De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

El exministro del Interior, Daniel Urresti, reaparece en el local de Podemos Perú tras ser liberado por decisión del Tribunal Constitucional. En su discurso, reafirma su lealtad al partido y anuncia su compromiso de asumir el Ministerio del Interior si Pepe Luna gana la presidencia | Canal N

Daniel Urresti recuperó su libertad este martes tras la anulación de su condena de 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Pocas horas después de abandonar el centro penitenciario, el exministro se dirigió al Paseo Colón, sede principal de Podemos Perú, donde ofreció un discurso desafiante y cargado de anuncios políticos.

Ante una militancia que lo recibió entre ovaciones, Urresti dejó claro que su paso por prisión no ha mermado sus ambiciones electorales ni su vínculo con el partido de José Luna Gálvez. “Este es el centro de Podemos Perú, pero físicamente, porque mentalmente nunca me fui”, fueron sus primeras palabras al tomar el micrófono.

Calificó sus casi tres años de encierro como un “pequeño paréntesis” en su trayectoria y aseguró que regresa para quedarse. Su discurso no solo marcó su retorno a las calles, sino el inicio de su participación activa en la campaña presidencial del 2026, asegurando que marzo y abril serán los meses decisivos para definir quiénes pasarán a la segunda vuelta.

En su discurso, dedicó una parte central de su alocución a defender su inocencia y a cuestionar severamente al Poder Judicial. Con un tono enérgico, calificó el fallo que lo llevó a prisión en 2023 como uno de los episodios más cuestionables de la justicia peruana reciente. “La verdad te hará libre y en mi caso ha sido así. Lamentablemente, con una sentencia que tal vez es la más vergonzosa de las últimas décadas, unos jueces que prefirieron poner por delante la ideología y la política antes que la justicia, me condenaron”, sentenció.

Daniel Urresti salió en libertad y ofreció una conferencia de prensa.

El exgeneral insistió en que nunca existió una prueba directa que lo vinculara con el crimen de Huanta ocurrido en 1988. Dirigiéndose a los medios de comunicación, pidió que revisen la totalidad de la sentencia, afirmando que “nunca hubo una sola prueba” y que los magistrados “torcieron las leyes” para encarcelarlo.

“Me juzgaron por una cosa y me sentenciaron por otra. Si pretendieron con esto desanimarme, se equivocaron”, agregó, reafirmando que su voluntad de permanecer en el sector público permanece intacta.

El anuncio: Retorno al Ministerio del Interior

La parte más política de su intervención llegó al referirse a su rol en un eventual gobierno de José Luna. Urresti confirmó que su compromiso con Podemos Perú incluye liderar la lucha contra la criminalidad. “Si Podemos Perú asume la presidencia, yo estaré honrado en ser el ministro del Interior e impulsar el plan de seguridad ciudadana que hemos desarrollado”, anunció bajo los gritos de ‘Sí se puede’ de los simpatizantes.

Asimismo, confirmó que su trabajo intelectual no se detuvo tras las rejas. “Nunca me fui de Podemos Perú. Estuve trabajando, inclusive desde prisión”, confesó, haciendo referencia al “Plan Urresti” que, según voceros del partido, contempla una inversión de 5,000 millones de soles en seguridad.

Daniel Urresti salió en libertad. | X

¿Por qué Daniel Urresti salió en libertad?: Las claves del fallo del TC

La liberación de Daniel Urresti no responde a una sentencia de inocencia sobre el fondo del asesinato de Hugo Bustíos, sino a una decisión técnica del Tribunal Constitucional (TC) que detectó vicios procesales insubsanables en la condena de 12 años dictada en 2023. Estos son los tres fundamentos que permitieron su excarcelación inmediata:

No retroactividad de la Lesa Humanidad: El Poder Judicial condenó a Urresti calificando el crimen de 1988 como un “delito de lesa humanidad” para evitar que el caso prescribiera. Sin embargo, el TC determinó que esta figura no existía legalmente en el Perú en esa época y que el Estatuto de Roma recién entró en vigor en el país en 2002. Por tanto, no se podía aplicar una ley actual a un hecho del pasado de forma retroactiva.

Prescripción del delito común: Al anularse la calificación de “lesa humanidad”, el asesinato de Bustíos pasó a ser juzgado como un delito común (homicidio) bajo el Código Penal de 1988. Según el análisis del TC, el plazo máximo para que la justicia persiga y sentencie este tipo de delitos ya había vencido (prescrito) mucho antes de que se emitiera la condena el año pasado.

Vulneración del Principio de Legalidad: El máximo intérprete de la Constitución concluyó que los jueces “torcieron” la interpretación de las leyes para mantener vigente un caso que legalmente ya había caducado. Al no existir una base jurídica válida para sostener la pena, la privación de la libertad de Urresti fue declarada inconstitucional.