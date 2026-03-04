Alfonso López Chau salvado por Ley del Congreso: Candidato de Ahora Nación no será excluido de las Elecciones

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, se verá beneficiado con una ley del Congreso promulgada en 2024 como parte de las reformas a las reglas electorales para las Elecciones 2026.

Se trata de la Ley 32058, norma que modificó la Ley de Organizaciones Políticas para, según el Congreso, implementar “medidas para la optimización del proceso electoral”. Una de los cambios fue los casos en los que se procede a excluir a un candidato por omitir información en su hoja de vida.

Antes de dicha norma, un candidato era retirado de la contienda electoral si omitía consignar en su hoja de vida I) sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, II) sentencias fundadas civiles firmes (alimentos, laborales, violencia familiar), y III) bienes y rentas.

Ahora, con la Ley 32058, un postulante solo puede ser excluido si no declara las sentencias condenatorias firmes en su contra por haber cometido algún delito doloso. Para los otros dos casos (sentencias civiles y bienes y rentas), la sanción por omitir esta información es una multa de hasta 10 UIT y una denuncia ante el Ministerio Público.

Ley que impediría que Alfonso López Chau aunque se compruebe que omitió declarar bienes y rentas.

La referida modificación a las causales de exclusión de un candidato fue propuesta por el JNE, en la gestión de Jorge Luis Salas Arenas, y fue incluida en un dictamen junto otras reformas electorales. El texto sustitutorio final fue aprobado con votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, Perú Bicentenario y no agrupados.

El caso de Alfonso López Chau

Según un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, el candidato Alfonso López Chau habría omitido declarar relación con la empresa Centro Médico Gestión & Salud, donde figura como socio fundador con 100 acciones, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Como se mencionó líneas arriba, por la presunta omisión sobre sus bienes y rentas, López Chau no será excluido de la contienda electoral, pero sí se enfrenta a una posible multa de hasta 10 UIT y una investigación en el Ministerio Público.

Informe de Fiscalización sobre la hoja de vida de Alfonso López Chau.

Descargos de Ahora Nación

En sus descargos, el personero de Ahora Nación reconoce que efectivamente Alfonso López Chau no declaró dicha empresa, pero afirma que no fue a propósito ni para ocultar, sino “a la absoluta carencia de actividad económica de la referida empresa desde su constitución en el año 2018″.

“Centro Médico Gestión & Salud jamás desarrolló actividad comercial, no generó ingresos, rentas, utilidades ni dividendos, ni produjo beneficio económico alguno, careciendo de operatividad real en el tráfico jurídico y económico; tal como consta del reporte de la consulta RUC de la referida sociedad, con número de RUC 20603662998, realizada el día de hoy”, se lee en el documento.

Por ello, la “inactividad prolongada y permanente”, dice Ahora Nación, la Sunat procedió a dar de baja a la empresa en octubre de 2024.

“En tal sentido, al momento de la presentación de la Declaración Jurada de Hoja de Vida, la empresa cuestionada se encontraba sin actividad y con baja de oficio por parte de la administración tributaria, careciendo de vigencia funcional y de relevancia patrimonial efectiva”, sostienen desde el partido.