Perú

Suheyn Cipriani oficializa reconciliación con Macarius: “Jamás existieron faltas de respeto ni infidelidad”

La conductora sorprendió en su programa al confirmar el restablecimiento de su vínculo sentimental con el streamer y destacó que su separación previa no obedeció a ninguna falta de respeto ni a engaños


La modelo y presentadora sorprendió al anunciar en televisión el regreso con Diego Macarius, dejando claro que nunca existieron faltas de respeto ni infidelidad entre ellos tras la separación (ATV / Esto sí es amor)

La conductora y exreina de belleza Suheyn Cipriani utilizó la señal en vivo de Esto sí es amor para comunicar de manera personal la decisión de darse una nueva oportunidad junto a Diego Aguilar, también conocido como Macarius, conocido streamer arequipeño.

La noticia surge después de que imágenes recientes de ambos en Arequipa circularan ampliamente en redes sociales y alimentaran especulaciones sobre una reconciliación.

En su declaración, Cipriani fue enfática al señalar que la ruptura anterior respondió a dificultades propias de una relación expuesta al escrutinio público, y enfatizó la ausencia de faltas de respeto o infidelidades. “Diego y yo hemos decidido retomar nuestra relación”, expresó, agradeciendo el apoyo de su pareja y subrayando la importancia de la sinceridad con la audiencia.

La reconciliación bajo la mirada pública

Suheyn Cipriani y Macarius reaparecieron
Suheyn Cipriani y Macarius reaparecieron juntos en Arequipa y confirmaron su reconciliación tras semanas de rumores y especulaciones en redes. (ATV / Esto sí es amor)

La reaparición de Suheyn Cipriani y Macarius en eventos públicos en Arequipa reavivó la atención de seguidores y medios dedicados a la farándula nacional. La difusión de videos donde ambos aparecen tomados de la mano, especialmente a través de plataformas como TikTok y el canal especializado Instarándula, incentivó una ola de comentarios y especulaciones.

La pareja, que había anunciado su separación semanas atrás en medio de la celebración familiar del cumpleaños de la hija menor de Cipriani, se mantuvo discreta hasta la reciente confirmación de la modelo.

Durante varias semanas, la situación sentimental de Cipriani fue objeto de debate en redes sociales y espacios digitales. La presentadora optó por el silencio, mientras usuarios y colegas del ámbito digital, como Youna, alimentaban rumores tras notar gestos y actitudes en transmisiones en vivo. La presión mediática y la constante circulación de imágenes intensificaron el interés en torno al estado de la relación.

En su intervención durante el programa, Cipriani abordó directamente la situación: “Muchos han visto imágenes mías que están circulando en las redes sociales y sí, he decidido retomar mi relación”, declaró. Añadió que la decisión fue producto de una reflexión conjunta, desmintiendo versiones sobre posibles conflictos.

Argumentos de Suheyn para el retorno

Cipriani negó tajantemente infidelidades o
Cipriani negó tajantemente infidelidades o faltas de respeto y aseguró que la ruptura respondió a presiones externas y a la dificultad de vivir bajo escrutinio constante. (Instagram/suheyncipriani)

La modelo aprovechó la pantalla para clarificar aspectos que generaron controversia en el entorno digital. “Quiero dejar en claro: en mi relación nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo infidelidades. Esa persona que ahora comparte mi vida es un muy buen chico”, afirmó Cipriani, resaltando el valor del respeto mutuo y la confianza.

Cipriani atribuyó las dificultades previas a la distancia y las inseguridades derivadas de la exposición pública. “Tener una relación bajo la mirada de todos no es sencillo, sobre todo cuando las opiniones llegan de personas que no conocen la realidad”, explicó. Según relató, la presión mediática y las expectativas externas influyeron en el distanciamiento temporal, aunque ambos mantuvieron el respeto y la comunicación durante ese periodo.

Por su parte, Macarius evitó pronunciarse de manera directa sobre la reconciliación. Durante semanas, el streamer adoptó un perfil bajo y pidió a sus seguidores evitar emitir juicios o ataques en redes sociales. “La única versión que van a tener de mí es que no voy a decir nada. No quiero decir nada porque luego atacan y van contra ella. Ella es mujer, tiene que estar tranquila”, expresó gace unas semanas, dejando claro su deseo de preservar la privacidad de ambos.

Respeto para Macarius

El retorno de la pareja
El retorno de la pareja reavivó el debate sobre la exposición mediática de relaciones en el entorno digital peruano y el impacto del escrutinio público. (Instagram/instarandula)

La noticia de la reconciliación fue ampliamente comentada en plataformas como Instagram y TikTok, donde seguidores destacaron la transparencia de Suheyn Cipriani al abordar el tema de manera directa. Las imágenes difundidas en Arequipa y la declaración en Esto sí es amor consolidaron el interés del público en la pareja, que se ha convertido en referente de la exposición mediática de relaciones sentimentales en el entorno digital peruano.

Durante la separación, Cipriani mantuvo una actitud de respeto hacia Macarius y su entorno familiar, reconociendo públicamente los retos que implica sostener una relación expuesta al escrutinio constante. En el pódcast La Manada, la conductora reflexionó sobre la complejidad de coordinar agendas y la influencia de la distancia geográfica: “Él es muy pegado a su familia; allá tiene su vida en Arequipa y eso es una cosa que me enamoró de él. Pedirle que rehaga su vida en otro lugar me parece un poco egoísta”, sostuvo.

El entorno digital sigue atento a la evolución del vínculo entre Cipriani y Macarius, cuyo reencuentro ha sido interpretado como un acto de madurez y honestidad ante la audiencia. La pareja continúa siendo objeto de análisis en medios de entretenimiento, mientras los protagonistas insisten en que solo ellos conocen las razones y la verdad de su historia sentimental.

