Daniel Urresti llama “patriota” a Hugo Bustíos tras salir libre: asegura que ahora buscará reivindicar su memoria

Tras su excarcelación por decisión del Tribunal Constitucional, Daniel Urresti anunció que su prioridad será la reivindicación del periodista Hugo Bustíos, a quien llamó “un patriota” y negó cualquier vínculo con el terrorismo. El exministro del Interior, cuya condena de 12 años por el asesinato del corresponsal de Caretas fue anulada por vicios procesales, regresó a la escena pública con un discurso que busca reformular la narrativa del crimen ocurrido en 1988.

En entrevista con Exitosa, aseguró que en prisión llegó a la “conclusión que lo primero que tenía que hacer cuando salga era reivindicar el nombre del señor Bustíos” y destacó que “fue un patriota”. Sostuvo que Bustíos no era un opositor al Ejército, sino un colaborador clave. “Gracias a información que él nos dio, se lograron operaciones exitosas contra Sendero”, destacó, con el fin de reiterar que no existía un móvil para que los militares quisieran eliminarlo, en un intento más por defenderse de las acusaciones.

Incluso, recordó que, como periodista, “publicó un solo artículo en Caretas y en ese artículo le daba duro a Sendero. Jamás instigó contra las Fuerzas Armadas ni contra la base de Castropampa”. Sus palabras fueron fuertemente cuestionadas en redes sociales, al recordar que fue sentenciado como uno de los responsables del crimen contra el periodista.

"Urresti llama a Hugo Bustíos un patriota, pero hay pruebas de que durante el CAI, el periodista era un elemento sumamente incómodo para los militares. De hecho, antes de su asesinato ya había sido detenido por 11 días“; ”¿El asesino reivindicando a la victima? Dios santo, en qué país vivimos"; “Pobre la familia del periodista asesinado, verse obligados a escuchar tremenda aberración de este asesino”, son algunos de los comentarios en la publicación hecha por el medio que lo entrevistó.

¿Por qué Daniel Urresti salió en libertad?

La liberación de Urresti fue consecuencia directa de la decisión del Tribunal Constitucional, que anuló la condena de 2023 al determinar que la figura de “delito de lesa humanidad” no podía aplicarse retroactivamente a los hechos ocurridos en 1988. El TC concluyó que el caso debía juzgarse como homicidio común bajo el Código Penal vigente en esa época, y que el plazo máximo de persecución penal ya había prescrito.

El fallo, que no constituye una absolución de fondo, dejó sin efecto la sentencia y la resolución suprema que la confirmaba, ordenando la excarcelación inmediata del exministro.

El asesinato de Hugo Bustíos, perpetrado el 24 de noviembre de 1988 en Ayacucho, es uno de los crímenes contra periodistas más emblemáticos de la historia reciente del Perú. Aunque Urresti ya no enfrenta cargos tras la anulación, la familia del periodista, organizaciones de prensa y sectores de derechos humanos insisten en que la verdad y la justicia aún están pendientes.

Sharmelí Bustíos, hija del reportero, sostuvo que el fallo no solo revierte una sentencia firme, sino que envía un mensaje devastador para los casos de periodistas asesinados en el país.

En entrevista con Caretas, lamentó que se siga “apostando a la impunidad cuando ya hay una sentencia firme”, y recordó que el magistrado Manuel Monteagudo dejó constancia en su voto de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. “Son violaciones de derechos humanos cometidas dentro de un contexto sistemático. Eso no puede ignorarse”, enfatizó.