A cuánto puede llegar el dólar en marzo de 2026 sin que intervenga el Gobierno

El techo de la banda cambiaria se mueve en base a la inflación, que limita el punto máximo al que puede ascender el dólar sin intervención oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de enero de 2026 alcanzó el 2,9%, lo que representó una suba de 0,1 puntos porcentuales frente a diciembre. A partir de ese registro y con la aplicación de la actualización de las bandas cambiarias, es posible calcular el valor máximo que el dólar podría alcanzar en marzo de 2026 sin intervención oficial.

El sistema implementado por el equipo económico desde comienzos de año establece que el límite superior del tipo de cambio mayorista se ajusta en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado de forma mensual por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Para este cálculo, se utiliza el dato más reciente disponible del organismo, lo que genera un rezago de dos meses en la actualización.

Dólar: hasta dónde puede subir sin intervención oficial

Con los datos oficiales y teniendo en cuenta el cierre de enero, el techo de la banda cambiaria para el final de marzo se ubicará en alrededor de los 1.654 pesos. Este máximo irá cambiando a lo largo del año según la evolución de la inflación.

“Conocida la inflación de enero, el techo de la banda para fines de marzo será de 1.654 pesos”, estimó el analista financiero Christian Buteler. Si se toman como referencia los $1.395 actuales de la cotización oficial, el tipo de cambio mayorista podría crecer 18,57% antes de que intervenga el BCRA.

En caso de que el dólar supere los $1.654 al cierre de marzo, la autoridad monetaria debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para que la cotización vuelva a ubicarse dentro de las bandas establecidas, cuyo objetivo central es reducir la volatilidad cambiaria, facilitar la acumulación de reservas y mejorar el control sobre el sector externo.

De todas maneras, el equipo económico, en principio, tomaría medidas antes de que el tipo de cambio toque el techo del esquema cambiario ya que una suba de más de 250 pesos podría aplicar presión sobre la dinámica inflacionaria. El lunes, el tope de las bandas cambiarias se ubicó en $1.611,54, lo que posicionó al tipo de cambio mayorista 216,54 pesos por debajo de ese valor. Esto equivale a una diferencia de 15,6% respecto del máximo permitido para la cotización.

Sigue la compra de dólares

El Banco Central encadenó 39 jornadas consecutivas con compra de divisas, tanto en el mercado cambiario como mediante acuerdos con contrapartes externas. El primer día hábil de marzo adquirió USD 70 millones, con lo cual el acumulado anual supera los 2.700 millones, cifra que representa cerca del 28% de la meta establecida para 2026.

En la denominada “fase 4” del programa económico, la autoridad monetaria realizó compras por USD 2.782 millones, de los cuales USD 1.555 millones corresponden solo a febrero. Para financiar estas adquisiciones, el Central emitió pesos sin esterilizar. Posteriormente, parte de esa liquidez fue absorbida por el Tesoro a través de colocaciones de deuda local, y en las últimas licitaciones evitó aumentar la cantidad de dinero en circulación.

Proyecciones oficiales indican que la compra neta de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el crecimiento de las reservas estará vinculado tanto al interés por la moneda local como al ingreso de dólares. Hasta el momento, el organismo ya superó más de una cuarta parte del objetivo anual.

A la vez, la entidad dispuso que el límite diario para las compras de divisas sea equivalente al 5% del volumen operado en el MLC. Además, comunicó que puede adquirir dólares fuera del segmento mayorista mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, lo que ayuda a disminuir las tensiones en el mercado.

Entre los factores que limitaron una mayor acumulación de reservas a lo largo del año figuran los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que adquirió divisas al BCRA para cumplir con sus obligaciones, reduciendo así el saldo disponible en las reservas.

Por otra parte, el ingreso de divisas que permitió estas compras del Central provino principalmente de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de emisiones de deuda por parte de empresas y gobiernos provinciales.