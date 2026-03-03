Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

Daniel Urresti salió en libertad. | X

Daniel Urresti, sentenciado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, salió en libertad este martes por la tarde, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 12 años de prisión en su contra.

La noticia la dio el propio díder de Podemos Perú, José Luna, al publicar una foto junto a su hijo, el exministro y su esposa, la también candidata al Senado, Juanita de Urresti.

En la víspera, Aron Espinoza, candidato a diputado por Podemos Perú, calificó la excarcelación como una “buena noticia” e hizo un llamado a los seguidores de su partido para que se sumen a una bienvenida a Urresti. La cita es a las 18:00 horas en el Paseo Colón, donde el partido de José Luna está preparando un encuentro para celebrar la excarcelación de Urresti.

“Por fin, después de casi tres años, va a encontrar su libertad y va a caminar libremente por las calles. Nos referimos a Daniel Urresti. Invitamos a todos los militantes y simpatizantes del partido Podemos Perú en el Paseo Colón,nos acompañen a recibir a nuestro general y amigo Daniel Urresti”, expresó Espinoza en entrevista con Exitosa.

El excongresista reafirmó la intención del partido de José Luna de seguir trabajando con Urresti Elera, quien además viene desarrollando su plan de seguridad y sería, en un eventual gobierno de Podemos, el ministro del Interior.

“También tenemos un plan, que se llama Plan Urresti, donde hay un shock de cinco mil millones de inversión en el tema de seguridad”, agregó.

El Tribunal Constitucional anula la condena

El TC concluyó que la sentencia dictada en 2023 vulneró el principio de legalidad penal y que fue emitida cuando el plazo de prescripción por los hechos ocurridos en 1988 ya había vencido. En su análisis, estableció que no era posible aplicar de manera retroactiva la figura de crimen de lesa humanidad, ya que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor en el Perú recién en 2002.

Al no corresponder esa calificación, tampoco resultaba aplicable el régimen de imprescriptibilidad propio de los delitos de lesa humanidad. En consecuencia, el caso debía evaluarse como un delito común conforme al Código Penal vigente en 1988, cuyo plazo máximo de persecución penal ya había expirado cuando se emitió la condena. El Tribunal dejó sin efecto tanto la sentencia de abril de 2023 como la resolución suprema de julio de 2024 que la confirmó, y dispuso la excarcelación inmediata.

Daniel Urresti siempre negó haber participado de la muerte de Hugo Bustíos, pero el Poder Judicial lo condenó por dicho delito.

El fallo precisa que no se pronuncia sobre la responsabilidad penal en los hechos ni constituye una absolución, sino que determina que la privación de libertad carecía de sustento constitucional.

Caso Hugo Bustíos

El caso se remonta al 24 de noviembre de 1988, en Huanta, Ayacucho. Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, salió en motocicleta junto a su colega Eduardo Rojas Arce para investigar el asesinato de dos personas atribuido a Sendero Luminoso en la zona de Erapata.

En el lugar, una patrulla militar les impidió registrar imágenes y les indicó acudir al cuartel de Castropampa. Tras obtener autorización para continuar su labor, ambos fueron atacados a disparos cuando regresaban. Bustíos resultó gravemente herido y pidió a su compañero que se pusiera a salvo. Poco después, fue alcanzado por explosivos que detonaron en su cuerpo y le provocaron la muerte. Rojas Arce sobrevivió y declaró en los procesos judiciales posteriores que fueron militares quienes perpetraron el ataque.

En 2008, el coronel Víctor La Vera Hernández y el mayor Víctor Amador Vidal Sanbeto fueron sentenciados como autores materiales del asesinato. Años más tarde, la fiscalía acusó a Urresti —quien en 1988 era jefe de inteligencia en el cuartel de Castropampa y posteriormente fue ministro del Interior— primero como autor mediato y luego como coautor del crimen, en un juicio oral que se inició en 2015.