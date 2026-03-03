Más de 10 peruanos han sido evacuados de Israel por la embajada tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente

Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, representante del Perú en Israel, detalla las medidas tomadas tras el inicio de las hostilidades. Informa que no hay peruanos heridos y se está trabajando en la evacuación de turistas y trabajadores varados en la zona de conflicto. Fuente: Exitosa Noticias

Más de 10 peruanos han logrado ser evacuados de Jerusalén hacia Jordania en medio del intenso conflicto armado que sacude el Medio Oriente, tras la activación del estado de emergencia nacional en Israel y la restricción total de desplazamientos en todo su territorio. Así lo informó el embajador Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, representante del Perú en Israel.

La emergencia nacional fue decretada en Israel desde el sábado por la mañana, lo que implicó la paralización de casi todas las actividades laborales, escolares y universitarias, según relató Sánchez-Checa Salazar a Exitosa. Las medidas de seguridad recomiendan a la población permanecer en sus domicilios y cerca de refugios, evitando todo desplazamiento. En este escenario, el diplomático anunció que la evacuación de los peruanos se logró a través de Amán, en Jordania, ciudad donde los ciudadanos esperan conexiones hacia Madrid y, posteriormente, Lima.

El embajador destacó que no se han registrado víctimas ni heridos entre los miembros de la comunidad peruana en Israel, situación que atribuyó al monitoreo constante y al apoyo brindado tanto a residentes como a turistas afectados.

Actualmente, el aeropuerto internacional de Israel permanece cerrado y la mayoría de aerolíneas han cancelado sus vuelos indefinidamente, obligando a planificar alternativas de salida terrestre y aérea vía Egipto o Jordania. El espacio aéreo de estas dos naciones se mantiene abierto durante el día, lo que facilita la evacuación emergente por estas rutas. El embajador reconoció que se considera, como último recurso, la ruta marítima desde Haifa hasta Chipre, pero que aún no ha resultado necesaria.

Explosión causada por el impacto de un proyectil después de que Irán lanzó misiles contra Israel tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán, en Tel Aviv, Israel, 28 de febrero de 2026. REUTERS/Gideon Markowicz. EXCLUYE A ISRAEL

Los episodios de hostilidad han afectado a comunidades de peruanos en distintas zonas israelíes. Un reciente impacto de misil en Beersheba –donde reside un grupo importante de peruanos– dañó la vivienda de cuatro familias, aunque no se reportaron heridos. El gobierno israelí y la embajada peruana ya prestan asistencia a los afectados.

“La principal prioridad es ubicar a todos aquellos peruanos que requieran nuestro servicio y quienes no lo requieran también, para estar coordinados en caso de que tengamos que realizar algún operativo”, declaró Sánchez-Checa.

Preocupación por peruanos varados en Israel

Javier Martín Sánchez-Checa Salazar señaló que la mayor preocupación directiva se centra en peruanos que se encontraban de tránsito: turistas, familiares de residentes, visitantes ocasionales y quienes quedaron atrapados por el cierre de fronteras y suspensión de vuelos. Además, hay 23 trabajadores peruanos en diferentes servicios y dos futbolistas profesionales en la segunda división israelí, quienes ya fueron trasladados cerca de la frontera egipcia, a la espera de poder salir del país.

Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 3, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

La atención a la comunidad incluye asesoría permanente, información en tiempo real y la preparación de planes de evacuación para sectores vulnerables. El sistema de seguridad israelí, subrayó el embajador, está altamente desarrollado, y las instrucciones para los residentes recomendaban permanecer cerca de los refugios y, en lo posible, evitar todo traslado hasta nuevo aviso. La extensión del estado de emergencia hasta el jueves y la volatilidad de la coyuntura mantienen la posibilidad de nuevos operativos de evacuación, especialmente para casos que involucren riesgo inminente.

Las dificultades logísticas hacen de cada evacuación un operativo complejo. Al menor indicio, la embajada coordina de manera directa con Cancillería, gobiernos vecinos y aerolíneas disponibles para implementar las rutas abiertas. El impacto en localidades con presencia peruana, como Haifa, Ramle, Tel Aviv y Ashdod, es monitoreado constantemente debido a su proximidad con zonas de alto riesgo militar.

Más de 3.500 peruanos bajo amenaza por la crisis en Medio Oriente

La comunidad peruana en Israel asciende, según estimaciones del propio embajador, a unos 3.500 ciudadanos, entre residentes de segunda y tercera generación y trabajadores temporales. Las principales concentraciones se ubican en la ciudad portuaria de Haifa, en Ramle –cercana a Tel Aviv– y en Beersheba, al sur del país, en el desierto del Néguev y próxima a la frontera con Egipto y Jordania. También hay peruanos en Tel Aviv, Jerusalén y localidades menores, formando una red geográfica amplia y, en parte, dispersa.

Se observa una explosión cuando un misil iraní impacta directamente un edificio en Tel Aviv, Israel, el sábado 28 de febrero de 2026 (AP /Tomer Neuberg)

Sánchez-Checa Salazar explicó que la comunidad establecida participa en la vida israelí, incluso cumpliendo con el servicio militar obligatorio local. Añadió que, pese a la acostumbrada volatilidad de la región, se mantiene un monitoreo especial para identificar posibles situaciones de vulnerabilidad que ameriten futuras evacuaciones o protocolos de emergencia. Al menor cambio en el escenario bélico, la embajada puede activar operativos específicos para evacuar a peruanos residentes que resulten afectados.

El diplomático confirmó que toda la red se mantiene conectada a través de chats grupales y canales de información en tiempo real, con la alerta constante ante potenciales escaladas del conflicto.

Red de apoyo consular del Perú en Medio Oriente

Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +966 50 246 5198 (consulperu.ksa@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar: +974 5091 8673 (consuladoperudoha@gmail.com)

Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 (consulgeneral@peru.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto: (00 20) 122 733 0530 (consulper-elcairo@rree.gob.pe)

Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos: +971 54 212 0801 (official@embassyperu.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel: +972 52 705 0868 (consulado@embassyofperu.org.il)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait: +965 60042612 (peruconsul.kw@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 (peruvize@gmail.com)

