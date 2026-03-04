Perú

De la cárcel a la campaña: Daniel Urresti insistió en su inocencia y adelanta que será ministro del Interior de José Luna

Tras recuperar su libertad por un fallo del Tribunal Constitucional, el exministro reapareció en la sede de Podemos Perú. Aseguró que su sentencia fue “ideológica” y confirmó su retorno activo a la política de cara a las elecciones

Guardar
El exministro del Interior, Daniel Urresti, reaparece en el local de Podemos Perú tras ser liberado por decisión del Tribunal Constitucional. En su discurso, reafirma su lealtad al partido y anuncia su compromiso de asumir el Ministerio del Interior si Pepe Luna gana la presidencia | Canal N

Daniel Urresti recuperó su libertad este martes tras la anulación de su condena de 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Pocas horas después de abandonar el centro penitenciario, el exministro se dirigió al Paseo Colón, sede principal de Podemos Perú, donde ofreció un discurso desafiante y cargado de anuncios políticos.

Ante una militancia que lo recibió entre ovaciones, Urresti dejó claro que su paso por prisión no ha mermado sus ambiciones electorales ni su vínculo con el partido de José Luna Gálvez. “Este es el centro de Podemos Perú, pero físicamente, porque mentalmente nunca me fui”, fueron sus primeras palabras al tomar el micrófono.

Calificó sus casi tres años de encierro como un “pequeño paréntesis” en su trayectoria y aseguró que regresa para quedarse. Su discurso no solo marcó su retorno a las calles, sino el inicio de su participación activa en la campaña presidencial del 2026, asegurando que marzo y abril serán los meses decisivos para definir quiénes pasarán a la segunda vuelta.

En su discurso, dedicó una parte central de su alocución a defender su inocencia y a cuestionar severamente al Poder Judicial. Con un tono enérgico, calificó el fallo que lo llevó a prisión en 2023 como uno de los episodios más cuestionables de la justicia peruana reciente. “La verdad te hará libre y en mi caso ha sido así. Lamentablemente, con una sentencia que tal vez es la más vergonzosa de las últimas décadas, unos jueces que prefirieron poner por delante la ideología y la política antes que la justicia, me condenaron”, sentenció.

Daniel Urresti salió en libertad
Daniel Urresti salió en libertad y ofreció una conferencia de prensa.

El exgeneral insistió en que nunca existió una prueba directa que lo vinculara con el crimen de Huanta ocurrido en 1988. Dirigiéndose a los medios de comunicación, pidió que revisen la totalidad de la sentencia, afirmando que “nunca hubo una sola prueba” y que los magistrados “torcieron las leyes” para encarcelarlo.

Me juzgaron por una cosa y me sentenciaron por otra. Si pretendieron con esto desanimarme, se equivocaron”, agregó, reafirmando que su voluntad de permanecer en el sector público permanece intacta.

El anuncio: Retorno al Ministerio del Interior

La parte más política de su intervención llegó al referirse a su rol en un eventual gobierno de José Luna. Urresti confirmó que su compromiso con Podemos Perú incluye liderar la lucha contra la criminalidad. “Si Podemos Perú asume la presidencia, yo estaré honrado en ser el ministro del Interior e impulsar el plan de seguridad ciudadana que hemos desarrollado”, anunció bajo los gritos de ‘Sí se puede’ de los simpatizantes.

Asimismo, confirmó que su trabajo intelectual no se detuvo tras las rejas. “Nunca me fui de Podemos Perú. Estuve trabajando, inclusive desde prisión”, confesó, haciendo referencia al “Plan Urresti” que, según voceros del partido, contempla una inversión de 5,000 millones de soles en seguridad.

Daniel Urresti salió en libertad.
Daniel Urresti salió en libertad. | X

¿Por qué Daniel Urresti salió en libertad?: Las claves del fallo del TC

La liberación de Daniel Urresti no responde a una sentencia de inocencia sobre el fondo del asesinato de Hugo Bustíos, sino a una decisión técnica del Tribunal Constitucional (TC) que detectó vicios procesales insubsanables en la condena de 12 años dictada en 2023. Estos son los tres fundamentos que permitieron su excarcelación inmediata:

