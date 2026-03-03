Marisel Linares, Adrián Villar y su papá fueron al lugar donde falleció Lizeth Marzano: el video que Magaly TV: La Firme mostrará esta noche

El popular programa Magaly TV: La Firme promete imágenes nunca vistas que muestran a Marisel Linares y al padre de Adrián Villar llegando al lugar del trágico accidente que conmocionó a la comunidad deportiva (Facebook)

La edición de esta noche de Magaly TV: La Firme presentará grabaciones inéditas de las cámaras de seguridad en San Isidro. En dichas imágenes, se observa la llegada de Marisel Linares, Adrián Villar, y el padre del joven al lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano, minutos después del incidente.

El registro visual, que será difundido en exclusiva en el programa nocturno, muestra cómo la camioneta en la que se desplazaban ambos se acercó a la escena del accidente cerca de la una y cincuenta de la madrugada.

La producción del programa, conducido por Magaly Medina, ha remarcado que las imágenes evidencian la presencia de los allegados de Villar en el sitio, en un contexto donde la defensa del conductor sostuvo inicialmente que no tenía conocimiento de lo sucedido.

“Estos videos aportan elementos significativos para la investigación”, anticipó el equipo periodístico del espacio televisivo, que se ha caracterizado por su cobertura exhaustiva de casos policiales de alto perfil.

El avance de la emisión ha despertado expectativa en redes sociales, donde usuarios cuestionan la actuación de las autoridades y la prontitud con la que se recabaron pruebas fundamentales para esclarecer los hechos.

Qué pasó con Lizeth Marzano

La revelación de estas grabaciones promete aportar detalles claves para entender los movimientos de los allegados a Adrián Villar después del atropello que acabó con la vida de la destacada deportista peruana (ATV / Magaly TV: La Firme)

El 17 de febrero de 2026, Lizeth Marzano fue impactada por un vehículo conducido por Adrián Villar en la intersección de la avenida Javier Prado y la cuadra 8 de Camino Real. Según testimonios recogidos por medios locales, el conductor abandonó la escena sin prestar auxilio. Testigos presenciales relataron que Marzano permaneció consciente durante aproximadamente media hora antes de ser trasladada en ambulancia al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, donde poco después se confirmó su deceso.

La deportista, de 30 años, era reconocida en el ámbito nacional por sus logros en apnea y pesca submarina. Su muerte provocó muestras de dolor y pedidos de justicia tanto de la comunidad deportiva como de familiares y amigos.

La reacción pública se intensificó cuando se conoció que la detención de Villar ocurrió varios días después del accidente, en medio de cuestionamientos por supuestas irregularidades en la investigación policial y la filtración de conversaciones privadas entre el conductor y su madre.

El caso se ha mantenido en la agenda pública por el seguimiento mediático y el reclamo de una investigación transparente por parte de colectivos ciudadanos.

Cómo va el proceso judicial

Al 3 de marzo de 2026, el proceso judicial contra Adrián Villar se permanece en etapa preliminar. El 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó para esta tarde la audiencia decisiva sobre el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía, que exige nueve meses de reclusión provisional mientras avanzan las investigaciones.

La defensa de Villar, encabezada por el abogado César Nakazaki, ha solicitado la reprogramación de la audiencia para analizar el expediente completo. Nakazaki declaró que su cliente “acepta la responsabilidad en el atropello”, aunque discrepa con la calificación del delito propuesta por el Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene la hipótesis de homicidio doloso por omisión impropia, al considerar que Villar no auxilió a la víctima y abandonó el lugar del siniestro. Por su parte, la defensa explora la posibilidad de acogerse a beneficios legales que le permitan evitar una medida de prisión efectiva.

El desarrollo de la audiencia y la expectativa por la decisión judicial mantienen la atención de la opinión pública, que sigue de cerca cada avance del expediente. El caso genera debate en torno al acceso a la justicia y a la actuación de las autoridades en accidentes de tránsito con consecuencias fatales.