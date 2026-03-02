Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia

La escalada entre EEUU e Irán golpea a los mercados globales y empuja el precio del petróleo a su mayor salto en meses (AP Foto/Leo Correa)

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán disparó una ola de ventas en los principales mercados financieros. Los futuros de las bolsas estadounidenses abrieron en rojo, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 perdiendo cerca del 1% en las primeras horas de negociación en Asia. Las acciones australianas siguieron la tendencia y los operadores se alejaron de los activos de riesgo.

El índice Nikkei 225 de Tokio cayó 2,07% hasta los 57.628,07 puntos en las primeras horas de este lunes.

El caso del petróleo, los contratos de referencia llegaron a subir hasta un 13% ante el temor a una interrupción en el suministro global tras los ataques y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial.

El West Texas Intermediate (WTI) avanzó 7,3% hasta los USD 71,94 el barril en la primera jornada. El oro, tradicional activo de refugio, subió un 1,5% hasta los USD 5.357,53 la onza.

En las divisas, el dólar estadounidense repuntó y el franco suizo mostró ligeros avances frente a las principales monedas. El euro cedió 0,3% y el yen japonés cayó 0,2% frente al dólar, mientras el dólar australiano y el yuan se depreciaron en un entorno de aversión al riesgo. Los bonos soberanos de Australia y Nueva Zelanda, considerados seguros, ganaron terreno en la apertura de sus mercados.

El oro, tradicional activo de refugio, subió un 1,5% hasta los USD 5.357,53 la onza (REUTERS/Francis Kokoroko/Foto de archivo)

La tensión en Medio Oriente llegó en un momento de alta sensibilidad para las bolsas, que recientemente experimentaron la mayor caída mensual desde abril.

“Los ataques liderados por Estados Unidos en Irán han impulsado los precios del petróleo y reavivado el riesgo geopolítico”, señaló Adam Hetts, jefe global de Multi-Activos en Janus Henderson.

“Por ahora, los mercados descuentan un conflicto limitado, pero si la escalada se prolonga, el impacto puede ser mayor. En estos momentos, la diversificación y la visión de largo plazo son esenciales", dijo.

Según Bloomberg Economics, un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría empujar el precio del petróleo hasta los USD 108, con consecuencias directas en la inflación global. El tráfico de petroleros ya está prácticamente detenido y tres barcos fueron atacados cerca del Golfo Pérsico, lo que refuerza el temor a una escasez de suministro.

Irán, por su parte, ha dicho que no busca cerrar formalmente el paso, pero el efecto en las rutas y los seguros ya encarece el flujo de crudo.

El temor a un corte en el suministro de crudo y el cierre del estrecho de Ormuz genera volatilidad en los principales índices y en las divisas mundiales (REUTERS/Archivo)

“La situación complica aún más un momento frágil para los mercados, que ya estaban nerviosos por la inteligencia artificial y posibles tensiones en el crédito”, advirtió Dec Mullarkey, director en SLC Management. El alza de los precios de las materias primas podría forzar liquidaciones adicionales de acciones si los inversores deciden reducir su exposición al riesgo.

Ajay Rajadhyaksha, jefe global de investigación de Barclays, advirtió que aún no es momento de comprar la baja: “El riesgo-recompensa no parece atractivo. Si las acciones caen más de 10%, será hora de comprar, pero aún no”, afirmó.

El salto del petróleo también altera la dinámica de los bonos del Tesoro: si bien la búsqueda de refugio suele bajar los rendimientos, un shock inflacionario por el crudo puede presionar al alza los tipos.

En el detalle de la jornada, el S&P 500 cayó 0,8% hacia las 8:13 de la mañana en Tokio y el índice australiano S&P/ASX 200 retrocedió 0,4%. En monedas, el euro bajó a USD 1,1781, el yen cayó a 156,35 por dólar y el yuan offshore a 6,8771. Bitcoin y Ether subieron levemente. El oro sumó 1,5% y el petróleo se disparó hasta 13% en el arranque de la semana marcada por la guerra y la tensión en el Golfo.

(Con información de AFP y EFE)