  • No retroactividad de la Lesa Humanidad: El Poder Judicial condenó a Urresti calificando el crimen de 1988 como un “delito de lesa humanidad” para evitar que el caso prescribiera. Sin embargo, el TC determinó que esta figura no existía legalmente en el Perú en esa época y que el Estatuto de Roma recién entró en vigor en el país en 2002. Por tanto, no se podía aplicar una ley actual a un hecho del pasado de forma retroactiva.
  • Prescripción del delito común: Al anularse la calificación de “lesa humanidad”, el asesinato de Bustíos pasó a ser juzgado como un delito común (homicidio) bajo el Código Penal de 1988. Según el análisis del TC, el plazo máximo para que la justicia persiga y sentencie este tipo de delitos ya había vencido (prescrito) mucho antes de que se emitiera la condena el año pasado.
  • Vulneración del Principio de Legalidad: El máximo intérprete de la Constitución concluyó que los jueces “torcieron” la interpretación de las leyes para mantener vigente un caso que legalmente ya había caducado. Al no existir una base jurídica válida para sostener la pena, la privación de la libertad de Urresti fue declarada inconstitucional.

Temas Relacionados

Daniel UrrestiPodemos PerúJosé Lunaperu-politica

Más Noticias

“Nadie está obligado a entregarse a la justicia”: La tesis de César Nakazaki para evitar prisión preventiva de Adrián Villar

El abogado sostuvo que la demora en la entrega del investigado no constituye obstrucción, sino el ejercicio de un derecho. Además, planteó que el homicidio culposo debe absorber los cargos de omisión y fuga, reduciendo la pena probable a menos de 5 años

“Nadie está obligado a entregarse

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El primer cruce de clubes peruanos tendrá lugar en el estadio Mansiche. El vencedor tendrá derecho a instalarse en la Fase de Grupos. Ambos, eso sí, se presentan con un ritmo liguero irregular

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Desabastecimiento de GNV podría extenderse a más de 14 días: aún no se controla fuga de gas en Camisea

La emergencia obligó a priorizar el suministro para hogares y transporte público, dejó sin GNV a miles de taxistas y disparó el costo de la electricidad, mientras el Gobierno admite que el plazo de recuperación depende de condiciones técnicas y climáticas aún inciertas

Desabastecimiento de GNV podría extenderse

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

La “Faraona de la Cumbia” cerró la puerta a una reconciliación con Leslie Shaw y afirmó que el tema está “enterrado” en su vida.

Marisol deja atrás polémica con

Recuperación de Gamarra: Municipalidad de Lima libera ocho cuadras de la av. Aviación tras operativo

Más de 2.000 efectivos y trabajadores municipales intervinieron una de las avenidas más importantes y congestionadas de la ciudad

Recuperación de Gamarra: Municipalidad de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno declara emergencia de 14

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

Mirtha Vásquez vende llaveros de Baby Yoda para financiar su campaña electoral y usuarios le advierten: “Te va a caer Indecopi”

Convocan a plantón frente al Ministerio de la Producción tras denuncias de corrupción en Compras a MyPerú

Congresista Adriana Tudela admite ignorar cifra de peruanos sin acceso a agua potable y precio del balón de gas: “No consumo”

Daniel Urresti salió en libertad tras casi 3 años preso: Podemos Perú alista conferencia de prensa en Paseo Colón

ENTRETENIMIENTO

Marisol deja atrás polémica con

Marisol deja atrás polémica con Leslie Shaw: “Le deseo lo mejor, pero el pasado está enterrado”

Magdyel Ugaz explica los motivos del por qué no regresará a ‘Al fondo hay sitio’: “sé que les irá increíble”

El mensaje de Paula Manzanal desde Dubái en medio de los ataques de Irán: “Estamos sanos y salvos”

Robbie Williams logró sold out en Lima y fans piden segunda fecha en Arena 1 Park

Padre de Francesca Montenegro revela prioridad para la familia de Adrián Villar: “Preocupados en que Marisel no pierda el trabajo”

DEPORTES

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026, Fase 2: partidos, horarios y canal TV

Carlos Zambrano cuenta con una oportunidad en la Liga 1 2026: se asoma al Sport Boys, aunque su fichaje pasará por evaluación

Felipe Vizeu no se considera “en deuda” con Sporting Cristal por su discreto aporte goleador: “Estoy siempre mejorando”

Juan Pablo Varillas confiesa que la lesión en el cartílago de su cadera “es un poco irreversible” y explica cómo compite