidad en el atropello”, aunque discrepa con la calificación del delito propuesta por el Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene la hipótesis de homicidio doloso por omisión impropia, al considerar que Villar no auxilió a la víctima y abandonó el lugar del siniestro. Por su parte, la defensa explora la posibilidad de acogerse a beneficios legales que le permitan evitar una medida de prisión efectiva.

El desarrollo de la audiencia y la expectativa por la decisión judicial mantienen la atención de la opinión pública, que sigue de cerca cada avance del expediente. El caso genera debate en torno al acceso a la justicia y a la actuación de las autoridades en accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly TV: La FirmeLizeth MarzanoMarisel LinaresAdrián Villarperu–entretenimiento

Más Noticias

Desabastecimiento de combustible en Perú: ¿Autos con GNV pueden cargar con GLP?

La emergencia por falta de gas natural vehicular dejó a miles de conductores en Lima y Callao buscando alternativas

Desabastecimiento de combustible en Perú:

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

La congresista y candidata a la vicepresidencia por Avanza País reconoció desconocer cifras clave sobre acceso a servicios básicos durante una entrevista en la que también se refirió a su patrimonio

Congresista Adriana Tudela admite ignorar

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del clima

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

El líder de Podemos Perú publicó una imagen junto al exministro y su esposa, la también candidata al Senado, Juanita de Urresti. Anunció que el militar se sumará a la campaña como experto en seguridad

Daniel Urresti salió en libertad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Adriana Tudela admite ignorar

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

Delia Espinoza afronta nueva inhabilitación este 12 de marzo: Congreso debatirá denuncia constitucional en su contra

Piden a José María Balcázar que todas sus reuniones sean transmitidas en vivo: “La transparencia es una obligación”

Ministra Lily Vásquez, denunciada por maltrato laboral: cinco empleados la acusaron y el caso sigue bajo investigación

ENTRETENIMIENTO

Periodista Marisel Linares llamó a

Periodista Marisel Linares llamó a César Nakasaki horas después del atropello a Lizeth Marzano: "La conocía de los programas"

Gino Marzano, hermano de Lizeth, agradece muestras de cariño y clama justicia: “Esto no se trata solo de nosotros, sino de todo el Perú”

Giacomo Benavides anuncia el inminente retorno de Zaca TV: “¿Y si les digo qué día es?”

Notario revela detalle en sello que evidenciaría falsificación en documento de Marisel Linares sobre donación del vehículo a Adrián Villar

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga: “Por nueva pareja”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas confiesa que

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Bassco Soyer no se cansa: festeja distinción MVP en Liga Revelação con una actuación goleadora ante UD Leiria

¿La selección de Irán puede retirarse del Mundial 2026? Los posibles escenarios tras conflicto con Estados Unidos en Medio Oriente

Los millonarios montos que la selección de Irán tendría que pagar en caso se retire del Mundial 2026 tras conflicto con Estados Unidos